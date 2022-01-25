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Понад 130 тисяч осіб зареєструвались на пробне ЗНО, - Міносвіти

Понад 130 тисяч осіб зареєструвались на пробне ЗНО, - Міносвіти

Станом на 24 січня процес реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2022 року завершили (здійснили оплату послуг) 131 103 особи, які замовили 196 833 тестування.

Про це повідлмляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Реєстрацію для участі в пробному ЗНО вважають завершеною після того, як учасники, які заповнили реєстраційну форму на сайті регіонального центру, роздрукували квитанцію та сплатили послугу в будь-якій банківській установі України або ж здійснили оплату онлайн в особистому кабінеті.

Зарахування коштів на рахунок регіонального центру потрібно перевірити за 3-5 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін змінив правила проведення ЗНО, - МОН

25 січня – останній день для оплати коштів за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Станом на 24 січня найбільше обрано і оплачено тестувань із таких предметів:

  • українська мова і література (96 362 тестувань вибрано і 69 726 оплачено);
  • математика (60 026 і 44 059);
  • англійська мова (39 230 і 29 742);
  • українська мова (35 966 і 25 089);
  • історія України (15 438 і 10 094).

Також читайте: Випускники можуть самі обирати, з яких предметів складати ЗНО, - УЦОЯО

Пробне ЗНО відбудеться 19 березня з української мови, української мови і літератури, а 26 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Міносвіти (1419) ЗНО (323) Центр оцінювання якості освіти (82)


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Такими бы темпами в Терроборону записывались. Не, я не против образования, ни в коем случае! Даже этот форум - яркое доказательство того, что у нас до биса недоучек. Но ведь так не хочется, чтобы наши дети учились по кацапским учебникам!
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25.01.2022 13:41 Відповісти
Може хвате пільгові місця роздавати діткам сепарів? Нічого путнього з них вже не буде, після 8 років промивання мозку. Втрачене покоління.
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25.01.2022 14:00 Відповісти
 
 