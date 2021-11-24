Кабмін змінив правила проведення ЗНО, - МОН
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Сьогодні, 24 листопада 2021 року, Уряд ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
"Внесення змін до порядку дозволить актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО", - повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.
"Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО", - додали в МОН.
В міністерстві зазначили, що порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.
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Может олигархам -хозяевам страны нужны просто дешевыерабочие руки , потому в ЕС никак ?