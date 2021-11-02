Озвучено дати ЗНО у 2022 році

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.

Про це йдеться у наказі Міносвіти №1166 від 2 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з наказом, керівники навчальних закладів мають зареєструвати своїх учнів для проходження державної підсумкової атестації до 1 березня 2022 року. До 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити запрошення-перепустки, в яких буде вказано час та місце проведення тестування.

Дати основної сесії ЗНО-2022:

Фізика – 23 травня

Хімія – 26 травня

Українська мова, українська мова та література – ​​31 травня

Математика – 3 червня

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Іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня

Англійська мова – 7 червня

Історія України – 10 червня

Географія – 14 червня

Біологія – 17 червня

Результати основної сесії ЗНО стануть відомими до 30 червня 2022 року.