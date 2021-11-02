Озвучено дати ЗНО у 2022 році
Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.
Про це йдеться у наказі Міносвіти №1166 від 2 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з наказом, керівники навчальних закладів мають зареєструвати своїх учнів для проходження державної підсумкової атестації до 1 березня 2022 року. До 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити запрошення-перепустки, в яких буде вказано час та місце проведення тестування.
Дати основної сесії ЗНО-2022:
Фізика – 23 травня
Хімія – 26 травня
Українська мова, українська мова та література – 31 травня
Математика – 3 червня
Іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня
Англійська мова – 7 червня
Історія України – 10 червня
Географія – 14 червня
Біологія – 17 червня
Результати основної сесії ЗНО стануть відомими до 30 червня 2022 року.
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