Озвучены даты ВНО в 2022 году

Регистрация на внешнее независимое оценивание продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года.

Об этом говорится в приказе Минобразования №1166 от 2 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу, руководители учебных заведений должны будут зарегистрировать своих учеников для прохождения государственной итоговой аттестации до 1 марта 2022 года. До 29 апреля зарегистрованные участники смогут загрузить приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирования.

Читайте: Планирующим поступить в 2022 году на политологию, журналистику или психологию придется сдавать ВНО по математике

Даты основной сессии ВНО-2022:

Физика – 23 мая

Химия – 26 мая

Украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая

Математика – 3 июня

Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня

Английский язык – 7 июня

История Украины – 10 июня

География – 14 июня

Биология – 17 июня

Результаты основной сессии ВНО станут известны до 30 июня 2022 года.