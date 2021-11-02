Озвучены даты ВНО в 2022 году
Регистрация на внешнее независимое оценивание продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года.
Об этом говорится в приказе Минобразования №1166 от 2 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно приказу, руководители учебных заведений должны будут зарегистрировать своих учеников для прохождения государственной итоговой аттестации до 1 марта 2022 года. До 29 апреля зарегистрованные участники смогут загрузить приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирования.
Даты основной сессии ВНО-2022:
Физика – 23 мая
Химия – 26 мая
Украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая
Математика – 3 июня
Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня
Английский язык – 7 июня
История Украины – 10 июня
География – 14 июня
Биология – 17 июня
Результаты основной сессии ВНО станут известны до 30 июня 2022 года.
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