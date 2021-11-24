Кабмин изменил правила проведения ВНО, - МОН
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Сегодня, 24 ноября 2021 года, Правительство приняло изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания.
"Внесение изменений в порядок позволит актуализировать этот документ, соответствовать его новым реалиям проведения испытания, в том числе и в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
"Также определен механизм привлечения представителей учреждений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ВНО", - добавили в МОН.
В министерстве отметили, что порядок определяет основы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контролю соответствия результатов обучения государственным требованиям.
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Может олигархам -хозяевам страны нужны просто дешевыерабочие руки , потому в ЕС никак ?