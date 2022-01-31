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Зустріч радників Нормандської четвірки відбудеться 10 лютого у Берліні

Зустріч радників Нормандської четвірки відбудеться 10 лютого у Берліні

Ніколя де Рів'єр, постійний представник Франції при ООН повідомив про наступну зустріч радників "нормандської четвірки". Відбудеться вона 10 лютого у Берліні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг.

"Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються врегулюванням ситуації навколо України, радники з національної безпеки зустрілися в нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - повідомив він.

Де Рів'єр зауважив, що Франція буде робити все можливе, щоб сприяти деескалації ситуації навколо України.

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Берлін (193) нормандська четвірка (1526)


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Після того що несе віслюк ,страшно про що вони там домовляються ..((((((
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31.01.2022 22:33 Відповісти
эти твари сольют Украину
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31.01.2022 22:38 Відповісти
А как же ваше перемирие о котором Ермак три дня назад вещал и на которое террористы уже положили
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31.01.2022 22:48 Відповісти
https://newsua.one/news-blogs/60789-dva-varianta-peregovorov-s-rf-posle-vstrechi-v-parizhe.html Два варианта переговоров с РФ после встречи в Париже


https://newsua.one/users/%D1%E5%F0%E3%E5%E9+%CA%**%E8%EC%EE%E2%F1%EA%E8%E9.html Сергей Климовский
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31.01.2022 22:50 Відповісти
Дата начала совместных учения в Беларуси. - Встреча в Берлине( 10.02) Окончание Олимпиады в Пекине - Окончание совместных учений в Беларуси (20,02) Не на какие мысли не наталкивает...
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31.01.2022 23:02 Відповісти
вороги України збираються в Берліні.Українському народу варто бути готовим до зради і здачі державних інтересів на догоду рашиста і його німецько- французьких с,,аколизів ,як і антиукраїнських зрадників при владі Рашист фінансує це збіговисько і зробить все ,щоб вернути Україну під свій вплив і відірвати її від США,та НАТО ,а в ЄС Україну самі прорашистські фріци і французи ніколи не допустять на вимогу все того ж рашиста
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31.01.2022 23:13 Відповісти
"Де Рів'єр зауважив, що Франція буде робити все можливе, щоб сприяти ескалації ситуації навколо України."

Може малось на увазі сприяти де ескалації???
Хоча може бути то оговорка по фрейду
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31.01.2022 23:53 Відповісти
Никакие даты никому не дают никаких преимуществ, все равно агрессор будет уничтожен, у них нет никаких шансов со 120 тысячами тупых бурятов и остальной швали. Я сомневаюсь что здравомыслящие люди с их стороны будут воевать и идти добровольцами в то время как у нас половина страны оружие возьмёт
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01.02.2022 00:17 Відповісти
 
 