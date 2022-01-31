Зустріч радників Нормандської четвірки відбудеться 10 лютого у Берліні
Ніколя де Рів'єр, постійний представник Франції при ООН повідомив про наступну зустріч радників "нормандської четвірки". Відбудеться вона 10 лютого у Берліні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг.
"Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються врегулюванням ситуації навколо України, радники з національної безпеки зустрілися в нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - повідомив він.
Де Рів'єр зауважив, що Франція буде робити все можливе, щоб сприяти деескалації ситуації навколо України.
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https://newsua.one/users/%D1%E5%F0%E3%E5%E9+%CA%**%E8%EC%EE%E2%F1%EA%E8%E9.html Сергей Климовский
Може малось на увазі сприяти де ескалації???
Хоча може бути то оговорка по фрейду