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Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок 7-8 лютого і підтвердив намір домагатися деескалації навколо України в рамках "нормандського формату".

Про це Дріан написав у твітері в суботу, 29 січня, інформує Цензор.НЕТ. 

"Я сьогодні запевнив (міністра закордонних справ України) Дмитра Кулебу в нашій цілковитій підтримці і солідарності з Україною. Наша мобілізація триває, зокрема в "нормандському форматі", для деескалації напруженості", - зазначив глава МЗС Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запевнив Макрона, що не хоче ескалації

"Я буду в Україні 7 і 8 лютого з Бербок", - повідомив Ле Дріан.

Раніше глава МЗС ФРН Анналена Бербок повідомила, що збирається знову відвідати Україну зі своїм французьким колегою Ле Дріаном наступного тижня. 

Німеччина (7473) Франція (3098) нормандська четвірка (1526) Ле Дріан (98) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+10
будут Зелю на формулу Штангенциркуля уламывать.. мол, подпиши документ ,и получи миллиард баксов от "неизвестного спонсора"..
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29.01.2022 15:23 Відповісти
+7
Навіщо в Україні дві старі європейскі шльондри на викликах з кремля...
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29.01.2022 15:16 Відповісти
+7
- Контактъ !
- Ѣсть контактъ !

минус один с утра..

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29.01.2022 15:34 Відповісти
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Навіщо в Україні дві старі європейскі шльондри на викликах з кремля...
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29.01.2022 15:16 Відповісти
цинічно ухмиляться
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29.01.2022 15:19 Відповісти
будут Зелю на формулу Штангенциркуля уламывать.. мол, подпиши документ ,и получи миллиард баксов от "неизвестного спонсора"..
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29.01.2022 15:23 Відповісти
Опять будут принуждать к русскому миру, иначе украинцы мешают им торговать с русским гитлером
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29.01.2022 19:01 Відповісти
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29.01.2022 15:17 Відповісти
Приїдуть переконувати нас виконати мінські домовленості в редакції кацапстану і штанмаєра, подєльнікі мля...
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29.01.2022 15:19 Відповісти
нагадайте п. Бербок, що її співвітчизники вбили 10 млн. українців у 2СВ(
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29.01.2022 15:21 Відповісти
приїдуть в німецьких касках і з французькими матрасами??
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29.01.2022 15:23 Відповісти
Чого пруться до нас ці стурбованці. Висловити Велику стурбованість?
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29.01.2022 15:25 Відповісти
"нахуа ви тут нушны?".. простите за мой плохой французский..
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29.01.2022 15:25 Відповісти
Туреччина: Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 3 лютого. У ході візиту планується оголосити про укладання контракту на закупівлю турецьких важких ударних БПЛА - Akinci.
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29.01.2022 15:26 Відповісти
це діло..
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29.01.2022 15:30 Відповісти
Зеленский не дурак, Байдена мягко послал с уламыванием на Минск и Алису с Базилио пошлёт!)А была бы власть умная слбрала бы вече на Майдане и 100 тысяч сказали бы дружное нет Минским договорнякам!!!
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29.01.2022 15:29 Відповісти
не понял первой фразы...
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29.01.2022 15:31 Відповісти
- Контактъ !
- Ѣсть контактъ !

минус один с утра..

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29.01.2022 15:34 Відповісти
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29.01.2022 15:35 Відповісти
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29.01.2022 15:39 Відповісти
ого!.. а писали с утра "немного выкатился", а тут "легче списать, чем восстанавливать"..
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29.01.2022 16:14 Відповісти
Не имеющий аналогов в мире. Самый быстрый самолет в мире
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29.01.2022 16:17 Відповісти
Раждьонний ползать-лєтать нє может...
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29.01.2022 17:08 Відповісти

Прокацапський голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх завыв "Поставки зброї в Україну не зміцнять роль Заходу як посередника у врегулюванні конфлікту з Москвою" - одним словом сдавайтесь
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29.01.2022 15:40 Відповісти
У Байдена відповіли Зеленському: навіщо просити більше зброї, якщо загроза від РФ не зросла

https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/bajden-vidpoviv-zelenskomu-navischo-prositi-bilshe-zbroi-yakscho-zagroza-vid-rf-ne-zrosla.htm
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29.01.2022 15:44 Відповісти
Американські ЗМІ повідомили про зростання напруженості між Зеленським і Байденом
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29.01.2022 15:44 Відповісти
за'яви для зеленої влади написані в Москві і мають на меті зупинити допомогу США І НАТО Україні ,після чого рашистський окупант окупує Україну.Це очевидно.Як тільки США І НАТО стали посилено надавати військову допомогу Україні , проросійська влада в Україні хором і єдиноголосно почали робити за'яви про відсутність загрози російської окупації
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29.01.2022 19:49 Відповісти
твоя методичка написана там же. кишка тонка
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30.01.2022 09:41 Відповісти
.Вже сьогодні ,про те ж саме пишуть американські видання.
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30.01.2022 10:26 Відповісти
 
 