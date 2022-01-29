Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок 7-8 лютого і підтвердив намір домагатися деескалації навколо України в рамках "нормандського формату".
Про це Дріан написав у твітері в суботу, 29 січня, інформує Цензор.НЕТ.
"Я сьогодні запевнив (міністра закордонних справ України) Дмитра Кулебу в нашій цілковитій підтримці і солідарності з Україною. Наша мобілізація триває, зокрема в "нормандському форматі", для деескалації напруженості", - зазначив глава МЗС Франції.
"Я буду в Україні 7 і 8 лютого з Бербок", - повідомив Ле Дріан.
Раніше глава МЗС ФРН Анналена Бербок повідомила, що збирається знову відвідати Україну зі своїм французьким колегою Ле Дріаном наступного тижня.
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https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/bajden-vidpoviv-zelenskomu-navischo-prositi-bilshe-zbroi-yakscho-zagroza-vid-rf-ne-zrosla.htm