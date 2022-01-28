Путін запевнив Макрона, що не хоче ескалації

Представник адміністрації французького президента розповів, що президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Емманюелем Макроном в п’ятницю запевнив у прагненні до діалогу та відсутності намірів загострювати ситуацію довкола України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ЄП".

"Президент Путін сказав, що хоче продовжити діалог, і що нам потрібно працювати над імплементацією Мінських домовленостей. Він сказав, що не хоче ескалації", - сказав французький чиновник після розмови двох лідерів.

Нагадаємо, у Кремлі раніше заявили, що Путін сказав Макрону, що Сполучені Штати і НАТО не задовольнили головні вимоги Росії щодо безпеки в їх протистоянні щодо України, але що Москва готова продовжувати переговори.

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Розмова двох президентів відбулась після того, як 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".