Путін запевнив Макрона, що не хоче ескалації
Представник адміністрації французького президента розповів, що президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Емманюелем Макроном в п’ятницю запевнив у прагненні до діалогу та відсутності намірів загострювати ситуацію довкола України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ЄП".
"Президент Путін сказав, що хоче продовжити діалог, і що нам потрібно працювати над імплементацією Мінських домовленостей. Він сказав, що не хоче ескалації", - сказав французький чиновник після розмови двох лідерів.
Нагадаємо, у Кремлі раніше заявили, що Путін сказав Макрону, що Сполучені Штати і НАТО не задовольнили головні вимоги Росії щодо безпеки в їх протистоянні щодо України, але що Москва готова продовжувати переговори.
Розмова двох президентів відбулась після того, як 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".
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Знала б Анна та Ярослав Мудрий що це такі в них нащадки будуть, краще б вдома сиділа.
Что то в этом есть.
Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être un imbécile?
Excusez mon français!