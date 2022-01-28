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Путін запевнив Макрона, що не хоче ескалації

Путін запевнив Макрона, що не хоче ескалації

Представник адміністрації французького президента розповів, що президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з Емманюелем Макроном в п’ятницю запевнив у прагненні до діалогу та відсутності намірів загострювати ситуацію довкола України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ЄП".

"Президент Путін сказав, що хоче продовжити діалог, і що нам потрібно працювати над імплементацією Мінських домовленостей. Він сказав, що не хоче ескалації", - сказав французький чиновник після розмови двох лідерів.

Нагадаємо, у Кремлі раніше заявили, що Путін сказав Макрону, що Сполучені Штати і НАТО не задовольнили головні вимоги Росії щодо безпеки в їх протистоянні щодо України, але що Москва готова продовжувати переговори.

Читайте: Путін провів телефонну розмову з Макроном: Росія чекає на налагодження прямого діалогу України з ОРДЛО

Розмова двох президентів відбулась після того, як 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".

Автор: 

путін володимир (24089) росія (65934) Франція (3098) Макрон Емманюель (1513)


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Топ коментарі
+9
Макрона , не Украину . Это последний верующий в ху@ловщину .
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28.01.2022 19:36
+7
Ага ,***** расскажет ...
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28.01.2022 19:37
+6
А не хоче,але зробить)

Знала б Анна та Ярослав Мудрий що це такі в них нащадки будуть, краще б вдома сиділа.
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28.01.2022 19:42
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Макрона , не Украину . Это последний верующий в ху@ловщину .
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28.01.2022 19:36 Відповісти
Он не последний.... Хотя по некоторым соображениям до последнего ему далеко)
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28.01.2022 21:10 Відповісти
Ага ,***** расскажет ...
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28.01.2022 19:37 Відповісти
ай какой хороший дядя, нарясоволси они с лукашкой ролями помянялись ***** хороший лукашка плахой.... а потом на оборот! Вертеп да и только!!!
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28.01.2022 20:10 Відповісти
Фуйлуша відомий брехунчик.
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28.01.2022 19:39 Відповісти
Не хоче, і не буде, - це досить різні речі.
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28.01.2022 19:52 Відповісти
Так. Народ вимагає української крові..
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28.01.2022 20:15 Відповісти
Он имеет ввиду, что это мы готовимся напасть
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28.01.2022 20:42 Відповісти
обох контактёров под шконку..
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28.01.2022 19:40 Відповісти
***** - зачётный сказочник.
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28.01.2022 19:42 Відповісти
Сказочник ? Обычный трусливый и злобный пи@дун .
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28.01.2022 19:44 Відповісти
І як тут не повірити
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28.01.2022 19:42 Відповісти
А не хоче,але зробить)

Знала б Анна та Ярослав Мудрий що це такі в них нащадки будуть, краще б вдома сиділа.
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28.01.2022 19:42 Відповісти
А при чем тут Макарон. Что происходит вообще.
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28.01.2022 19:43 Відповісти
А Макрон посмотрел ***** в глаза?
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28.01.2022 19:44 Відповісти
Розмова заради розмови
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28.01.2022 19:44 Відповісти
Прочитал заголовок "***** уволило Макрона"...
Что то в этом есть.
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28.01.2022 19:46 Відповісти
Вірити *****
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28.01.2022 19:46 Відповісти
себе не поважати
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28.01.2022 20:08 Відповісти
3/14ЗДИТ...
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28.01.2022 19:46 Відповісти
Ультиматум "забирайте шмотки" забыт, хочет продолжать диалог по минским. Пуйло попросту обделался после железобетонного Нет от США и НАТО.
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28.01.2022 19:47 Відповісти
Гарантии принимаем и даже верим, если в письменном виде и от руки автора и в 3 экземплярах. Одну копию в ООН, одну Макрону-патрону, третью автору, оригинал нам!
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28.01.2022 19:50 Відповісти
Он говорит что не хочет. Но потом будет Гляйвиц-2, и ***** скажет вот я такой весь миролюбивый, но украинцы на нас напали.........
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28.01.2022 19:55 Відповісти
Но ведь от НАТО письменных гарантий ведь требуют? Северным братанам верить дело пустое последние 400 лет, нам особенно. Но почему то продолжаем.
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28.01.2022 20:11 Відповісти
Пописял в глазоньки макарошеньке, и продолжает переправлять войска
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28.01.2022 20:06 Відповісти
киздит ***** как дышит, а дышит как киздит.......
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28.01.2022 20:07 Відповісти
Старый кремлевскмй дегенерет заставил весь мир говорить о себе и смотреть на его поганое рыло, об этом мечтают многие, заслуживающие внимания топ-звезды.
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28.01.2022 20:18 Відповісти
Чули ми вже............... Нас там нєт!
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28.01.2022 20:19 Відповісти
- эскалация? какая эскалация??? войска? какие войска??? ну ты ж меня знаешь???

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28.01.2022 20:33 Відповісти
Да, да, петух мира, мы в курсе.
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28.01.2022 20:33 Відповісти
Пуйлу вірити - себе не поважати.
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28.01.2022 20:35 Відповісти
ПРямой контакт с ОРДЛО. Разграбил часть Украины . Теперь хочет впихнуть обратно без восстановления разграбленного . И еще на его условиях через марионеточный режим. Оно строит из себя ну уж сильно хитро вы е ..ного
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28.01.2022 20:42 Відповісти
куйло брехло як і всі косорилі
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28.01.2022 21:11 Відповісти
джерела інформації - лайно з обох сторін.
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28.01.2022 21:55 Відповісти
Послушать старого деда, себя обмануть.
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28.01.2022 22:18 Відповісти
Мусье Макрон! А як, щодо анексованого Криму та окупованої частини Донбасу? пИня Вам нічого не сказав?
Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être un imbécile?
Excusez mon français!
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28.01.2022 22:39 Відповісти
 
 