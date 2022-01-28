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Путин заверил Макрона, что не хочет эскалации

Путин заверил Макрона, что не хочет эскалации

Представитель администрации французского президента рассказал, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном в пятницу заверил в стремлении к диалогу и отсутствии намерений обострять ситуацию вокруг Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".

"Президент Путин сказал, что хочет продолжить диалог, и что нам нужно работать над имплементацией Минских договоренностей. Он сказал, что не хочет эскалации", – сказал французский чиновник после разговора двух лидеров.

Напомним, в Кремле ранее заявили, что Путин сказал Макрону, что Соединенные Штаты и НАТО не удовлетворили главные требования России по безопасности в их противостоянии по Украине, но что Москва готова продолжать переговоры.

Разговор двух президентов состоялся после того, как 26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин провел телефонный разговор с Макроном: Россия ждет налаживания прямого диалога Украины с ОРДЛО

Автор: 

путин владимир (31530) россия (96095) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+9
Макрона , не Украину . Это последний верующий в ху@ловщину .
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28.01.2022 19:36
+7
Ага ,***** расскажет ...
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28.01.2022 19:37
+6
А не хоче,але зробить)

Знала б Анна та Ярослав Мудрий що це такі в них нащадки будуть, краще б вдома сиділа.
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28.01.2022 19:42
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Макрона , не Украину . Это последний верующий в ху@ловщину .
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28.01.2022 19:36 Ответить
Он не последний.... Хотя по некоторым соображениям до последнего ему далеко)
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28.01.2022 21:10 Ответить
Ага ,***** расскажет ...
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28.01.2022 19:37 Ответить
ай какой хороший дядя, нарясоволси они с лукашкой ролями помянялись ***** хороший лукашка плахой.... а потом на оборот! Вертеп да и только!!!
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28.01.2022 20:10 Ответить
Фуйлуша відомий брехунчик.
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28.01.2022 19:39 Ответить
Не хоче, і не буде, - це досить різні речі.
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28.01.2022 19:52 Ответить
Так. Народ вимагає української крові..
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28.01.2022 20:15 Ответить
Он имеет ввиду, что это мы готовимся напасть
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28.01.2022 20:42 Ответить
обох контактёров под шконку..
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28.01.2022 19:40 Ответить
***** - зачётный сказочник.
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28.01.2022 19:42 Ответить
Сказочник ? Обычный трусливый и злобный пи@дун .
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28.01.2022 19:44 Ответить
І як тут не повірити
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28.01.2022 19:42 Ответить
А не хоче,але зробить)

Знала б Анна та Ярослав Мудрий що це такі в них нащадки будуть, краще б вдома сиділа.
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28.01.2022 19:42 Ответить
А при чем тут Макарон. Что происходит вообще.
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28.01.2022 19:43 Ответить
А Макрон посмотрел ***** в глаза?
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28.01.2022 19:44 Ответить
Розмова заради розмови
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28.01.2022 19:44 Ответить
Прочитал заголовок "***** уволило Макрона"...
Что то в этом есть.
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28.01.2022 19:46 Ответить
Вірити *****
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28.01.2022 19:46 Ответить
себе не поважати
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28.01.2022 20:08 Ответить
3/14ЗДИТ...
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28.01.2022 19:46 Ответить
Ультиматум "забирайте шмотки" забыт, хочет продолжать диалог по минским. Пуйло попросту обделался после железобетонного Нет от США и НАТО.
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28.01.2022 19:47 Ответить
Гарантии принимаем и даже верим, если в письменном виде и от руки автора и в 3 экземплярах. Одну копию в ООН, одну Макрону-патрону, третью автору, оригинал нам!
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28.01.2022 19:50 Ответить
Он говорит что не хочет. Но потом будет Гляйвиц-2, и ***** скажет вот я такой весь миролюбивый, но украинцы на нас напали.........
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28.01.2022 19:55 Ответить
Но ведь от НАТО письменных гарантий ведь требуют? Северным братанам верить дело пустое последние 400 лет, нам особенно. Но почему то продолжаем.
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28.01.2022 20:11 Ответить
Пописял в глазоньки макарошеньке, и продолжает переправлять войска
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28.01.2022 20:06 Ответить
киздит ***** как дышит, а дышит как киздит.......
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28.01.2022 20:07 Ответить
Старый кремлевскмй дегенерет заставил весь мир говорить о себе и смотреть на его поганое рыло, об этом мечтают многие, заслуживающие внимания топ-звезды.
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28.01.2022 20:18 Ответить
Чули ми вже............... Нас там нєт!
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28.01.2022 20:19 Ответить
- эскалация? какая эскалация??? войска? какие войска??? ну ты ж меня знаешь???

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28.01.2022 20:33 Ответить
Да, да, петух мира, мы в курсе.
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28.01.2022 20:33 Ответить
Пуйлу вірити - себе не поважати.
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28.01.2022 20:35 Ответить
ПРямой контакт с ОРДЛО. Разграбил часть Украины . Теперь хочет впихнуть обратно без восстановления разграбленного . И еще на его условиях через марионеточный режим. Оно строит из себя ну уж сильно хитро вы е ..ного
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28.01.2022 20:42 Ответить
куйло брехло як і всі косорилі
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28.01.2022 21:11 Ответить
джерела інформації - лайно з обох сторін.
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28.01.2022 21:55 Ответить
Послушать старого деда, себя обмануть.
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28.01.2022 22:18 Ответить
Мусье Макрон! А як, щодо анексованого Криму та окупованої частини Донбасу? пИня Вам нічого не сказав?
Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être un imbécile?
Excusez mon français!
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28.01.2022 22:39 Ответить
 
 