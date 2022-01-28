Путин заверил Макрона, что не хочет эскалации
Представитель администрации французского президента рассказал, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном в пятницу заверил в стремлении к диалогу и отсутствии намерений обострять ситуацию вокруг Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".
"Президент Путин сказал, что хочет продолжить диалог, и что нам нужно работать над имплементацией Минских договоренностей. Он сказал, что не хочет эскалации", – сказал французский чиновник после разговора двух лидеров.
Напомним, в Кремле ранее заявили, что Путин сказал Макрону, что Соединенные Штаты и НАТО не удовлетворили главные требования России по безопасности в их противостоянии по Украине, но что Москва готова продолжать переговоры.
Разговор двух президентов состоялся после того, как 26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".
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Знала б Анна та Ярослав Мудрий що це такі в них нащадки будуть, краще б вдома сиділа.
Что то в этом есть.
Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être un imbécile?
Excusez mon français!