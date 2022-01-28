Путин заверил Макрона, что не хочет эскалации

Представитель администрации французского президента рассказал, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном в пятницу заверил в стремлении к диалогу и отсутствии намерений обострять ситуацию вокруг Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".

"Президент Путин сказал, что хочет продолжить диалог, и что нам нужно работать над имплементацией Минских договоренностей. Он сказал, что не хочет эскалации", – сказал французский чиновник после разговора двух лидеров.

Напомним, в Кремле ранее заявили, что Путин сказал Макрону, что Соединенные Штаты и НАТО не удовлетворили главные требования России по безопасности в их противостоянии по Украине, но что Москва готова продолжать переговоры.

Разговор двух президентов состоялся после того, как 26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".

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