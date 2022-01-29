Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7-8 февраля
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7-8 февраля и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины в рамках "нормандского формата".
Об этом Дриан написал в твиттере в субботу, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я сегодня заверил (министра иностранных дел Украины) Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, в частности, в "нормандском формате", для деэскалации напряженности", - отметил глава МИД Франции.
"Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Бербоком", - сообщил Ле Дриан.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что собирается снова посетить Украину со своим французским коллегой Ле Дрианом на следующей неделе.
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https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/bajden-vidpoviv-zelenskomu-navischo-prositi-bilshe-zbroi-yakscho-zagroza-vid-rf-ne-zrosla.htm