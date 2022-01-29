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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7-8 февраля

Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7-8 февраля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7-8 февраля и подтвердил намерение добиваться деэскалации вокруг Украины в рамках "нормандского формата".

Об этом Дриан написал в твиттере в субботу, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я сегодня заверил (министра иностранных дел Украины) Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, в частности, в "нормандском формате", для деэскалации напряженности", - отметил глава МИД Франции.

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"Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Бербоком", - сообщил Ле Дриан.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что собирается снова посетить Украину со своим французским коллегой Ле Дрианом на следующей неделе.

Германия (7064) Франция (3540) нормандская четверка (1596) Ле Дриан (88) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+10
будут Зелю на формулу Штангенциркуля уламывать.. мол, подпиши документ ,и получи миллиард баксов от "неизвестного спонсора"..
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29.01.2022 15:23 Ответить
+7
Навіщо в Україні дві старі європейскі шльондри на викликах з кремля...
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29.01.2022 15:16 Ответить
+7
- Контактъ !
- Ѣсть контактъ !

минус один с утра..

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29.01.2022 15:34 Ответить
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Навіщо в Україні дві старі європейскі шльондри на викликах з кремля...
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29.01.2022 15:16 Ответить
цинічно ухмиляться
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29.01.2022 15:19 Ответить
будут Зелю на формулу Штангенциркуля уламывать.. мол, подпиши документ ,и получи миллиард баксов от "неизвестного спонсора"..
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29.01.2022 15:23 Ответить
Опять будут принуждать к русскому миру, иначе украинцы мешают им торговать с русским гитлером
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29.01.2022 19:01 Ответить
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29.01.2022 15:17 Ответить
Приїдуть переконувати нас виконати мінські домовленості в редакції кацапстану і штанмаєра, подєльнікі мля...
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29.01.2022 15:19 Ответить
нагадайте п. Бербок, що її співвітчизники вбили 10 млн. українців у 2СВ(
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29.01.2022 15:21 Ответить
приїдуть в німецьких касках і з французькими матрасами??
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29.01.2022 15:23 Ответить
Чого пруться до нас ці стурбованці. Висловити Велику стурбованість?
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29.01.2022 15:25 Ответить
"нахуа ви тут нушны?".. простите за мой плохой французский..
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29.01.2022 15:25 Ответить
Туреччина: Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 3 лютого. У ході візиту планується оголосити про укладання контракту на закупівлю турецьких важких ударних БПЛА - Akinci.
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29.01.2022 15:26 Ответить
це діло..
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29.01.2022 15:30 Ответить
Зеленский не дурак, Байдена мягко послал с уламыванием на Минск и Алису с Базилио пошлёт!)А была бы власть умная слбрала бы вече на Майдане и 100 тысяч сказали бы дружное нет Минским договорнякам!!!
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29.01.2022 15:29 Ответить
не понял первой фразы...
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29.01.2022 15:31 Ответить
- Контактъ !
- Ѣсть контактъ !

минус один с утра..

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29.01.2022 15:34 Ответить
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29.01.2022 15:35 Ответить
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29.01.2022 15:39 Ответить
ого!.. а писали с утра "немного выкатился", а тут "легче списать, чем восстанавливать"..
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29.01.2022 16:14 Ответить
Не имеющий аналогов в мире. Самый быстрый самолет в мире
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29.01.2022 16:17 Ответить
Раждьонний ползать-лєтать нє может...
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29.01.2022 17:08 Ответить

Прокацапський голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх завыв "Поставки зброї в Україну не зміцнять роль Заходу як посередника у врегулюванні конфлікту з Москвою" - одним словом сдавайтесь
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29.01.2022 15:40 Ответить
У Байдена відповіли Зеленському: навіщо просити більше зброї, якщо загроза від РФ не зросла

https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/bajden-vidpoviv-zelenskomu-navischo-prositi-bilshe-zbroi-yakscho-zagroza-vid-rf-ne-zrosla.htm
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29.01.2022 15:44 Ответить
Американські ЗМІ повідомили про зростання напруженості між Зеленським і Байденом
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29.01.2022 15:44 Ответить
за'яви для зеленої влади написані в Москві і мають на меті зупинити допомогу США І НАТО Україні ,після чого рашистський окупант окупує Україну.Це очевидно.Як тільки США І НАТО стали посилено надавати військову допомогу Україні , проросійська влада в Україні хором і єдиноголосно почали робити за'яви про відсутність загрози російської окупації
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29.01.2022 19:49 Ответить
твоя методичка написана там же. кишка тонка
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30.01.2022 09:41 Ответить
.Вже сьогодні ,про те ж саме пишуть американські видання.
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30.01.2022 10:26 Ответить
 
 