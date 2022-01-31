Данілов: У разі вторгнення РФ є чітко прописана процедура

Олексій Данілов розповів, як діятиме влада у разі вторгнення Росії в Україну та запевнив, що на такий випадок є чітко прописана процедура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ток-шоу "Свобода слова".

"Є чітко прописана процедура на такий випадок. У разі агресії збирається РНБО, президенту пропонується підписати указ введення особливого періоду, який Верховна Рада протягом 48 годин повинна затвердити, відразу військові починають діяти так, як вважають за необхідне", - заявив він.

Данілов додав, що РНБО "минулого року прийняла план оборони України, там прописано, хто чим повинен займатися".

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