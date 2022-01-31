УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини
3 844 29

Данілов: У разі вторгнення РФ є чітко прописана процедура

Данілов: У разі вторгнення РФ є чітко прописана процедура

Олексій Данілов розповів, як діятиме влада у разі вторгнення Росії в Україну та запевнив, що на такий випадок є чітко прописана процедура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ток-шоу "Свобода слова".

"Є чітко прописана процедура на такий випадок. У разі агресії збирається РНБО, президенту пропонується підписати указ введення особливого періоду, який Верховна Рада протягом 48 годин повинна затвердити, відразу військові починають діяти так, як вважають за необхідне", - заявив він.

Данілов додав, що РНБО "минулого року прийняла план оборони України, там прописано, хто чим повинен займатися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не перебільшуємо загрозу вторгнення РФ, - Шмигаль

вторгнення (380) Данілов Олексій (1259) РНБО (2294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Все четко прописанные процедуры и планы идут к чортовой маме после первого выстрела. Тем более, если они существуют исключительно на бумаге и никогда не отрабатывались на учениях.
показати весь коментар
31.01.2022 23:51 Відповісти
+8
процедура вторжения рашки у ЗЕ отработана - в Украине у него нет никаких активов ! 🤔
показати весь коментар
31.01.2022 23:52 Відповісти
+7
Чемодан-вокзал-Ростов?
показати весь коментар
31.01.2022 23:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чемодан-вокзал-Ростов?
показати весь коментар
31.01.2022 23:49 Відповісти
Ну почему же, абрахажка семью на Кипр отправил
показати весь коментар
31.01.2022 23:53 Відповісти
Все четко прописанные процедуры и планы идут к чортовой маме после первого выстрела. Тем более, если они существуют исключительно на бумаге и никогда не отрабатывались на учениях.
показати весь коментар
31.01.2022 23:51 Відповісти
...процедура здачі Путіну?
показати весь коментар
01.02.2022 00:07 Відповісти
"Лебідь, Рак і Щука" - Крилов про "еліту" України дуже точний...
показати весь коментар
01.02.2022 00:12 Відповісти
Потужна чітка процедура!!
показати весь коментар
01.02.2022 07:28 Відповісти
процедура вторжения рашки у ЗЕ отработана - в Украине у него нет никаких активов ! 🤔
показати весь коментар
31.01.2022 23:52 Відповісти
І все підкантролем у найвеличнішага головнокомандувача…
показати весь коментар
31.01.2022 23:53 Відповісти
процедура така...відкриваємо пакет з відбірним коксом і задуваєм в нюхало...До виконання усім "слугам народу".
показати весь коментар
01.02.2022 00:06 Відповісти
Краще задути героіном , - так надійніше 😠
показати весь коментар
01.02.2022 00:17 Відповісти
Героїном не задувають , ним накачують ))
показати весь коментар
01.02.2022 00:27 Відповісти
Тепер я зрозумів які секретні пакети роздали депутатам ВР )) ви праві на всі 100 ))
показати весь коментар
01.02.2022 00:26 Відповісти
маю сумніви, що ви Раду зберете після цього.
показати весь коментар
31.01.2022 23:54 Відповісти
Після першого перетину кордону і пострілу кодло "Пора вилить из єтой страны" стане на лижі
показати весь коментар
31.01.2022 23:58 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/miy-sin-pid-ilovayskom-zhurnalist-vikriv-poroshenka-u-brehni-y-rozkriv-detali-novini-ukrajina-11610151.html?_ga=2.145987828.1793514297.1643665626-351395728.1643024253 "Я в присутності великої кількості людей сказав: "Петро Олексійович, ситуація там критична. Сил для деблокади немає. Треба рятувати людей, потрібен наказ на вихід. Вночі сьогодні ще не пізно, можна вийти. Потім росіяни перекриють". Петро Олексійович сказав, що вони будуть тримати позиції, що ми зібрали останній резерв, щоб вибити ворога з позицій навколо Іловайська. Сказав, що зробить все можливе, щоб деблокувати сили, і вимовив таку фразу: "Мій син під Іловайськом", - повідомив Бутусов.
показати весь коментар
31.01.2022 23:58 Відповісти
куды тикаты слугам кремля
показати весь коментар
01.02.2022 00:05 Відповісти
Слугам тікати ? Бігти по цвєти і хлєб с солью - сцаря встрєчать ((
показати весь коментар
01.02.2022 00:30 Відповісти
У мене таке враження, що в питанні захисту України
Захід тягне Зеленського на повідку 😠
Інколи це просто абсурдні речі.

В часи попередньої влади, кордон з Білоруссю був захищений краще.

Наприклад, під Овручем стояв танковий батальйон.

Перше, що зробив перший керівник Генштабу від Зевіслюка Хомчак - танковий батальйон прибрав і т. д .

На Донбасі наші війська відвели із займаних позицій і заборонили стріляти 😡
показати весь коментар
01.02.2022 00:14 Відповісти
Данилов обвиняет Запад в том, что у нас в Раде сидит жопоблок

"К сожалению, у нас здесь много агентов влияния Российской Федерации, которые стоят за планами дестабилизации нашей страны изнутри", - сказал он, указывая на пророссийскую "Оппозиционную платформу - За жизнь", которая имеет фракцию в Верховной Раде.

"У меня вопрос: почему Запад на это не реагирует?" - возмутился Данилов."

Господи, за что Ты нас наказываешь дураками?
показати весь коментар
01.02.2022 00:22 Відповісти
"Четкая процедура" как с эпидемией Ковида была?!
показати весь коментар
01.02.2022 00:24 Відповісти
У Зеленька уже есть билет в Тель-Авів, а там уже Беня приготовил апартаменти!
Це все чітко прописано по процедурі !
показати весь коментар
01.02.2022 00:30 Відповісти
О, тепер можна спати спокійно. Можна ще більше доріг збудувати! Хутіна зупинить процедура!
показати весь коментар
01.02.2022 00:50 Відповісти
Для себе прописана протокол, як тікати за бугор. А рядовим українцям вмирати під танками? Падлюки!!!
показати весь коментар
01.02.2022 01:12 Відповісти
это хорошо.
показати весь коментар
01.02.2022 04:49 Відповісти
Краще прийміть закон, згідно якого, всі активи російських компаній та банків на території України будуть націоналізовані у випадку повномасштабного вторгнення
показати весь коментар
01.02.2022 04:51 Відповісти
Тобто ви пропонуєте бджолам проголосувати проти меду??
показати весь коментар
01.02.2022 05:51 Відповісти
Позвонить ***** и сдатса , а тех кто будет защищать Украину, объявить террористами . Такой не хитрый план .
показати весь коментар
01.02.2022 08:48 Відповісти
НЄ пАнікуйтЄ! У "найвеличнішого" начебто Президента є плани А, Б,В... І не хитайте човен, вОВУ нудить!
показати весь коментар
01.02.2022 09:52 Відповісти
 
 