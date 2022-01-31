Данілов: У разі вторгнення РФ є чітко прописана процедура
Олексій Данілов розповів, як діятиме влада у разі вторгнення Росії в Україну та запевнив, що на такий випадок є чітко прописана процедура.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ток-шоу "Свобода слова".
"Є чітко прописана процедура на такий випадок. У разі агресії збирається РНБО, президенту пропонується підписати указ введення особливого періоду, який Верховна Рада протягом 48 годин повинна затвердити, відразу військові починають діяти так, як вважають за необхідне", - заявив він.
Данілов додав, що РНБО "минулого року прийняла план оборони України, там прописано, хто чим повинен займатися".
Топ коментарі
+14 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар31.01.2022 23:51 Відповісти Посилання
+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар31.01.2022 23:52 Відповісти Посилання
+7 4uxpux
показати весь коментар31.01.2022 23:49 Відповісти Посилання
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Захід тягне Зеленського на повідку 😠
Інколи це просто абсурдні речі.
В часи попередньої влади, кордон з Білоруссю був захищений краще.
Наприклад, під Овручем стояв танковий батальйон.
Перше, що зробив перший керівник Генштабу від Зевіслюка Хомчак - танковий батальйон прибрав і т. д .
На Донбасі наші війська відвели із займаних позицій і заборонили стріляти 😡
"К сожалению, у нас здесь много агентов влияния Российской Федерации, которые стоят за планами дестабилизации нашей страны изнутри", - сказал он, указывая на пророссийскую "Оппозиционную платформу - За жизнь", которая имеет фракцию в Верховной Раде.
"У меня вопрос: почему Запад на это не реагирует?" - возмутился Данилов."
Господи, за что Ты нас наказываешь дураками?
Це все чітко прописано по процедурі !