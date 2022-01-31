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Новини Війна
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Ми не перебільшуємо загрозу вторгнення РФ, - Шмигаль

Ми не перебільшуємо загрозу вторгнення РФ, - Шмигаль

Під час пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не перебільшує загрозу вторгнення Росії. При цьому розроблені плани з оборони на випадок російського наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Шмигаля.

"Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку РФ у зв'язку з накопиченням військ на кордоні України. Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра,  українські військові розробили і план оборони, і плани для окремих операцій. Прем'єр підкреслив, що вони носять гриф "таємно".

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вторгнення (380) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+14
они теперь все старются выглядеть дурнее своего хозяина, шоп на их фоне зелемойский выглядел гением
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31.01.2022 22:07 Відповісти
+11
а єтот поц шо,еще не понял,шо цитировать потерпилого уже не комильфо?
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31.01.2022 22:01 Відповісти
+8
Шмигаль і ти сядеш .....
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31.01.2022 22:07 Відповісти
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а єтот поц шо,еще не понял,шо цитировать потерпилого уже не комильфо?
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31.01.2022 22:01 Відповісти
они теперь все старются выглядеть дурнее своего хозяина, шоп на их фоне зелемойский выглядел гением
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31.01.2022 22:07 Відповісти
Захід працює не на нас: Резніков невдоволений "нагнітанням" навколо вторгнення РФ

https://www.segodnya.ua/ua/authorsarts/auth_78001.html Марія ДмитренкоРедактор Влада Сьогодні

Якщо собака гавкає, то й щеня підгавкує...

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що інформаційне нагнітання навколо https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/putin-zakonchil-podgotovku-k-vtorzheniyu-v-ukrainu-wsj-ukazal-na-vazhnyy-moment-1599056.html можливого вторгнення Росії в Україну є частиною внутрішньої політики США, Великої Британії та інших країн Заходу.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню https://lb.ua/news/2022/01/31/504253_oleksiy_reznikov_mi_gotovi.html LB.ua .
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31.01.2022 22:02 Відповісти
РЄЗНІКОВУ.

ЗЛУ СОБАКУ ІНКОЛИ МОЖНА ВІДІГНАТИ СТУКОТОМ ПАЛКИ ПО ПУСТІЙ БОЧЦІ.)
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31.01.2022 22:23 Відповісти
Без паніки? «Слуги» Зеленського вивозить сім'ї за кордон / ОМЕЛЯН

https://youtu.be/d62XbKksRtY
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31.01.2022 22:02 Відповісти
"Я думаю, что Байден и госсекретарь Блинкен прекрасно понимают обстановку, и я считаю, это отлично, что они уделяют столько внимания Украине и очень ее поддерживают. Украина должна быть благодарна за это".

"Выступление Зеленского несколько странное. Нельзя так сильно критиковать главную поддержку страны в такой критический момент. Можно сказать, что все не так плохо, что "и мы, и вы не считаем, что атака обязательно произойдет" - так можно было бы сказать. Но не жестко критиковать США, особенно так, как это сделал президент. Я думаю, это вредно. У Америки гораздо лучшая разведка относительно того, что происходит в России, чем у Украины", - шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд.

https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2022/01/272216644_7639102582782448_7422877298880353143_n.jpg
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31.01.2022 22:04 Відповісти
ЗАХІСТИ !
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31.01.2022 22:06 Відповісти
Шмигаль і ти сядеш .....
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31.01.2022 22:07 Відповісти
Идиот не когда не поймет , что он идиот именно по тому что он идиот...... Народная мудрость.
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31.01.2022 22:10 Відповісти
команда мудаков
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31.01.2022 22:11 Відповісти
Ви її применшує те. Ідіоти.
Самі то поховаєтесь у європейських країнах раптом що.
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31.01.2022 22:15 Відповісти
Звичайно не перебільшуєте, бо ви її просто недооцінюєте.
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31.01.2022 22:15 Відповісти
Я одного не пойму ,они нас или себе успокаивают ...
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31.01.2022 22:20 Відповісти
Я тобі як містер містеру скажу: вони нам "сцуть у очі" ...
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31.01.2022 22:44 Відповісти
а ось це просто ...смішно:

'сила Вмф расєї"

Росія спрямувала в Середземне море одразу шість кораблів - вони пройшли Гібралтар і розпочали перехід до Сицилійської протоки. Це викликало побоювання у Північноатлантичного альянсу (*** це НАТО ТАК ПРИКОЛЮЄТЬСЯ), а в Пентагоні заговорили про другий фронт української кризи.

Про це пише видання https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/31/news/nave_russa_canale_di_sicilia-335890915/?ref=RHTP-BH-I335778863-P1-S1-T1 LaRepubblica . Як зазначається, йдеться про шість російських кораблів, побудованих для доправлення танків та піхотинців прямо на берег: вони здатні створити плацдарм із 60 танків та 1500 морських піхотинців.
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31.01.2022 22:20 Відповісти
а шо там эрдоганушка
добро на проход
через босфорушку
вже дав фуйлу
чи ни?
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31.01.2022 22:27 Відповісти
JaziraNews




Местные источники из Чечни сообщают, что сегодня утром в направлении украинской границы выдвигаются самые боеспособные войска Путина - кадыровцы. Кремль стягивает всё, что у него есть. Вероятность дальнейшего российского вторжения в Украину на этой неделе максимальная.
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31.01.2022 22:26 Відповісти
мы не ссым !
но хоцца знать
каковы всё таки "преступления" Украины
против "сруцкага мира"
за которые фуйло хочет нас и не только нас "наказать" ???
кацы, назовите не список ,
хотя бы... одно
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31.01.2022 22:26 Відповісти
кацы не смогут сформулировать, ибо цензор на кацапии заблокирован, если не ошибаюсь роском зазором. Если здесь пасется *********,- то скорее всего это будет гбнявая шлюха из троллефермы пригожина, либо ватная пьяная наволочь , сидящая в Европе с пспортом негражданина.
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31.01.2022 22:56 Відповісти
Шмигаль розумиіється в ударних формуваннях?!
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31.01.2022 22:30 Відповісти
На засіданні Ради Безпеки ООН щодо нападу РФ на Україну Росія захищала себе спираючись на слова Зеленського

Постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя заявив, що загрози вторгнення Росії до України немає. Він закликав надати докази підготовки до нападу та нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав не нагнітати ситуацію "навколо перебування російських військ на кордоні".
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31.01.2022 22:35 Відповісти
прошу розіслати те що я напишу як можна більшому кругу людуей.
їхні киздячки вже нікому не потрібні, крім як говорити що путін нападе. щоб ми не мітингували.
в Україні, завдяки партнерам, стільки летальної зброї,що досить для всієї путінської армії що на колесах та гусеницях, а це означає, що хрен він нападе.
ВКС можна щось знищити але не захопити території,
ядерну зброю використати просто не можливо,
в середземному морі на півночі і майже кругом рф, йдуть морські навчання нато сша і англії зокрема.
на східну частину кордонів европи перекинута неймовірна кількість винищувачів і штурмовиків
мріяний партнер раші, китай, 25,01,2022 послав вову нах...й, зібрав всі держави середньої азії і надав свою підтримку навіть не запросивши рашу на цю зустріч,
японці сказали що при нападі на Україну, дадут кизди, порвуть сорочку.
зараз залишилося за тиждень поки йдуть навчання в морі отримати ще 6-8 тисяч тон додаткової летальної зброї та послати рашу накуй з їхніми, мінськими договорами
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!
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31.01.2022 22:48 Відповісти
Зелені брехуни і підбріхувачі.
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31.01.2022 22:59 Відповісти
Шмыг, вас что зеля уже всех проинструктировал что и как надо говорить? Конечно теперь нам 6ичего поставлять и помогать больше не будут! Зато уж как в мацкве довольны!
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31.01.2022 23:04 Відповісти
України Денис Шмигаль заявив, що уряд не перебільшує загрозу вторгнення Росії. як можна зрадникам перебільшувати загрозу,коли вони її зменшують на вимогу рашиста?
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31.01.2022 23:16 Відповісти
Що не " преувеличиваете " то не " преувеличиваете ". Головне , мільярди на " велике крадівництво " , там " відкати " 40 - 50 % , а на фінансування ВСУ ( підвищення , зарплат військовикам , організація батальйонів тероборони , на ракетні програми , такі як " Нептун " і інші - немає " відкатів " , немає грошей .
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31.01.2022 23:26 Відповісти
Кто знает, по чём сейчас ствол тихий ? Или почём сейчас просят что бы убрать политика с политической арены ? Сразу денег не накоплю. Всем желающим поддержать это святое дело, прошу писать в личку. Не реклама.
Прощайте. Привет СБУ.
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01.02.2022 03:30 Відповісти
Если разработаны планы обороны - то они обязательно уже известны ФСБ ( половина Зе команды , кто быстрее уже доложили). И в другом комментарии- ,, самые боеспособные части Путина- кадыровцы,,- где они себя проявили?? Если у банды убийц хорошо получается воевать с женщинами и детьми , заниматься мародерством - это не значит , что они боеспособные, такие первые бегу и прячутся. Как в армии при советах - если их пять против одного - люто издеваются , когда наоборот были случаи когда они обделывались стоя на коленях, только от того что что есть возможность получить пи@дюлей, что их будут ,, воспитывать,, часто размазывали сопли со слезами по морде.....Мы их ждём, помним Донбасс.
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01.02.2022 06:54 Відповісти
Тепер уся шобла намагається відмазати сказану дурню зеленої мухи…
глибоко лизнув… так і зализати можуть…
Не плюють в криницю з якої п'ють !!
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01.02.2022 07:22 Відповісти
 
 