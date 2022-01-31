Ми не перебільшуємо загрозу вторгнення РФ, - Шмигаль
Під час пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не перебільшує загрозу вторгнення Росії. При цьому розроблені плани з оборони на випадок російського наступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Шмигаля.
"Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку РФ у зв'язку з накопиченням військ на кордоні України. Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, українські військові розробили і план оборони, і плани для окремих операцій. Прем'єр підкреслив, що вони носять гриф "таємно".
Топ коментарі
+14 Борменталь Незабаром
показати весь коментар31.01.2022 22:07 Відповісти Посилання
+11 Гыг с Вами
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+8 Володимир Козуб
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https://www.segodnya.ua/ua/authorsarts/auth_78001.html Марія ДмитренкоРедактор Влада Сьогодні
Якщо собака гавкає, то й щеня підгавкує...
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що інформаційне нагнітання навколо https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/putin-zakonchil-podgotovku-k-vtorzheniyu-v-ukrainu-wsj-ukazal-na-vazhnyy-moment-1599056.html можливого вторгнення Росії в Україну є частиною внутрішньої політики США, Великої Британії та інших країн Заходу.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню https://lb.ua/news/2022/01/31/504253_oleksiy_reznikov_mi_gotovi.html LB.ua .
ЗЛУ СОБАКУ ІНКОЛИ МОЖНА ВІДІГНАТИ СТУКОТОМ ПАЛКИ ПО ПУСТІЙ БОЧЦІ.)
https://youtu.be/d62XbKksRtY
"Выступление Зеленского несколько странное. Нельзя так сильно критиковать главную поддержку страны в такой критический момент. Можно сказать, что все не так плохо, что "и мы, и вы не считаем, что атака обязательно произойдет" - так можно было бы сказать. Но не жестко критиковать США, особенно так, как это сделал президент. Я думаю, это вредно. У Америки гораздо лучшая разведка относительно того, что происходит в России, чем у Украины", - шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд.
https://www.economics-prorok.com/wp-content/uploads/2022/01/272216644_7639102582782448_7422877298880353143_n.jpg
Самі то поховаєтесь у європейських країнах раптом що.
'сила Вмф расєї"
Росія спрямувала в Середземне море одразу шість кораблів - вони пройшли Гібралтар і розпочали перехід до Сицилійської протоки. Це викликало побоювання у Північноатлантичного альянсу (*** це НАТО ТАК ПРИКОЛЮЄТЬСЯ), а в Пентагоні заговорили про другий фронт української кризи.
Про це пише видання https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/31/news/nave_russa_canale_di_sicilia-335890915/?ref=RHTP-BH-I335778863-P1-S1-T1 LaRepubblica . Як зазначається, йдеться про шість російських кораблів, побудованих для доправлення танків та піхотинців прямо на берег: вони здатні створити плацдарм із 60 танків та 1500 морських піхотинців.
добро на проход
через босфорушку
вже дав фуйлу
чи ни?
Местные источники из Чечни сообщают, что сегодня утром в направлении украинской границы выдвигаются самые боеспособные войска Путина - кадыровцы. Кремль стягивает всё, что у него есть. Вероятность дальнейшего российского вторжения в Украину на этой неделе максимальная.
но хоцца знать
каковы всё таки "преступления" Украины
против "сруцкага мира"
за которые фуйло хочет нас и не только нас "наказать" ???
кацы, назовите не список ,
хотя бы... одно
Постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя заявив, що загрози вторгнення Росії до України немає. Він закликав надати докази підготовки до нападу та нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав не нагнітати ситуацію "навколо перебування російських військ на кордоні".
їхні киздячки вже нікому не потрібні, крім як говорити що путін нападе. щоб ми не мітингували.
в Україні, завдяки партнерам, стільки летальної зброї,що досить для всієї путінської армії що на колесах та гусеницях, а це означає, що хрен він нападе.
ВКС можна щось знищити але не захопити території,
ядерну зброю використати просто не можливо,
в середземному морі на півночі і майже кругом рф, йдуть морські навчання нато сша і англії зокрема.
на східну частину кордонів европи перекинута неймовірна кількість винищувачів і штурмовиків
мріяний партнер раші, китай, 25,01,2022 послав вову нах...й, зібрав всі держави середньої азії і надав свою підтримку навіть не запросивши рашу на цю зустріч,
японці сказали що при нападі на Україну, дадут кизди, порвуть сорочку.
зараз залишилося за тиждень поки йдуть навчання в морі отримати ще 6-8 тисяч тон додаткової летальної зброї та послати рашу накуй з їхніми, мінськими договорами
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!
Прощайте. Привет СБУ.
глибоко лизнув… так і зализати можуть…
Не плюють в криницю з якої п'ють !!