Ми не перебільшуємо загрозу вторгнення РФ, - Шмигаль

Під час пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не перебільшує загрозу вторгнення Росії. При цьому розроблені плани з оборони на випадок російського наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Шмигаля.

"Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку РФ у зв'язку з накопиченням військ на кордоні України. Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, українські військові розробили і план оборони, і плани для окремих операцій. Прем'єр підкреслив, що вони носять гриф "таємно".

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