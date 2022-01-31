У разі вторгнення Росія "не зупиниться на Україні", - Маркарова

Якщо Росія зважитися на вторгнення, вона не зупиниться тільки на Україні, бо справжня мета РФ - атакувати європейську демократію.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю СВС News, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

За її словами, справжня причина можливого нападу Росії на Україну не бажання Путіна захопити Україну, а атакувати європейську демократію.

"Причина, по якій Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або тільки Україну. Причина, по якій він напав на нас, полягає в тому, що ми вибрали демократію та у нас є євроатлантичні та європейські устремління. Так що це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна піддасться нападу", - сказала посол.

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Вона також додала, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії або Російської Федерації.

"Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні та ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну і далі буде нападати Росія, то звичайно на Україні вони не зупиняться", - сказала Маркарова, підкресливши при цьому, що в інтересах всього цивілізованого світу зараз допомогти Україні.

Як повідомлялося, Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та біля кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використовувати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати нерозповсюдження НАТО на схід та відмову країн Північноатлантичного союзу від своєї політики безпеки. У разі відмови Заходу взяти до уваги такі російські "пропозиції", кремлівська влада публічно загрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".