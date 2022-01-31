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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У разі вторгнення Росія "не зупиниться на Україні", - Маркарова

У разі вторгнення Росія

Якщо Росія зважитися на вторгнення, вона не зупиниться тільки на Україні, бо справжня мета РФ - атакувати європейську демократію.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю СВС News, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

За її словами, справжня причина можливого нападу Росії на Україну не бажання Путіна захопити Україну, а атакувати європейську демократію.

"Причина, по якій Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або тільки Україну. Причина, по якій він напав на нас, полягає в тому, що ми вибрали демократію та у нас є євроатлантичні та європейські устремління. Так що це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна піддасться нападу", - сказала посол.

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Вона також додала, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії або Російської Федерації.

"Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні та ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну і далі буде нападати Росія, то звичайно на Україні вони не зупиняться", - сказала Маркарова, підкресливши при цьому, що в інтересах всього цивілізованого світу зараз допомогти Україні.

Як повідомлялося, Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та біля кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використовувати для прямого шантажу США та НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати нерозповсюдження НАТО на схід та відмову країн Північноатлантичного союзу від своєї політики безпеки. У разі відмови Заходу взяти до уваги такі російські "пропозиції", кремлівська влада публічно загрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".

вторгнення (380) Маркарова Оксана (494)


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Топ коментарі
+18
Що зробила на своїй посаді дипломата в США пані Маркарова ??? Може домовилась про поставку в Україну Джавелінів ??? Може домовилась про поставку танків Абрамс ??? Чи може домовилась про поставку ракет Тамагафк ??? Ніііі !!!!
Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
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31.01.2022 07:34 Відповісти
+13
Яке вторгнення? Ваш Найвєлічайший повідомив, що ніякої загрози немає, що це все паніка і брехня США, Англії та інших країн. Навіть Патрушев із Московії процитував Володю Криворізького. Так що, "піндоси", знімайте з расєюшки санкції і не брешіть на вялікую расєю, ато наш Володя Гундос дуже злиться, де розвиватися його бізнесу?
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31.01.2022 07:44 Відповісти
+9
Та воно вже обісрало всіх друзів України.
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31.01.2022 07:44 Відповісти
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ну вы хоть фото этой кацапской свиньи не вывешивайте...
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31.01.2022 07:29 Відповісти
Що зробила на своїй посаді дипломата в США пані Маркарова ??? Може домовилась про поставку в Україну Джавелінів ??? Може домовилась про поставку танків Абрамс ??? Чи може домовилась про поставку ракет Тамагафк ??? Ніііі !!!!
Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
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31.01.2022 07:34 Відповісти
Ну про это они мечтают с детства.
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31.01.2022 07:39 Відповісти
бубочці ці слова потрібно через ніс в голову запхати
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31.01.2022 07:43 Відповісти
Та воно вже обісрало всіх друзів України.
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31.01.2022 07:44 Відповісти
Яке вторгнення? Ваш Найвєлічайший повідомив, що ніякої загрози немає, що це все паніка і брехня США, Англії та інших країн. Навіть Патрушев із Московії процитував Володю Криворізького. Так що, "піндоси", знімайте з расєюшки санкції і не брешіть на вялікую расєю, ато наш Володя Гундос дуже злиться, де розвиватися його бізнесу?
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31.01.2022 07:44 Відповісти
удивительно ... но все это произошло чз день поле встречи двух ФСБешников дерьмака и козака , зеленю весточку притаранили из мацквы , и он запел ...
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31.01.2022 07:52 Відповісти
"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
Мати таку кремезну довбню, як у Маркарової, і не пердіти нею - злочинне марнотратство
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31.01.2022 08:31 Відповісти
Она так говорит,как буд то саму Украину кацапы проглотят и не заметят.
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31.01.2022 08:44 Відповісти
Цензор, а когда эта свинка с ЗЕленоватым окрасом успела стать послом? Я, что то пропустил?
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31.01.2022 09:04 Відповісти
Уже почти год. С 25 февраля прошлого года)
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31.01.2022 09:16 Відповісти
Не раскачивай лодку бубочка выпадет.
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31.01.2022 09:06 Відповісти
ДУРА! Пока это ближайшая перспектива, кремляди дальше не заглядывают (без Украины вообще нет ымперии)!
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31.01.2022 09:16 Відповісти
Сказав "досвідчений дипломат" зеленого розливу ...
Може ти, маркарова, і хороший фінансист, але все, до чого торкається Хрип-поц перетворюється на лайно ...
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31.01.2022 09:27 Відповісти
А ти як жерла після 24 години,так і будеш жерти далі.
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31.01.2022 09:42 Відповісти
Тоесть маркарова гипотеиическо сразу уже проиграла Украину и пошла дальше)
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31.01.2022 11:02 Відповісти
Молодец Маркарова !!!
Надо чтобы хоть кто-то из официальных лиц Украины (если это не может сделать действующий президент) дали понят Западу, что Путин воюет не только с Украиной. Украина это только этап в его глобальной цели. Путин давно уже объявил гибридную войну западной демократии и обязательно будет идти дальше.
Он будет двигаться до тех пор, пока его не остановят.
Вспомните как Путин сказал ребенку (который отвечал на вопрос: "Где заканчивается Россия?") : "Россия нигде не заканчивается". Вот его истинное понимание и ЦЕЛЬ.
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31.01.2022 19:17 Відповісти
 
 