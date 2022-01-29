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Росія ще не ухвалила рішення про вторгнення в Україну, - Резніков

Росія ще не ухвалила рішення про вторгнення в Україну, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія ще не ухвалила рішення щодо вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ, про це він заявив в інтерв’ю для французької газети Le Figaro.

"І я сподіваюся, що вони на це не підуть. Як на мене, росіяни в основному намагаються зайняти свою позицію сили для переговорів з Вашингтоном і європейськими країнами. Погрожуючи інтервенцією, вони також випробовують єдність союзників в НАТО та ЄС", – сказав він.

Резнікова дивує, що деякі експерти в США говорять про загрозу війни з жовтня 2021 року, не згадуючи, що війна почалася в 2014 році з анексії Криму та агресії на Донбасі. "І що відтоді Росія продовжувала застосовувати арсенал гібридних методів із кібератаками та пропагандистськими операціями", – додав Резніков.

Також читайте: Визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією того, що вона відмовляється від Мінських угод, - Резніков

Росія, на його думку, використовує "міграційну зброю", поставляючи біженців із Сирії до Білорусі, щоб зібрати їх на кордонах Польщі та Литви та ще раз перевірити єдність Європейського Союзу.

"Сьогодні Кремль вимагає виходу НАТО з Болгарії та Румунії! Ви повинні розуміти, що метою є не лише Україна, а й Європейський Союз. Щодо розбіжностей, про які ви говорите, я б особисто пов’язав його з "афганським синдромом".

"Після поразки в Кабулі американці, безсумнівно, вважають, що "загрозу" потрібно вивести на найвищий рівень", – додав міністр.

Резніков зауважив, що загроза з боку Росії є справжньою та є усі ознаки інтервенції, але російські війська ще не готові – з військової точки зору.

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"Якщо у Москві таки й вирішено щодо вторгнення, їм знадобилося б від трьох тижнів до місяця, щоб це реалізувати. Проте в цей час ми будемо у розпалі Олімпіади в Пекіні! Чи підуть росіяни на ризик поставити Китай у скрутне становище та послабити свої відносини з Пекіном? У стародавні часи, в Стародавній Греції, Олімпіада завжди супроводжувалася припиненням вогню. Відновить Кремль цю традицію чи ні?", – сказав Резніков.

Також, на думку Резнікова, мішенню Росії є не лише Україна, а вся Європа.

Він додав, що потрібно розуміти та оцінювати реальні ризики загрози, але не можна поширювати паніку в країні, тому що це матиме драматичні наслідки для нашої економіки. "Ми повинні зберігати спокій", – каже міністр.

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вторгнення (380) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+19




Збройні Сили України



Дай Боже, щоб не знадобилось - але роздрукуйте і в кишеньку халатика покладіть. Най буде

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29.01.2022 16:06 Відповісти
+17
Вы еще не определись угрожает ли она нам, а тут про вторжение...обвиняли пару дней назад Штаты за подобную информацию и тут...
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29.01.2022 15:53 Відповісти
+17
Они не помнят что говорили еще вчера. Каждый день как с чистого листа.
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29.01.2022 16:06 Відповісти
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29.01.2022 19:12 Відповісти
А хто зна які таргани у ***** в голові
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29.01.2022 19:55 Відповісти
минские комунистические
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31.01.2022 02:33 Відповісти
Не вір ерефії . Тим більше , що такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично й кордони її НІКОЛИ НЕ БУЛИ ПОЗНАЧЕНІ на жодній мапі світу ні в давні часи , ні в теперішні .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували татаро-монгольські ординці , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-Татарського ханства , який і став згодом Мошковією ( Мошковскім царством ) .
Цар Мошковії ( син грузинського князя й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя ) Петро 1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская для нього не благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Оскільки НЕ ІСНУЄ ніякої "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "русскіх" .
Отже Є ЕРЕФІЯ ( або ж МОШКОВІЯ ) і Є ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню назву їх країни , або ж Є МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
З часів Петра 1 на всіх правителів мошковії тисне психологічний тягар меншовартості . Тому вони так затято відмовляються від своїх власних предків ( Кому ж приємно визнавати себе потомком гвалтівника ? ) й так настирливо намагаються примазатися до чужих предків ( Але який слов'янин з потомка угро-фінської жінки та татаро-монгола ? ) . Звідси й самопроголошення свого "старшебратства" / дуже вже не хочеться мошковітам визнавати , що Мошковія , як держава , виникла тільки після занепаду Кримсько-Татарського ханства , а ерефія ( РФ ) взагалі виникла лише в 1991 році / . Тому то вони й накидаються на всіх своїх сусідів , особливо на Україну .
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29.01.2022 20:50 Відповісти
"Россия еще не приняла решение о вторжении" и дальнейшие размышления внушают вопрос, на кого работает министр обороны Резников, потому что такие фразы и деэскалации не способствуют, и нас ставят в пассивное положение)
Надо исходить из того, что Московия - агрессор и нападет в любой момент, а помешать этому могут постоянные напоминания о цене агрессии - экономические потери от санкций на СП2 и банки, репутационные, если нападут в дни Олимпиады, тогда будет ясно, что для этих тварей никакой праздник спорта ничего не значит, никакие ритуалы уважения ничего не значат, человеческие потери в виде смертей, гробов и трагедий миллионов смежных семей из русских и украинцев, потери человеческого потенциала в виде разгула террора и бандитизма в самой Московии - война всегда идет рука об руку с ростом подонков и мразей, потери от непредсказуемости горячей фазы войны - мало ли кто может умереть и что может быть уничтожено)
Это будет травма и откат Московии на десятилетия назад, как в раз в послевоенную разруху СССР, куда так стремится Пу - пайки, голод, разруха, бандитизм и Пу-террор "-20млн человек, можем повторить")
Пусть наш величайший гуманист-на-рояле Зе поедет в Московию и даст там пресс-конференцию, но вместо заявленных и обсуждаемых тем, расскажет, какие бывают последствия войны - геноцид, разруха, террор, голод, нищета, распад и дележ страны, унижение и уничтожение)
Или пусть зашлют воздушные шары на территорию Московии туда, где их базы, с листовками "Хотите войны? Можем повторить, -20млн человек"
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29.01.2022 23:20 Відповісти
Нужно перенести войну в информпространство, чтоб рот Захаровой не закрывался, а усы Пискова возбудились и закровоточили
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29.01.2022 23:30 Відповісти
Во блин какой крутой Резников, замухрышка Путлер лично ему докладывает о своих планах. Это получается, если прикинуть по иерархии, Путлером руководит Зеленский. То-то он спокойно бабло на асфальт спускает, а на армию шишь.
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29.01.2022 23:33 Відповісти
А вот теперь стало ясно, почему сам Зеленский назначает заместителей министров и командующих, хотя это как бы должен делать сам министр: в час х их сместят или они сами в отставку подадут, а на их место станут и.о. заместители. И вуаля.
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30.01.2022 07:16 Відповісти
Один Гогишвили чего сто́ит. А другие заместители , назначенные Зе?
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30.01.2022 07:22 Відповісти
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