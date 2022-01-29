Росія ще не ухвалила рішення про вторгнення в Україну, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія ще не ухвалила рішення щодо вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ, про це він заявив в інтерв’ю для французької газети Le Figaro.

"І я сподіваюся, що вони на це не підуть. Як на мене, росіяни в основному намагаються зайняти свою позицію сили для переговорів з Вашингтоном і європейськими країнами. Погрожуючи інтервенцією, вони також випробовують єдність союзників в НАТО та ЄС", – сказав він.

Резнікова дивує, що деякі експерти в США говорять про загрозу війни з жовтня 2021 року, не згадуючи, що війна почалася в 2014 році з анексії Криму та агресії на Донбасі. "І що відтоді Росія продовжувала застосовувати арсенал гібридних методів із кібератаками та пропагандистськими операціями", – додав Резніков.

Також читайте: Визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією того, що вона відмовляється від Мінських угод, - Резніков

Росія, на його думку, використовує "міграційну зброю", поставляючи біженців із Сирії до Білорусі, щоб зібрати їх на кордонах Польщі та Литви та ще раз перевірити єдність Європейського Союзу.

"Сьогодні Кремль вимагає виходу НАТО з Болгарії та Румунії! Ви повинні розуміти, що метою є не лише Україна, а й Європейський Союз. Щодо розбіжностей, про які ви говорите, я б особисто пов’язав його з "афганським синдромом".

"Після поразки в Кабулі американці, безсумнівно, вважають, що "загрозу" потрібно вивести на найвищий рівень", – додав міністр.

Резніков зауважив, що загроза з боку Росії є справжньою та є усі ознаки інтервенції, але російські війська ще не готові – з військової точки зору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ, які перекидають до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні, - Резніков

"Якщо у Москві таки й вирішено щодо вторгнення, їм знадобилося б від трьох тижнів до місяця, щоб це реалізувати. Проте в цей час ми будемо у розпалі Олімпіади в Пекіні! Чи підуть росіяни на ризик поставити Китай у скрутне становище та послабити свої відносини з Пекіном? У стародавні часи, в Стародавній Греції, Олімпіада завжди супроводжувалася припиненням вогню. Відновить Кремль цю традицію чи ні?", – сказав Резніков.

Також, на думку Резнікова, мішенню Росії є не лише Україна, а вся Європа.

Він додав, що потрібно розуміти та оцінювати реальні ризики загрози, але не можна поширювати паніку в країні, тому що це матиме драматичні наслідки для нашої економіки. "Ми повинні зберігати спокій", – каже міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця лютого підрозділи тероборони будуть укомплектовані на 70%, - Резніков