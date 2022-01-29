Россия еще не приняла решение о вторжении в Украину, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия еще не приняла решение о вторжении в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он заявил в интервью для французской газеты Le Figaro.

"И я надеюсь, что они на это не пойдут. По-моему, россияне в основном пытаются занять свою позицию силы для переговоров с Вашингтоном и европейскими странами. Угрожая интервенцией, они также испытывают единство союзников в НАТО и ЕС", – сказал он.

Резникова удивляет, что некоторые эксперты в США говорят об угрозе войны с октября 2021 года, не вспоминая, что война началась в 2014 году с аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. "И с тех пор Россия продолжала применять арсенал гибридных методов с кибератаками и пропагандистскими операциями", - добавил Резников.

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Россия, по его мнению, использует "миграционное оружие", поставляя беженцев из Сирии в Беларусь, чтобы собрать их на границах Польши и Литвы и еще раз проверить единство Европейского Союза.

"Сегодня Кремль требует выхода НАТО из Болгарии и Румынии! Вы должны понимать, что целью является не только Украина, но и Европейский Союз. Относительно разногласий, о которых вы говорите, я лично связал бы это с "афганским синдромом".

"После поражения в Кабуле американцы, несомненно, считают, что "угрозу" нужно вывести на самый высокий уровень", – добавил министр.

Резников отметил, что угроза со стороны России настоящая и есть все признаки интервенции, но российские войска еще не готовы, с военной точки зрения.

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"Если в Москве решение о вторжении все-таки принято, им понадобилось бы от трех недель до месяца, чтобы это реализовать. Однако в это время мы будем в разгаре Олимпиады в Пекине! Пойдут ли россияне на риск поставить Китай в затруднительное положение и ослабить свои отношения с Пекином? В древние времена, в Древней Греции, Олимпиада всегда сопровождалась прекращением огня. Сохранит ли Кремль эту традицию?" - сказал Резников.

Также, по мнению Резникова, целью России является не только Украина, а вся Европа.

Он добавил, что нужно понимать и оценивать реальные риски и угрозы, но нельзя сеять панику в стране, потому что это будет иметь драматические последствия для нашей экономики. "Мы должны сохранять спокойствие", – говорит министр.

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