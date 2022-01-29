Россия еще не приняла решение о вторжении в Украину, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия еще не приняла решение о вторжении в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он заявил в интервью для французской газеты Le Figaro.
"И я надеюсь, что они на это не пойдут. По-моему, россияне в основном пытаются занять свою позицию силы для переговоров с Вашингтоном и европейскими странами. Угрожая интервенцией, они также испытывают единство союзников в НАТО и ЕС", – сказал он.
Резникова удивляет, что некоторые эксперты в США говорят об угрозе войны с октября 2021 года, не вспоминая, что война началась в 2014 году с аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. "И с тех пор Россия продолжала применять арсенал гибридных методов с кибератаками и пропагандистскими операциями", - добавил Резников.
Россия, по его мнению, использует "миграционное оружие", поставляя беженцев из Сирии в Беларусь, чтобы собрать их на границах Польши и Литвы и еще раз проверить единство Европейского Союза.
"Сегодня Кремль требует выхода НАТО из Болгарии и Румынии! Вы должны понимать, что целью является не только Украина, но и Европейский Союз. Относительно разногласий, о которых вы говорите, я лично связал бы это с "афганским синдромом".
"После поражения в Кабуле американцы, несомненно, считают, что "угрозу" нужно вывести на самый высокий уровень", – добавил министр.
Резников отметил, что угроза со стороны России настоящая и есть все признаки интервенции, но российские войска еще не готовы, с военной точки зрения.
"Если в Москве решение о вторжении все-таки принято, им понадобилось бы от трех недель до месяца, чтобы это реализовать. Однако в это время мы будем в разгаре Олимпиады в Пекине! Пойдут ли россияне на риск поставить Китай в затруднительное положение и ослабить свои отношения с Пекином? В древние времена, в Древней Греции, Олимпиада всегда сопровождалась прекращением огня. Сохранит ли Кремль эту традицию?" - сказал Резников.
Также, по мнению Резникова, целью России является не только Украина, а вся Европа.
Он добавил, что нужно понимать и оценивать реальные риски и угрозы, но нельзя сеять панику в стране, потому что это будет иметь драматические последствия для нашей экономики. "Мы должны сохранять спокойствие", – говорит министр.
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Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували татаро-монгольські ординці , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-Татарського ханства , який і став згодом Мошковією ( Мошковскім царством ) .
Цар Мошковії ( син грузинського князя й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя ) Петро 1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская для нього не благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Оскільки НЕ ІСНУЄ ніякої "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "русскіх" .
Отже Є ЕРЕФІЯ ( або ж МОШКОВІЯ ) і Є ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню назву їх країни , або ж Є МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
З часів Петра 1 на всіх правителів мошковії тисне психологічний тягар меншовартості . Тому вони так затято відмовляються від своїх власних предків ( Кому ж приємно визнавати себе потомком гвалтівника ? ) й так настирливо намагаються примазатися до чужих предків ( Але який слов'янин з потомка угро-фінської жінки та татаро-монгола ? ) . Звідси й самопроголошення свого "старшебратства" / дуже вже не хочеться мошковітам визнавати , що Мошковія , як держава , виникла тільки після занепаду Кримсько-Татарського ханства , а ерефія ( РФ ) взагалі виникла лише в 1991 році / . Тому то вони й накидаються на всіх своїх сусідів , особливо на Україну .
Надо исходить из того, что Московия - агрессор и нападет в любой момент, а помешать этому могут постоянные напоминания о цене агрессии - экономические потери от санкций на СП2 и банки, репутационные, если нападут в дни Олимпиады, тогда будет ясно, что для этих тварей никакой праздник спорта ничего не значит, никакие ритуалы уважения ничего не значат, человеческие потери в виде смертей, гробов и трагедий миллионов смежных семей из русских и украинцев, потери человеческого потенциала в виде разгула террора и бандитизма в самой Московии - война всегда идет рука об руку с ростом подонков и мразей, потери от непредсказуемости горячей фазы войны - мало ли кто может умереть и что может быть уничтожено)
Это будет травма и откат Московии на десятилетия назад, как в раз в послевоенную разруху СССР, куда так стремится Пу - пайки, голод, разруха, бандитизм и Пу-террор "-20млн человек, можем повторить")
Пусть наш величайший гуманист-на-рояле Зе поедет в Московию и даст там пресс-конференцию, но вместо заявленных и обсуждаемых тем, расскажет, какие бывают последствия войны - геноцид, разруха, террор, голод, нищета, распад и дележ страны, унижение и уничтожение)
Или пусть зашлют воздушные шары на территорию Московии туда, где их базы, с листовками "Хотите войны? Можем повторить, -20млн человек"