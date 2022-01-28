"США и другие сеют панику по поводу нападения на Украину. Это - не дружеский шаг", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что США своими заявлениями "сеют панику" по поводу нападения российской Федерации на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Большинство народа, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" (вторжения, - ред.) уже прошли, поняли, что это просто устрашение людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины... Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Дмитрий Кулеба, как министр иностранных дел, постоянно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески", - отметил Арахамия.

Нардеп также отметил, что весной большинство сигналов о возможном вторжении – это были данные разведки, теперь такую информацию распространяют на СМИ.

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"То есть это более строго выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск... Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появились... А первые две недели, когда это действительно происходило - это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так и было. А сейчас даже такого нет. Сейчас уже до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times или в CNN обнародованы", - подчеркнул Арахамия.