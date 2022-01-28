"США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок", - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що США своїми заявами сіють паніку щодо нападу російської Федерації на Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.
Нардеп також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки, тепер таку інформацію поширюють ЗМІ.
"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія.
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Хай балака! Рот не срака!
О росте напряжения между Киевом и Вашингтоном говорится также в недавней статье CNN.
«Это подорвало нервы в обеих столицах. Несмотря на то, что Белый дом стремится оказать максимальную поддержку Киеву, в том числе путем снабжения военной техникой и нового финансирования, некоторые чиновники частным образом говорят, что поддержка поступает без особой благодарности со стороны правительства Зеленского», - говорится в материале.
«Я не могу походить на других политиков, которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они Соединенные Штаты», - сказал Зеленский накануне на пресс-конференции для иностранных журналистов.
Больше всего Зеленского и его советников разозлило решение США разрешить дипломатам из посольства в Киеве покинуть Украину, пишет CNN
Байдена и его советников раздражают публичное умаление Зеленским угрозы и тонко завуалированные удары в адрес президента США, говорится в статье. Американские чиновники считают, что публичные предупреждения и угрозы о серьезных последствиях для России являются ключом к сдерживанию.
«У нас есть вопрос: почему вы нарываетесь на конфликт с США? Почему вы способствуете утечкам информации и искажаете информацию, когда США являются едва ли не единственными настоящими друзьями, которые у вас есть? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» - сказал один американский чиновник.
Газета New York Times, освещая вчерашнюю пресс-конференцию Зеленского, написала, что «Киев преуменьшает разговоры о войне».
27 января прошли телефонные переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена.
По данным американского телеканала CNN, ссылающегося на анонимного украинского чиновника, между лидерами двух стран возник спор по поводу уровня угрозы со стороны РФ. В Белом доме и Офисе президента Украины эту информацию оперативно опровергли.
Это уже не первый случай, свидетельствующий о возможных разногласиях между Киевом и Вашингтоном. 20 января Зеленский отметился резким твитом в ответ на слова Джо Байдена о «незначительном вторжении».
«Мы хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких наций не бывает. Как ни бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украины», - написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Так он прокомментировал слова Байдена во время пресс-конференции 19 января, когда тот признал, что у НАТО нет единства по поводу действий в случае, если вторжение РФ окажется «незначительным». В своем заявлении президент США подчеркнул, что России придется заплатить «жесткую цену», если дело дойдет до полномасштабного вторжения в Украину.
По просьбе уточнить, что можно квалифицировать как «незначительное вторжение», он упомянул кибератаки и присутствие работников российской разведки, которые, по информации Вашингтона, уже находятся в Украине. Он предположил, что масштабный переброс войск на территорию Украины будет красной линией.
https://nv.ua/world/geopolitics/zelenskiy-umenshaet-ugrozu-ot-rossii-v-belom-dome-razdrazheny-zapadnye-smi-poslednie-novosti-50212387.html
Це стверджує https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/27/7321830/ Українська правда , передає .
Видання нагадує про "випадкові" зустрічі з Давидом Арахамією на футбольних матчах".
"Єдиний, з ким зараз спілкується Ігор Валерієвич (Коломойський. - Ред.) в команді - це Давид (Арахамія. - Ред.). Колись він йому постійно дзвонив, писав, щось доводив. А зараз максимум присилає якісь посилання", - цитує видання члена Зекоманди.
Джерело:
https://youtu.be/OBJVkZZCwpM
Для держави у стані війни, а надто ситуації, в якій нині опинилася Україна, потужна підтримка міжнародних партнерів і їх солідарність - це запорука нашої стійкості і перемоги над агресором. Над цим свого часу ми працювали денно і нощно. Сумніви щодо справжності цієї підтримки - удар по єдності та солідарності демократичного світу та гра проти національних інтересів України.
Категорично неприйнятними є спроби звалити на західних партнерів і відповідальність за економічні негаразди, які насправді є наслідком бездарного урядування зеленої команди. Продовження економічної політики в інтересах корупційного «великого крадівництва» замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога. Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї….
Так само хочу запевнити: українці добре знають і цінують зусилля нашого стратегічного союзника США і його лідера Джо Байдена. Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів хто наш друг, а хто ворог.
Щиро вдячний союзникам України, які попри все, підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю. В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку! Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!
Неужели спят и видят ТАНКИ ***** на Крещатике, а проклятые БАЙДЕН и ДЖОНСОН не дают этим снам сбыться???
Путинские "военные игрушки" готовы обрушить ад на Украину: роботизированные танки, стелс-дроны и "летающие автоматы Калашникова"
ВЛАДМИР ПУТИН готов призвать свои любимые "военные игрушки" в бой в Украине - включая танки-роботы, стелс-дроны-камикадзе и собак-десантников.
Его ужасающий высокотехнологичный арсенал может быть задействован вместе с десантниками и артиллерией в молниеносном наступлении на Киев.
Около 127 000 российских военнослужащих и обычная тяжелая бронетехника скопились у границ Украины на севере и востоке.
Борис Джонсон сегодня предупредил кремлевского силовика, что за любым вторжением последует партизанская война и самое страшное кровопролитие с 1945 года.
Он сказал: "Никто не выиграет от такой катастрофы. Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, он должен понимать, что это будет и трагично, и бесполезно".
Это произошло после того, как Киев заявил, что российские войска уже находятся на территории Украины, предприняв неудачную операцию "под ложным флагом" в качестве предлога для войны.
Опасения по поводу вторжения "в любой день" уже обрушили акции FTSE 100 на 55 миллиардов фунтов стерлингов и взвинтили цены на газ.
Британия поддержала Украину, поспешно поставив 2000 ракет NLAW для подрыва российских танков.
Союзники по НАТО также привели в боевую готовность самолеты и вертолеты, поскольку Джо Байден рассматривает возможность отправки в регион 50 000 военнослужащих.
Но закрепившиеся защитники - включая тысячи добровольцев - сталкиваются с изматывающим ударом со стороны чудовищного набора оружия космической эры, придуманного путинскими бофами.
Конфликт может стать свидетелем первого боевого применения танков с дистанционным управлением и первых в истории воздушных боев между беспилотными летательными аппаратами.
Сегодня в пределах досягаемости границ Украины находится следующая российская огневая мощь:
ТАНКИ-РОБОТЫ
Поддерживаемые Кремлем ученые утверждают, что усовершенствовали первые в мире автономные танки-роботы, которые могут быть использованы для уничтожения позиций в украинских окопах.
По словам представителей российского оборонного ведомства, после боевых испытаний в Сирии первое подразделение ударных роботов "Уран-9" уже введено в строй.
Предполагается, что они могут действовать самостоятельно и в рое, используя искусственный интеллект, а также дистанционное управление.
Министр обороны Сергей Шойгу похвастался: "Началось серийное производство боевых роботов".
"У нас уже есть не просто экспериментальные прототипы, а роботы, которые действительно могут быть показаны в фантастических фильмах, способные сражаться самостоятельно".
Шойгу назвал эти устрашающие машины - мини-танки без водителя, оснащенные датчиками, ракетами, тяжелым пулеметом и огнеметом - "оружием завтрашнего дня" Москвы.
И это может оказаться идеальным оружием для атак на украинские окопы, протянувшиеся на 250 миль через восточный Донбасс, оккупированный поддерживаемыми Россией сепаратистами.
Россия также разрабатывает еще более страшный робот-танк БМПТ-72 "Терминатор", который якобы может выдерживать ядерные взрывы и расстреливать самолеты с неба.
А "невидимый" робот-супертанк Т-14, как утверждается, способен уничтожать врагов без контроля человека.
ЛЕТАЮЩИЕ НЕБЕСНЫЕ МИНЫ КАЛАШНИКОВА
Воздушные минные поля X-крылатых беспилотников-камикадзе Lancet, прозванных "летающими автоматами Калашникова", могут противостоять беспилотным боевым самолетам Украины.
Десятки этих космических аппаратов будут переведены в "беспилотный режим" над полем боя, чтобы уничтожить беспилотные ударные и разведывательные самолеты противника.
Российские источники также предупредили, что британские или американские военно-морские суда могут подвергнуться атаке со стороны смертоносных небесных стражей.
Предупреждение прозвучало после того, как в июне прошлого года Россия открыла огонь по эсминцу Королевского военно-морского флота HMS Defender, находившемуся вблизи Крыма.
Первые в истории современной войны бои беспилотников, похоже, могут начаться над Донбассом с запуском "летающего автомата Калашникова", который, как считается, также прошел боевые испытания в Сирии.
Но российское оружие "Ланцет", как говорят, летает в два раза быстрее, чем украинские беспилотники турецкого производства "Байрактар".
Прокремлевский военный источник сказал: "У России есть нечто, что охлаждает пыл тех, кто хочет воевать - эта штука тоже минирует небо".
ДЕСАНТНИКИ С СОБАКАМИ
Собаки-десантники могут быть доставлены на передовую на специально приспособленных тандемных парашютах вместе со своими вожатыми.
Учебные видеоролики показали, как гончих, одетых в бронежилеты и темные очки, сбрасывают с высоты 13 000 футов с вертолетов Ми-8 с бойцами спецподразделений Национальной гвардии России.
"Первые в мире испытания оказались успешными: высококвалифицированные животные были готовы к выполнению боевых задач через несколько секунд после того, как их лапы коснулись земли.
Они могут быть использованы в Украине для обеспечения безопасности войск на близком расстоянии и проведения боевых спасательных операций.
Путин дал технологии "Псов войны" свою личную печать одобрения, посетив Ивановский завод, расположенный к востоку от Москвы, который в прошлом году выпустил прототип собачьих парашютов.
'ЛЕТАЮЩИЙ-ПЛАВАЮЩИЙ' ТАНК
Невероятный легкий танк, способный десантироваться с парашютом в бой на суше или на воде, также, как говорят, готов к бою.
Видео испытаний показало, как танк Sprut-SDM1 сбрасывается на специальных парашютах с несколькими парашютами, а затем сбрасывается в Черное море, продолжая поражать цели с воды.
Универсальная 18-тонная боевая машина обладает огневой мощью российского танка Т-90, но может поражать цели на расстоянии трех миль, управляясь в море.
Российские производители "Ростеха" заявили: "Он показал высокую мореходность во время инспекций в Черном море, а также продемонстрировал способность транспортироваться на больших десантных кораблях".
Он прошел испытания на поражение, в ходе которых его 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 дала залп, пока его раскачивали волны высотой до 4 футов.
САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
Россия близка к созданию революционного автомата Калашникова с "собственным мозгом", который, как утверждается, способен находить и убивать врагов.
Прототип был недавно продемонстрирован министру обороны Владимиру Путину Шойгу на крупной выставке вооружений.
Оружие не только определит цель, но и избавит стрелка от необходимости нажимать на курок, говорят его разработчики.
Главный конструктор Сергей Уржумцев сказал: "Мы уже создали некоторые элементы системы.
Искусственный интеллект уже позволяет практически полностью автоматизировать процессы идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнения выстрела".
Мы впервые продемонстрировали их, в том числе министру обороны России в рамках международного военно-технического форума "Армия-2021".
Уржумцев добавил, что российскому солдату будущего нужно будет только "дать разрешение" своему оружию найти и убить врага.
В российском техническом отчете говорится, что новое оружие не только помогает солдатам прицелиться, но и "заменяет необходимость физического воздействия на оружие, нажатия на курок".
БЕСПИЛОТНИК-НЕВИДИМКА "ОХОТНИК"
Первый из новых смертоносных российских стелс-беспилотников - S-70 "Охотник" - был запущен в производство на секретном сибирском оборонном предприятии.
Плоский бесхвостый планер "Охотника" разработан таким образом, чтобы сделать его невидимым для радаров, при этом он способен совершить один полет из Москвы в Лондон и обратно.
В будущем пилоты российских истребителей Су-57 будут отправляться в бой при поддержке до четырех беспилотных самолетов.
Охотники оснащены ракетами, электрооптическим радаром и разведывательным оборудованием.
Сотни беспилотников уже находятся на вооружении после того, как в 2019 году был представлен прототип, управляемый сначала оператором, а затем из кабины сопровождающего истребителя.
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сказал: "Вывод беспилотника на орбиту означает завершение его сборки в целом и оснащение всем необходимым бортовым оборудованием".
Владимир Путин лично контролировал развитие беспилотной авиации России и недавно похвастался, что 2000 российских боевых машин теперь летают без пилотов.
Он добавил: "Нам нужно продолжать работу над ними, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
"И опыт, который мы имеем в их использовании".
Источник в оборонном ведомстве сообщил The Sun: "Великобритания и США несколько запоздало вооружили Украину, в то время как Путин потратил годы на личный интерес к этой военной технологии.
"Он наверняка захочет увидеть плоды огромных инвестиций России, если начнется война".
США играют в догонялки в разработке нового оружия после предупреждений о том, что они отстают от России и Китая в новой гонке высокотехнологичных вооружений.
Полная жОПа...