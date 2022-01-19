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Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, - "слуга народу" Арахамія

Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні минулого року.

Про це парламентар заявив виданню "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза з боку є завжди. Але! Пам'ятаєте, була ескалація навесні минулого року? Ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні. Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати. Зараз триває великий переговорний процес і ми є на цьому полі, це привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі. Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми повинні бути готовими до всього, але не розвивати паніки", - сказав голова фракції "Слуга народу".

За словами Арахамії, вторгнення РФ може не бути, а "економіка ляже".

"Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію", - додав він.

Арахамія зазначив, що профільний комітет Ради регулярно спілкується з Міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

Водночас, зазначив нардеп, на новому пленарному тижні, який розпочинається з 25 січня, порушуватиметься тема безпеки України на тлі військової загрози з боку Росії. Паралельно відбуватиметься діалог із депутатами-мажоритарниками, які представлені у всіх регіонах України. Також на засіданні фракції "Слуга народу" планують заслухати голову територіальної оборони Юрія Галушкіна.

Також читайте: Коли журналісти заглядають депутатам у телефони - це копання у брудній білизні, це некрасиво, - Арахамія

Автор: 

Донбас (22356) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+88
Пипец млять. Ты еще скажи Бритам не нагонять панику и прекратить поставки вооружения.
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19.01.2022 13:01
+79
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19.01.2022 13:00
+77
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19.01.2022 13:02
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Ось так і лопають російські консверви. Його треба буде першим стратити за державну зраду у випадку повернення росії до активних бойових дій в найближчий час.
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19.01.2022 17:07 Відповісти
После нападения РФ надо сразу арестовывать Арахамию и всю зеленую шоблу.
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19.01.2022 17:09 Відповісти
Вот это заявление уже статьЯ.
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19.01.2022 17:40 Відповісти
Не треба . Це чудо, урахамія, хороший кандидат у коміки, йому й грати не треба -- глянеш на його фізіономію і вже смішно.
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19.01.2022 18:03 Відповісти
Ну не комик этот Чиполлино. Аферист и проходимец это да. Под дурака косит для амплуа.
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19.01.2022 18:27 Відповісти
Неправда! Він не косить під дурня -- він таким є. А що ви чекали від гарненької мавпочки і її прибитого господаря?
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19.01.2022 18:35 Відповісти
Яка ж це **гарненька *мавпочка це не дуже освічений навіть потрібного слова не підібрати шоб не образити того хто тим словм називається
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29.01.2022 18:40 Відповісти
Якщо , не дай Бог , таке станеться арахноїдів не арештовувати а розстрілювати потрібно без суду і слідства .
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19.01.2022 18:17 Відповісти
Дядя, в какой то мере он прав !
Але ж я розумію хто промив тобі мізки той і цар, ви нічим не кращі за путіноїдів. Паніка та постійні "данні розвідки" то є найгірший сценарій для викидів в інформаційний простір ! Ви я бачу мало знайомі і з військовою справою та й з стратегією !!?
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23.01.2022 21:52 Відповісти
Что ж он не эволюционирует то никак?
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19.01.2022 17:14 Відповісти
тут, по-ходу, деградация...
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19.01.2022 17:44 Відповісти
недаремно вони хочуть Порошенка знищить, легше буде путіну Україну загарбать
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19.01.2022 17:23 Відповісти
"спасибо" 73% зебилам, что благодаря вам, теперь чуть ли не каждый день, приходится выслушивать очередной бред от "слуг урода". что они предприняли, чтобы эта ситуация стала лучше чем годом ранее? - ни-че-го. заботятся только о своем кармане, и больше их ничего не интересует. понавыбирали...
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19.01.2022 17:39 Відповісти
Красиво вскрылась фсбешная консерва
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19.01.2022 17:56 Відповісти
Ну так розкажи про ФСБ та інше ! Дуже прошу від вас показів у суді та фактів ! Плювати на всіх і все але дайте факти, будь-ласка ! Чи то Петро так наказав говорити ?
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23.01.2022 21:57 Відповісти
Я даже злиться на эту обезьяну уже не могу!
Только один вопрос - зевыборцы сейчас довольны уже или еще всё мало вам???
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19.01.2022 17:57 Відповісти
Хламидия - свинособака.
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19.01.2022 18:05 Відповісти
Дайте йому банан...Може попустить його.)))
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19.01.2022 18:06 Відповісти
И все равно мудрый украинский нарид з огыдою знову обэрэ гетьмана Зеленського. Козацькому роду нэма пэрэводу!
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19.01.2022 18:07 Відповісти
А мені чого Петра вибирати чи Пастора ?! Зеля мені так же до бантіка та не викликає захвату але й інших варіантів поки що не маємо адекватних
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23.01.2022 21:55 Відповісти
Арахамия народился в России и вырос в Израиле. Ни капли украинской крови, ему наверное пофиг окупируют нас или нет. Ему гражданство ни за что дал Порох а Зеля сразу дал высокий пост. Его заявления напоминают заявления политиков и экспертов на всех телеканалах относительно постройки поста в Крым. Тогда тоже все утверждали что нужно успокоится, мост никогда не достроят, мол вон Гитлер строил и не построил то куда тогда Путину, мол там почва непригодна для свай. А потом...опсь..построили. Арахамия в случае чего соберет вещи и уедет на свою родину в Тель-авив, как и Зеля. Вот такую мы выбрали власть. И да я не за Порошенка..Петя тоже еще тот бырыга
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19.01.2022 18:17 Відповісти
Тупое черножопое чмо! Как оно попало в Украину? Сук
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20.01.2022 07:49 Відповісти
Та скільки вас тут стратегів та політиканів !
Так є дурня від "розвідок" іноземних - чого тільки коштує інфа про мураева )))
Потрібно просто робити свою справу мовчки та без паніки ! Досить пагубної дурні часів 2014-15 років !
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23.01.2022 21:54 Відповісти
Якщо не хочете ніччого робити то хоч сидіть тихенько або йдіть нахрен куди неьудь
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29.01.2022 18:33 Відповісти
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