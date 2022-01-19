Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні минулого року.

Про це парламентар заявив виданню "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза з боку є завжди. Але! Пам'ятаєте, була ескалація навесні минулого року? Ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні. Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати. Зараз триває великий переговорний процес і ми є на цьому полі, це привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі. Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми повинні бути готовими до всього, але не розвивати паніки", - сказав голова фракції "Слуга народу".

За словами Арахамії, вторгнення РФ може не бути, а "економіка ляже".

"Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію", - додав він.

Арахамія зазначив, що профільний комітет Ради регулярно спілкується з Міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

Водночас, зазначив нардеп, на новому пленарному тижні, який розпочинається з 25 січня, порушуватиметься тема безпеки України на тлі військової загрози з боку Росії. Паралельно відбуватиметься діалог із депутатами-мажоритарниками, які представлені у всіх регіонах України. Також на засіданні фракції "Слуга народу" планують заслухати голову територіальної оборони Юрія Галушкіна.

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