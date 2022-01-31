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Новости Агрессия России против Украины Война
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В случае вторжения Россия "не остановится на Украине", - Маркарова

В случае вторжения Россия

Если Россия решится на вторжение, она не остановится только на Украине, потому что настоящая цель РФ - атаковать европейскую демократию.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью СВС News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, настоящая причина возможного нападения России на Украину – не желание Путина захватить Украину, а атаковать европейскую демократию.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению", - сказала посол.

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Она также добавила, что Украина не желает быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации.

"Мы хотим быть суверенными, мы суверенны и боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то, конечно, на Украине они не остановятся", - сказала Маркарова, подчеркнув при этом, что в интересах всего цивилизованного мира сейчас помочь Украине.

Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и у границ. Эти военные приготовления Кремль пытается использовать для прямого шантажа США и НАТО, выдвигая ультиматум с требованием гарантировать нераспространение НАТО на восток и отказ стран Североатлантического союза от своей политики безопасности. В случае отказа Запада принять во внимание такие российские "предложения", кремлевские власти публично угрожают применить меры "военного и военно-технического характера"

Автор: 

вторжение (508) Маркарова Оксана (282)


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Топ комментарии
+18
Що зробила на своїй посаді дипломата в США пані Маркарова ??? Може домовилась про поставку в Україну Джавелінів ??? Може домовилась про поставку танків Абрамс ??? Чи може домовилась про поставку ракет Тамагафк ??? Ніііі !!!!
Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
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31.01.2022 07:34 Ответить
+13
Яке вторгнення? Ваш Найвєлічайший повідомив, що ніякої загрози немає, що це все паніка і брехня США, Англії та інших країн. Навіть Патрушев із Московії процитував Володю Криворізького. Так що, "піндоси", знімайте з расєюшки санкції і не брешіть на вялікую расєю, ато наш Володя Гундос дуже злиться, де розвиватися його бізнесу?
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31.01.2022 07:44 Ответить
+9
Та воно вже обісрало всіх друзів України.
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31.01.2022 07:44 Ответить
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ну вы хоть фото этой кацапской свиньи не вывешивайте...
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31.01.2022 07:29 Ответить
Що зробила на своїй посаді дипломата в США пані Маркарова ??? Може домовилась про поставку в Україну Джавелінів ??? Може домовилась про поставку танків Абрамс ??? Чи може домовилась про поставку ракет Тамагафк ??? Ніііі !!!!
Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
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31.01.2022 07:34 Ответить
Ну про это они мечтают с детства.
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31.01.2022 07:39 Ответить
бубочці ці слова потрібно через ніс в голову запхати
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31.01.2022 07:43 Ответить
Та воно вже обісрало всіх друзів України.
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31.01.2022 07:44 Ответить
Яке вторгнення? Ваш Найвєлічайший повідомив, що ніякої загрози немає, що це все паніка і брехня США, Англії та інших країн. Навіть Патрушев із Московії процитував Володю Криворізького. Так що, "піндоси", знімайте з расєюшки санкції і не брешіть на вялікую расєю, ато наш Володя Гундос дуже злиться, де розвиватися його бізнесу?
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31.01.2022 07:44 Ответить
удивительно ... но все это произошло чз день поле встречи двух ФСБешников дерьмака и козака , зеленю весточку притаранили из мацквы , и он запел ...
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31.01.2022 07:52 Ответить
"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
Мати таку кремезну довбню, як у Маркарової, і не пердіти нею - злочинне марнотратство
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31.01.2022 08:31 Ответить
Она так говорит,как буд то саму Украину кацапы проглотят и не заметят.
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31.01.2022 08:44 Ответить
Цензор, а когда эта свинка с ЗЕленоватым окрасом успела стать послом? Я, что то пропустил?
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31.01.2022 09:04 Ответить
Уже почти год. С 25 февраля прошлого года)
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31.01.2022 09:16 Ответить
Не раскачивай лодку бубочка выпадет.
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31.01.2022 09:06 Ответить
ДУРА! Пока это ближайшая перспектива, кремляди дальше не заглядывают (без Украины вообще нет ымперии)!
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31.01.2022 09:16 Ответить
Сказав "досвідчений дипломат" зеленого розливу ...
Може ти, маркарова, і хороший фінансист, але все, до чого торкається Хрип-поц перетворюється на лайно ...
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31.01.2022 09:27 Ответить
А ти як жерла після 24 години,так і будеш жерти далі.
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31.01.2022 09:42 Ответить
Тоесть маркарова гипотеиическо сразу уже проиграла Украину и пошла дальше)
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31.01.2022 11:02 Ответить
Молодец Маркарова !!!
Надо чтобы хоть кто-то из официальных лиц Украины (если это не может сделать действующий президент) дали понят Западу, что Путин воюет не только с Украиной. Украина это только этап в его глобальной цели. Путин давно уже объявил гибридную войну западной демократии и обязательно будет идти дальше.
Он будет двигаться до тех пор, пока его не остановят.
Вспомните как Путин сказал ребенку (который отвечал на вопрос: "Где заканчивается Россия?") : "Россия нигде не заканчивается". Вот его истинное понимание и ЦЕЛЬ.
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31.01.2022 19:17 Ответить
 
 