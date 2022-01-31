В случае вторжения Россия "не остановится на Украине", - Маркарова

Если Россия решится на вторжение, она не остановится только на Украине, потому что настоящая цель РФ - атаковать европейскую демократию.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью СВС News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, настоящая причина возможного нападения России на Украину – не желание Путина захватить Украину, а атаковать европейскую демократию.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению", - сказала посол.

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Она также добавила, что Украина не желает быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации.

"Мы хотим быть суверенными, мы суверенны и боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то, конечно, на Украине они не остановятся", - сказала Маркарова, подчеркнув при этом, что в интересах всего цивилизованного мира сейчас помочь Украине.

Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и у границ. Эти военные приготовления Кремль пытается использовать для прямого шантажа США и НАТО, выдвигая ультиматум с требованием гарантировать нераспространение НАТО на восток и отказ стран Североатлантического союза от своей политики безопасности. В случае отказа Запада принять во внимание такие российские "предложения", кремлевские власти публично угрожают применить меры "военного и военно-технического характера"