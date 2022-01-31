В случае вторжения Россия "не остановится на Украине", - Маркарова
Если Россия решится на вторжение, она не остановится только на Украине, потому что настоящая цель РФ - атаковать европейскую демократию.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью СВС News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, настоящая причина возможного нападения России на Украину – не желание Путина захватить Украину, а атаковать европейскую демократию.
"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению", - сказала посол.
Она также добавила, что Украина не желает быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации.
"Мы хотим быть суверенными, мы суверенны и боремся за свою независимость. И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то, конечно, на Украине они не остановятся", - сказала Маркарова, подчеркнув при этом, что в интересах всего цивилизованного мира сейчас помочь Украине.
Как сообщалось, Россия продолжает накапливать военные подразделения на временно оккупированных территориях Украины и у границ. Эти военные приготовления Кремль пытается использовать для прямого шантажа США и НАТО, выдвигая ультиматум с требованием гарантировать нераспространение НАТО на восток и отказ стран Североатлантического союза от своей политики безопасности. В случае отказа Запада принять во внимание такие российские "предложения", кремлевские власти публично угрожают применить меры "военного и военно-технического характера"
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Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
Мати таку кремезну довбню, як у Маркарової, і не пердіти нею - злочинне марнотратство
Може ти, маркарова, і хороший фінансист, але все, до чого торкається Хрип-поц перетворюється на лайно ...
Надо чтобы хоть кто-то из официальных лиц Украины (если это не может сделать действующий президент) дали понят Западу, что Путин воюет не только с Украиной. Украина это только этап в его глобальной цели. Путин давно уже объявил гибридную войну западной демократии и обязательно будет идти дальше.
Он будет двигаться до тех пор, пока его не остановят.
Вспомните как Путин сказал ребенку (который отвечал на вопрос: "Где заканчивается Россия?") : "Россия нигде не заканчивается". Вот его истинное понимание и ЦЕЛЬ.