Мы не преувеличиваем угрозу вторжения РФ, - Шмыгаль

Во время пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не преувеличивает угрозу вторжения России. При этом разработаны планы по обороне на случай российского наступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на заявление Шмыгаля.

"Действительно, сегодня достаточно высока угроза со стороны РФ в связи с накоплением войск на границе Украины. Мы не преувеличиваем эту угрозу, но понимаем, что скопление войск еще не означает формирования ударных группировок", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, украинские военные разработали и план обороны и планы для отдельных операций. Премьер подчеркнул, что они носят гриф "секретно".

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