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Глава МЗС Британії Трасс відклала візит до Києва через COVID-19

Глава МЗС Британії Трасс відклала візит до Києва через COVID-19

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс захворіла на COVID-19. На цей тиждень планувався її приїзд до України.

Про хворобу вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері отримала позитивний результат тесту на COVID. На щастя, у мене було три щеплення, тож я буду працювати з дому. Поки йду на самоізоляцію", - написала Трасс.

Трасс мала відвідати Київ цього тижня. Вона планувала зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем.

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Автор: 

Велика Британія (5663) візит (1615) COVID-19 (19765) Трасс Елізабет (172)


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Боря, сподіваюсь, приїде?
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01.02.2022 00:53 Відповісти
намёк зеле заткнуться и не отсвечивать
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01.02.2022 06:19 Відповісти
Зеля добряче переборщив…
Неможна гадить у хаті де живеш сам…
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01.02.2022 07:11 Відповісти
так он в командировке. наворует, нагадит и домой. в масквачхалу
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01.02.2022 07:29 Відповісти
из-за ковида? скорее всего из-за белькотания зелени... а УКРАЇНА - не зеленський...
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01.02.2022 07:50 Відповісти
 
 