Глава МЗС Британії Трасс відклала візит до Києва через COVID-19
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс захворіла на COVID-19. На цей тиждень планувався її приїзд до України.
Про хворобу вона повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері отримала позитивний результат тесту на COVID. На щастя, у мене було три щеплення, тож я буду працювати з дому. Поки йду на самоізоляцію", - написала Трасс.
Трасс мала відвідати Київ цього тижня. Вона планувала зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем.
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Неможна гадить у хаті де живеш сам…