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Середній вік чиновників у РФ - 55 років, як за Брежнєва

Середній вік чиновників у РФ - 55 років, як за Брежнєва

Середній вік російських чиновників сягнув 55 років. Такий самий показник був в СРСР в кінці епохи правління Леоніда Брежнєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про керівництво адміністрації президента, членів уряду, Ради безпеки та Державної ради, депутатів Державної думи та керівників федеральних служб та агенцій.

Найбільш віковим органом влади в Росії виявилася Рада безпеки: середній вік її членів – 62 роки, більш як половина учасників Ради безпеки – пенсіонери.

Середній вік членів керівних органів СРСР до кінця епохи правління Леоніда Брежнєва (був генеральним секретарем ЦК КПРС із 1964 до 1982 року) становив 55,9 року. У період правління Михайла Горбачова показник знизився до 51,6 року, а Бориса Єльцина, який був президентом Росії з 1991 до 1999 року, – до 50,2 року.

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На початку президентства Володимира Путіна, якому цього року виповнюється 70 років, середній вік чиновників із керівних органів влади становив 50,9 року.

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росія (66144) чиновник (803) русский мир (463) вік (15)


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Так ***** брежнева уже давно пересидело.
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01.02.2022 01:35 Відповісти
Даєш гонкі на лафєтах под лєбєдіноє озєро...
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01.02.2022 01:40 Відповісти
Жизнь показала, что быть идиотов и нести ахинею можно и в 42, в 43 и даже в 44 года !
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01.02.2022 05:41 Відповісти
Власть у нас помолодела, с огоньком взялась за дело, жаль вот только, это дело без предела😁
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01.02.2022 09:45 Відповісти
а вУкраїні?
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01.02.2022 07:45 Відповісти
Було обмеження до 65років. Але блаЗЄнський зі своїми новимі_ліцамі скасував це. Тепер можна до маразматичного віку. Тому я не здивуюся, якщо за 5 блаЗЄнських років ми зрівняємося з кацапією. Кравчуків_фокінів у нас до біса. І блаЗЄнські залучають їх.
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01.02.2022 08:57 Відповісти
Думаю, що за цим показником паРаша не надто відрізняється від цивілізованих країн. Це можна побачити у новинах, коли демонструють відео засідань парламентів Британії, Німеччини, Японії, США і т.д.
І лише ми, схоже, "впєрєді планєти всєй": у нас безграмотна пацанва (переважно криворізька шпана) окупувала всі державні установи - від ОПи і парламента (з його молодим моностадом) до міністерств і обладміністрацій.
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01.02.2022 10:23 Відповісти
 
 