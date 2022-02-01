Середній вік чиновників у РФ - 55 років, як за Брежнєва

Середній вік російських чиновників сягнув 55 років. Такий самий показник був в СРСР в кінці епохи правління Леоніда Брежнєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про керівництво адміністрації президента, членів уряду, Ради безпеки та Державної ради, депутатів Державної думи та керівників федеральних служб та агенцій.

Найбільш віковим органом влади в Росії виявилася Рада безпеки: середній вік її членів – 62 роки, більш як половина учасників Ради безпеки – пенсіонери.

Середній вік членів керівних органів СРСР до кінця епохи правління Леоніда Брежнєва (був генеральним секретарем ЦК КПРС із 1964 до 1982 року) становив 55,9 року. У період правління Михайла Горбачова показник знизився до 51,6 року, а Бориса Єльцина, який був президентом Росії з 1991 до 1999 року, – до 50,2 року.

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На початку президентства Володимира Путіна, якому цього року виповнюється 70 років, середній вік чиновників із керівних органів влади становив 50,9 року.