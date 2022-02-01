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Новини Війна
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Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, - Столтенберг

Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, - Столтенберг

НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності у Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування все коротшим. Тому ми маємо бути готовими, існує реальний ризик нового російського вторгнення чи певного роду агресивних дій проти України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що союзники продовжують працювати над політичним рішенням. У Росії є вибір: вступити у діалог з НАТО і союзниками або обрати конфронтацію з ними, сказав генсек.

Також читайте: Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим, - Столтенберг

"Немає ознак того, що нарощування сил уповільнюється, воно продовжується. Це факт, це реальність" - сказав Столтенберг.

Він назвав це нарощення невиправданим і заявив, що Росія має пояснити його, піти на деескалацію і вступити у серйозний політичний діалог з НАТО.

Автор: 

НАТО (6561) росія (66144) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
Да что же вы бубочку продолжаете так пужать? Он же ясно вам сказал -- "ничего не будет и не мешайте мне бабло пилить на "большом воровстве"
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01.02.2022 01:09 Відповісти
+4
НАТА-припинітє нагнєтаті та мєшаті палкаводцу палкаводить...
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01.02.2022 01:24 Відповісти
+3
Зебил верит дерьмаку, нато несерьезная организация.
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01.02.2022 01:09 Відповісти
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Зебил верит дерьмаку, нато несерьезная организация.
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01.02.2022 01:09 Відповісти
Да что же вы бубочку продолжаете так пужать? Он же ясно вам сказал -- "ничего не будет и не мешайте мне бабло пилить на "большом воровстве"
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01.02.2022 01:09 Відповісти
маю більше довіри до НАТО ніж до Зе!
Владі потрібно щось з цим робити.
Може призначити на посаду головного військового і його заступників людей не з політичного пулу, а реальних військових профі з відповідною освітою і досвідом і бездоганною репутацією.
Бо дуже буде складно йти у бій за всілякими адвокатами чи пристосуванцями!
А так цивільні нехай займаються справами по цивільному , а військові по військовому - прямо, чітко, впевнено.
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01.02.2022 01:23 Відповісти
НАТА-припинітє нагнєтаті та мєшаті палкаводцу палкаводить...
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01.02.2022 01:24 Відповісти
сейчас верховная Бубубубочка посмотрит через спутник "Сич-2-30", и скажет: "ми нічого не бачимо". ах да, там же батарейки сели... кто нибудь, скажите уже об этом убогому ЗЕлоху, что пора уже слушать взрослых дядей.
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01.02.2022 01:39 Відповісти
Блін ,ну скільки можна нагнітать,знову економіка почне падать!
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01.02.2022 06:16 Відповісти
Так піди скажи ху*лу, щоб не "нагнітав"
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01.02.2022 08:39 Відповісти
мутки с долговыми бумагами это не экономика
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01.02.2022 08:42 Відповісти
неЛох заметит угрозу когда орда уже на Банковой будет унитазы снимать. и принуждать к Минску три. уже полной капитуляции...
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01.02.2022 08:39 Відповісти
Чого ви всі накинулися на Володю Криворізького, на арахамію, на данилова? Вони нічого нікому не обіцяли, вони так і казали, що нікому нічого "не должны". Вони показували, що ненавидять Україну і українців, висміювали нас і поливали брудом, гадили на українську мову і сьогодні гадять. Але наймудріший нарід на планеті вибрав їх. То це не їх вина, це вина 73%.
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01.02.2022 08:40 Відповісти
вот и столтенберг нагнетает, только прозорливый зеля видит все насквозь и спокойно поедает шаурму на сейшелах
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01.02.2022 08:41 Відповісти
Так, бо всі його гроші, всі його будинки і вілли не в Україні. Є навибір Італія, Ізраїль, Англія, Ялта і навіть вічний бізнес на московії, який працює по цей день. Як тільки впаде перший снаряд, Володя під прикриттям малоросів і агентів ФСБ здрисне з країни, прихопивши з собою все цінне, як це зробив Овощ.
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01.02.2022 08:57 Відповісти
 
 