Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, - Столтенберг
НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України.
Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності у Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування все коротшим. Тому ми маємо бути готовими, існує реальний ризик нового російського вторгнення чи певного роду агресивних дій проти України", - сказав Столтенберг.
Він зазначив, що союзники продовжують працювати над політичним рішенням. У Росії є вибір: вступити у діалог з НАТО і союзниками або обрати конфронтацію з ними, сказав генсек.
"Немає ознак того, що нарощування сил уповільнюється, воно продовжується. Це факт, це реальність" - сказав Столтенберг.
Він назвав це нарощення невиправданим і заявив, що Росія має пояснити його, піти на деескалацію і вступити у серйозний політичний діалог з НАТО.
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Владі потрібно щось з цим робити.
Може призначити на посаду головного військового і його заступників людей не з політичного пулу, а реальних військових профі з відповідною освітою і досвідом і бездоганною репутацією.
Бо дуже буде складно йти у бій за всілякими адвокатами чи пристосуванцями!
А так цивільні нехай займаються справами по цивільному , а військові по військовому - прямо, чітко, впевнено.