Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, - Столтенберг
НАТО не видит признаков замедления скопления сил РФ на территории Украины.
Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что наращивание продолжается, все больше и больше войск с артиллерией, бронированным транспортом, боеприпасами, дополнительным топливом… Сейчас мы видим увеличение российского присутствия в Беларуси. Мы видим самолеты, вертолеты… Все это вместе делает период выжидания все короче. Поэтому мы должны быть готовы, существует реальный риск нового российского вторжения или определенного рода агрессивных действий против Украины", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что союзники продолжают работать над политическим решением. У России есть выбор: вступить в диалог с НАТО и союзниками или избрать конфронтацию с ними, сказал генсек.
"Нет признаков того, что наращивание сил замедляется, оно продолжается. Это факт, это реальность", - сказал Столтенберг.
Он назвал это наращивание неоправданным и заявил, что Россия должна объяснить его, пойти на деэскалацию и вступить в серьезный политический диалог с НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Владі потрібно щось з цим робити.
Може призначити на посаду головного військового і його заступників людей не з політичного пулу, а реальних військових профі з відповідною освітою і досвідом і бездоганною репутацією.
Бо дуже буде складно йти у бій за всілякими адвокатами чи пристосуванцями!
А так цивільні нехай займаються справами по цивільному , а військові по військовому - прямо, чітко, впевнено.