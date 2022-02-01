Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, - Столтенберг

НАТО не видит признаков замедления скопления сил РФ на территории Украины.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что наращивание продолжается, все больше и больше войск с артиллерией, бронированным транспортом, боеприпасами, дополнительным топливом… Сейчас мы видим увеличение российского присутствия в Беларуси. Мы видим самолеты, вертолеты… Все это вместе делает период выжидания все короче. Поэтому мы должны быть готовы, существует реальный риск нового российского вторжения или определенного рода агрессивных действий против Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники продолжают работать над политическим решением. У России есть выбор: вступить в диалог с НАТО и союзниками или избрать конфронтацию с ними, сказал генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о сроках вступления Украины в НАТО остается открытым, - Столтенберг

"Нет признаков того, что наращивание сил замедляется, оно продолжается. Это факт, это реальность", - сказал Столтенберг.

Он назвал это наращивание неоправданным и заявил, что Россия должна объяснить его, пойти на деэскалацию и вступить в серьезный политический диалог с НАТО.