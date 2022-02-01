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Новости Война
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Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, - Столтенберг

Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, - Столтенберг

НАТО не видит признаков замедления скопления сил РФ на территории Украины.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что наращивание продолжается, все больше и больше войск с артиллерией, бронированным транспортом, боеприпасами, дополнительным топливом… Сейчас мы видим увеличение российского присутствия в Беларуси. Мы видим самолеты, вертолеты… Все это вместе делает период выжидания все короче. Поэтому мы должны быть готовы, существует реальный риск нового российского вторжения или определенного рода агрессивных действий против Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что союзники продолжают работать над политическим решением. У России есть выбор: вступить в диалог с НАТО и союзниками или избрать конфронтацию с ними, сказал генсек.

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"Нет признаков того, что наращивание сил замедляется, оно продолжается. Это факт, это реальность", - сказал Столтенберг.

Он назвал это наращивание неоправданным и заявил, что Россия должна объяснить его, пойти на деэскалацию и вступить в серьезный политический диалог с НАТО.

Автор: 

НАТО (10086) россия (96192) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+4
Да что же вы бубочку продолжаете так пужать? Он же ясно вам сказал -- "ничего не будет и не мешайте мне бабло пилить на "большом воровстве"
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01.02.2022 01:09 Ответить
+4
НАТА-припинітє нагнєтаті та мєшаті палкаводцу палкаводить...
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01.02.2022 01:24 Ответить
+3
Зебил верит дерьмаку, нато несерьезная организация.
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01.02.2022 01:09 Ответить
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Зебил верит дерьмаку, нато несерьезная организация.
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01.02.2022 01:09 Ответить
Да что же вы бубочку продолжаете так пужать? Он же ясно вам сказал -- "ничего не будет и не мешайте мне бабло пилить на "большом воровстве"
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01.02.2022 01:09 Ответить
маю більше довіри до НАТО ніж до Зе!
Владі потрібно щось з цим робити.
Може призначити на посаду головного військового і його заступників людей не з політичного пулу, а реальних військових профі з відповідною освітою і досвідом і бездоганною репутацією.
Бо дуже буде складно йти у бій за всілякими адвокатами чи пристосуванцями!
А так цивільні нехай займаються справами по цивільному , а військові по військовому - прямо, чітко, впевнено.
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01.02.2022 01:23 Ответить
НАТА-припинітє нагнєтаті та мєшаті палкаводцу палкаводить...
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01.02.2022 01:24 Ответить
сейчас верховная Бубубубочка посмотрит через спутник "Сич-2-30", и скажет: "ми нічого не бачимо". ах да, там же батарейки сели... кто нибудь, скажите уже об этом убогому ЗЕлоху, что пора уже слушать взрослых дядей.
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01.02.2022 01:39 Ответить
Блін ,ну скільки можна нагнітать,знову економіка почне падать!
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01.02.2022 06:16 Ответить
Так піди скажи ху*лу, щоб не "нагнітав"
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01.02.2022 08:39 Ответить
мутки с долговыми бумагами это не экономика
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01.02.2022 08:42 Ответить
неЛох заметит угрозу когда орда уже на Банковой будет унитазы снимать. и принуждать к Минску три. уже полной капитуляции...
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01.02.2022 08:39 Ответить
Чого ви всі накинулися на Володю Криворізького, на арахамію, на данилова? Вони нічого нікому не обіцяли, вони так і казали, що нікому нічого "не должны". Вони показували, що ненавидять Україну і українців, висміювали нас і поливали брудом, гадили на українську мову і сьогодні гадять. Але наймудріший нарід на планеті вибрав їх. То це не їх вина, це вина 73%.
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01.02.2022 08:40 Ответить
вот и столтенберг нагнетает, только прозорливый зеля видит все насквозь и спокойно поедает шаурму на сейшелах
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01.02.2022 08:41 Ответить
Так, бо всі його гроші, всі його будинки і вілли не в Україні. Є навибір Італія, Ізраїль, Англія, Ялта і навіть вічний бізнес на московії, який працює по цей день. Як тільки впаде перший снаряд, Володя під прикриттям малоросів і агентів ФСБ здрисне з країни, прихопивши з собою все цінне, як це зробив Овощ.
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01.02.2022 08:57 Ответить
 
 