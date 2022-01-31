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Вопрос о сроках вступления Украины в НАТО остается открытым, - Столтенберг

Вопрос о сроках вступления Украины в НАТО остается открытым, - Столтенберг

В НАТО могут быть разные точки зрения о том, когда именно Украина сможет стать членом организации, но по поводу принципа "открытых дверей" альянса компромиссов быть не может.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть разница между тем, чтобы обсуждать то, когда Украина вступит в НАТО, и подписанием юридически обязывающего документа о том, что никакого расширения не будет", - сказал Столтенберг. Так генсек ответил на вопрос о том, есть ли в ответах НАТО на предложения России по безопасности в Европе хоть какие-то компромиссные идеи о принципе "открытых дверей" альянса.

Столтенберг подчеркнул, что отказ от расширения как такового коснулся бы не только Украины, а, например, таких стран, как Швеция и Финляндия, которые вступать в альянс пока не собираются, однако не хотят лишаться в принципе такой возможности.

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Говоря об Украине, генсек напомнил, что она, как и другие претенденты, для вступления должна соответствовать определенным критериям: они касаются демократии, соответствия натовским стандартам.

Столтенберг заверил, что НАТО не намерена публиковать отправленные России ответы, так как "конфиденциальность важна на дипломатических переговорах".

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Автор: 

НАТО (10086) членство в НАТО (1534) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+11
Смачно плюнули в харю московитам ! Браво!
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31.01.2022 20:20 Ответить
+6
10-15 лет проукраинского правительства.
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31.01.2022 20:24 Ответить
+2
10-15 лет проевропейского правительства
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31.01.2022 20:22 Ответить
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Смачно плюнули в харю московитам ! Браво!
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31.01.2022 20:20 Ответить
10-15 лет проевропейского правительства
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31.01.2022 20:22 Ответить
10-15 лет проукраинского правительства.
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31.01.2022 20:24 Ответить
Україна - це Європа. Не забувайте, будь ласка.
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31.01.2022 20:32 Ответить
это синонимы
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31.01.2022 20:33 Ответить
Лише в "Моніки Зєлінскі" морда, як і очі залиті якоюсь осліплючою рідиною...

А Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України.

Про це він сказав під час https://www.youtube.com/watch?v=lPvq21YedYw розмови з Washington Post.

"Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, ************, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності у Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування все коротшим. Тому ми маємо бути готовими, існує реальний ризик нового російського вторгнення чи певного роду агресивних дій проти України" - заявив Столтенберг.
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31.01.2022 20:32 Ответить
и поэтому вы жевали сопли 30 лет?
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31.01.2022 20:48 Ответить
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31.01.2022 20:54 Ответить
***** сдохнет и вопрос будет закрыт.
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31.01.2022 20:54 Ответить
Там 140 мільйонів **************.
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31.01.2022 21:05 Ответить
нет там 140 миллионов. они сами спалились на статистике по ковиду. 80-90
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31.01.2022 21:26 Ответить
Сенс фрази в іншому.
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31.01.2022 22:28 Ответить
Нам не шашечки, нам ехать.
Путин любит всё гибридное - мы и будем гибридным участником НАТО.
На подлётное время штамп в паспорте не влияет.
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31.01.2022 21:06 Ответить
При нынешнем правительстве, никакое НАТО Украине не светит. Даже и мечтать об этом не стоит. ********** ведёт страну не в НАТО, а в Россию, вот это его цель.
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31.01.2022 22:53 Ответить
 
 