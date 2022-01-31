Вопрос о сроках вступления Украины в НАТО остается открытым, - Столтенберг
В НАТО могут быть разные точки зрения о том, когда именно Украина сможет стать членом организации, но по поводу принципа "открытых дверей" альянса компромиссов быть не может.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть разница между тем, чтобы обсуждать то, когда Украина вступит в НАТО, и подписанием юридически обязывающего документа о том, что никакого расширения не будет", - сказал Столтенберг. Так генсек ответил на вопрос о том, есть ли в ответах НАТО на предложения России по безопасности в Европе хоть какие-то компромиссные идеи о принципе "открытых дверей" альянса.
Столтенберг подчеркнул, что отказ от расширения как такового коснулся бы не только Украины, а, например, таких стран, как Швеция и Финляндия, которые вступать в альянс пока не собираются, однако не хотят лишаться в принципе такой возможности.
Говоря об Украине, генсек напомнил, что она, как и другие претенденты, для вступления должна соответствовать определенным критериям: они касаются демократии, соответствия натовским стандартам.
Столтенберг заверил, что НАТО не намерена публиковать отправленные России ответы, так как "конфиденциальность важна на дипломатических переговорах".
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А Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України.
Про це він сказав під час https://www.youtube.com/watch?v=lPvq21YedYw розмови з Washington Post.
"Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, ************, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності у Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування все коротшим. Тому ми маємо бути готовими, існує реальний ризик нового російського вторгнення чи певного роду агресивних дій проти України" - заявив Столтенберг.
Путин любит всё гибридное - мы и будем гибридным участником НАТО.
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