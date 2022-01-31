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Новини
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Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим, - Столтенберг

Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим, - Столтенберг

У НАТО можуть бути різні точки зору про те, коли саме Україна зможе стати членом організації, але щодо принципу "відкритих дверей" альянсу компромісів бути не може.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є різниця між тим, щоб обговорювати те, коли Україна вступить до НАТО, і підписанням документа, що юридично зобов'язує до того, що жодного розширення не буде", - сказав Столтенберг. Так генсек НАТО відповів на запитання, чи є у відповідях НАТО на пропозиції Росії з безпеки в Європі хоч якісь компромісні ідеї щодо принципу "відкритих дверей" альянсу.

Столтенберг наголосив, що відмова від розширення як такого торкнулася б не лише України, а, наприклад, таких країн, як Швеція та Фінляндія, які вступати до альянсу поки що не планують, проте не хочуть позбавлятися в принципі такої можливості.

Говорячи про Україну, генсек НАТО нагадав, що вона, як і інші претенденти, для вступу має відповідати певним критеріям: вони стосуються демократії, відповідності натовським стандартам.

Читайте: НАТО не планує відправляти війська до України у разі вторгнення РФ, - Столтенберг

Столтенберг запевнив, що НАТО не має наміру публікувати відправлені Росії відповіді, оскільки "конфіденційність важлива на дипломатичних переговорах".

Автор: 

НАТО (6547) членство в НАТО (1743) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+11
Смачно плюнули в харю московитам ! Браво!
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31.01.2022 20:20 Відповісти
+6
10-15 лет проукраинского правительства.
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31.01.2022 20:24 Відповісти
+2
10-15 лет проевропейского правительства
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31.01.2022 20:22 Відповісти
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Смачно плюнули в харю московитам ! Браво!
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31.01.2022 20:20 Відповісти
10-15 лет проевропейского правительства
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31.01.2022 20:22 Відповісти
10-15 лет проукраинского правительства.
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31.01.2022 20:24 Відповісти
Україна - це Європа. Не забувайте, будь ласка.
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31.01.2022 20:32 Відповісти
это синонимы
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31.01.2022 20:33 Відповісти
Лише в "Моніки Зєлінскі" морда, як і очі залиті якоюсь осліплючою рідиною...

А Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України.

Про це він сказав під час https://www.youtube.com/watch?v=lPvq21YedYw розмови з Washington Post.

"Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, ************, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності у Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування все коротшим. Тому ми маємо бути готовими, існує реальний ризик нового російського вторгнення чи певного роду агресивних дій проти України" - заявив Столтенберг.
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31.01.2022 20:32 Відповісти
и поэтому вы жевали сопли 30 лет?
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31.01.2022 20:48 Відповісти
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31.01.2022 20:54 Відповісти
***** сдохнет и вопрос будет закрыт.
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31.01.2022 20:54 Відповісти
Там 140 мільйонів **************.
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31.01.2022 21:05 Відповісти
нет там 140 миллионов. они сами спалились на статистике по ковиду. 80-90
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31.01.2022 21:26 Відповісти
Сенс фрази в іншому.
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31.01.2022 22:28 Відповісти
Нам не шашечки, нам ехать.
Путин любит всё гибридное - мы и будем гибридным участником НАТО.
На подлётное время штамп в паспорте не влияет.
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31.01.2022 21:06 Відповісти
При нынешнем правительстве, никакое НАТО Украине не светит. Даже и мечтать об этом не стоит. ********** ведёт страну не в НАТО, а в Россию, вот это его цель.
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31.01.2022 22:53 Відповісти
 
 