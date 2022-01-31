Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим, - Столтенберг

У НАТО можуть бути різні точки зору про те, коли саме Україна зможе стати членом організації, але щодо принципу "відкритих дверей" альянсу компромісів бути не може.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є різниця між тим, щоб обговорювати те, коли Україна вступить до НАТО, і підписанням документа, що юридично зобов'язує до того, що жодного розширення не буде", - сказав Столтенберг. Так генсек НАТО відповів на запитання, чи є у відповідях НАТО на пропозиції Росії з безпеки в Європі хоч якісь компромісні ідеї щодо принципу "відкритих дверей" альянсу.

Столтенберг наголосив, що відмова від розширення як такого торкнулася б не лише України, а, наприклад, таких країн, як Швеція та Фінляндія, які вступати до альянсу поки що не планують, проте не хочуть позбавлятися в принципі такої можливості.

Говорячи про Україну, генсек НАТО нагадав, що вона, як і інші претенденти, для вступу має відповідати певним критеріям: вони стосуються демократії, відповідності натовським стандартам.

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Столтенберг запевнив, що НАТО не має наміру публікувати відправлені Росії відповіді, оскільки "конфіденційність важлива на дипломатичних переговорах".