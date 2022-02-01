Франція відправить фрегат у Чорне море

Франція вирішила відправити в Чорне море свій фрегат на тлі ескалації Росією ситуації на кордонах України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Корабель пробуде в Чорному морі протягом трьох тижнів. Фрегат входить до складу морської групи авіаносця "Шарль де Голль". З лютого по квітень вона виконуватиме місії в Середземномор'ї.

"Шарль де Голль" 1 лютого вийде з порту Тулон і попрямує на виконання місії. На борту корабля 1200 моряків, 22 винищувачі, 2 літаки-розвідники та 3 вертольоти.

Авіаносець супроводжуватимуть три фрегати, корабель постачання та ударний атомний підводний човен.

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