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Франція звинуватила російську ПВК "Вагнера" у розкраданні ресурсів Малі

Франція звинуватила російську ПВК

Франція звинуватила російську приватну військову компанію Вагнера у розкраданні ресурсів африканської країни Малі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це заявив Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю тижневику Journal du Dimanche.

"Вони (бойовики ПВК Вагнера. – Ред.) вже зараз використовують ресурси країни,натомість захищаючи хунту. Вони грабують Малі", - заявив Ле Дріан в інтерв'ю.

За даними американських військових, сотні найманців ПВК Вагнера перебувають у малійській провінції Сахель. У Збройних силах Малі цю інформацію заперечують. Бойовики ПВК Вагнера - це "колишні російські солдати", РФ "озброює їх" та забезпечує їм "логістичне супроводження", заявив глава французького МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність "вагнерівців" у Малі лише посилює проблему, - Блінкен

Як повідомляють ООН і французька влада, бойовики з групи Вагнера присутні і в Центральноафриканській Республіці. "ПВК Вагнера використовує слабкість певних держав, щоб проникнути до них (...) для посилення російського впливу в Африці", - додав Ле Дріан.

"Наша боротьба з тероризмом має продовжитися, - наголосив він, - але, ймовірно, на інших умовах". Однак, зауважив він, це не означає виведення європейських сил із Малі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербувальники збирають у РФ групи найманців для "відряджень" на Донбас, - ЗМІ

Автор: 

Франція (3102) Малі (32) Ле Дріан (98) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+51
Я СТУРБОВАНЫЙ И ГЛУБОКО ЗАНЕПОКОЕНЫЙ! НЕТ НАСИЛИЮ, ВЫ Ж ТАМ НЕ ВЗДУМАЙТЕ СТРЕЛЯТЬ В РУССКИХ. ПЕРЕГОВОРЫ ВЕДИТЕ, УСТУПИТЕ ГДЕ МОЖЕТЕ! ЧЕ УЖ ТАМ
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30.01.2022 16:13 Відповісти
+42
Диалог и только диалог поможет решить вашу проблему. С глубокой обеспокоенностью к французам.
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30.01.2022 16:20 Відповісти
+36
взбунтовались....когда коснулось их интересов там.....))
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30.01.2022 16:11 Відповісти
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взбунтовались....когда коснулось их интересов там.....))
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30.01.2022 16:11 Відповісти
Опять унитазы потащили!
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30.01.2022 16:11 Відповісти
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30.01.2022 19:29 Відповісти
Я СТУРБОВАНЫЙ И ГЛУБОКО ЗАНЕПОКОЕНЫЙ! НЕТ НАСИЛИЮ, ВЫ Ж ТАМ НЕ ВЗДУМАЙТЕ СТРЕЛЯТЬ В РУССКИХ. ПЕРЕГОВОРЫ ВЕДИТЕ, УСТУПИТЕ ГДЕ МОЖЕТЕ! ЧЕ УЖ ТАМ
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30.01.2022 16:13 Відповісти
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30.01.2022 17:04 Відповісти
Відправте туди пару Апачів. У відрядження.
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30.01.2022 16:13 Відповісти
Диалог и только диалог поможет решить вашу проблему. С глубокой обеспокоенностью к французам.
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30.01.2022 16:20 Відповісти
та ну...не может быть когда это кацаповояки брали три дня на разграбление городов
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30.01.2022 16:21 Відповісти
Там на забухать подраться, и ты меня уважаешь недели не хватит.
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30.01.2022 17:47 Відповісти
Якиц Вагнер, це місцеві шахтарі і збирачі бананів. Висловлюємо глибоко занепокоєність. Потрібні термнові переговори Малі з Малійською народною республікою.
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30.01.2022 16:22 Відповісти
оррр))))
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30.01.2022 17:08 Відповісти
Французи-потрібно вімкнути режими занепокоєнного занепокоєння та стурбованої стурбованості-це точно допоможе...
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30.01.2022 16:22 Відповісти
Жабоїдам цюцюркою по губах водять,але брата-десантника пожалітися немає
А шо там доблєсний обісраний Іноземний лєгіон ?
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30.01.2022 16:23 Відповісти
Они сруские с ними Бог, чего вы от них хотите?
Сруским позволено все!
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30.01.2022 16:23 Відповісти
Мы просто офигенно обеспокоены за судьбу Мали
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30.01.2022 16:24 Відповісти
Надо срочно сесть за стол переговоров, с представителями Малийской Народной Республики! Я обеспокоен ситуацией в регионе! Призываю все стороны к деэскалации 😁😁
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30.01.2022 16:25 Відповісти
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30.01.2022 17:12 Відповісти
Робер Денар и Майк Хоар в гробах переворачиваются от такой новой африканской реальности...
А ведь вопрос можно решить мгновенно...
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30.01.2022 16:26 Відповісти
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30.01.2022 16:27 Відповісти
У ********** вагнерастов была нашивка "наш бизнес-смерть". Цивилизованному сообществу(в т.ч. и жабоедам) не понятно, что это за бабуины и что с ними нужно делать?
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30.01.2022 16:28 Відповісти
Як що? Написано "смерть." То чого дивитись на них? Смерть так смерть. 9 грамів в серце, і кінці у воду .... смерті.
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30.01.2022 17:31 Відповісти
может передать французам пару десятков касок?
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30.01.2022 16:29 Відповісти
Те которые немцы нам дали?)
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30.01.2022 16:37 Відповісти
асвабадітєлі, мля
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30.01.2022 16:30 Відповісти
deutsche welle на русском это помойка. на немецком ничего подобного нет
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30.01.2022 16:31 Відповісти
А таб тоже рсскоязичних притісняють?!
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30.01.2022 16:32 Відповісти
звичайно! За такий термін малійці вже пару матюків кацапською мали вивчити
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30.01.2022 17:35 Відповісти
Да вы шо.а мы то думали что они туда мир привезли.трубу газовую проложили.
Наморадерят.наубивают и поедут к Вам в гости тратить непосильным трудом заработанное.Все работает.чего Вы наговариваете.Ну на.рут где Вам под дверь ну поорут пьяными . изобьют кого как этот генерал который пытался захватить Египет https://www.youtube.com/watch?v=1IrXS0eaQ18
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30.01.2022 16:35 Відповісти
Не понятно почему тому мудаку не наваляли п...зды и не выкинули в море к акулам. Что с ним цацкались!
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30.01.2022 16:41 Відповісти
много ходов очка приведет только к энергетическому эмбарго
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30.01.2022 16:35 Відповісти
Проблема решаетсч просто. Пошлите туда своих ихтамнетов без шевронов и пусть выпилят вагнеров. Если что то вы ничего не знаете. И все. Проблема будет решена.
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30.01.2022 16:36 Відповісти
Не та вже Франція. Не можуть дати пи.ди якійсь тисячі найманців не найкращої якості, та ще й жаліються на них.
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30.01.2022 18:17 Відповісти
Малийские трактористы просят защитить их от тлетворного запада,
орали-сеяли, - не растет кокос
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30.01.2022 16:41 Відповісти
"ПВК Вагнера використовує слабкість певних держав, щоб проникнути до них (...) для посилення російського впливу в Африці", Джерело:
Чисто про нас : "@уйло використовує слабкість зеленої влади, щоб проникнути в Україну для посилення російського впливу ..."
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30.01.2022 16:49 Відповісти
Це тиск на Макрона. Перестаньте підтримувати Україну, а ми заберемося з Малі (може).
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30.01.2022 18:16 Відповісти
Не пойму чего жабоеды возмущаются, не нужно злить Пудинга, с ним нужно вести переговоры😂😂
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30.01.2022 16:53 Відповісти
Ці хоч тепер прозріли, а що повинні кацапи зробити німцям щоб ті роздуплилис?
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30.01.2022 17:08 Відповісти
А чи прозріли? Це ще питання)
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30.01.2022 17:19 Відповісти
та ніхріна не прозріди! як завжди - "ошибочка вийшла.." та "бєс попутал..."
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30.01.2022 19:03 Відповісти
Я призываю обе стороны конфликта к мирному диалогу!
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30.01.2022 17:10 Відповісти
Гам немає конфлікту. Там є вагнерівці. Ось і не знають французи як витягти звідти смертників живими. А якщо всерйоз, то капля до каплі і ...йло вже майже готовий до зливу ..... у каналізацію. Таки дістав старий бздун своєю газовою атакою стару Європу.
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30.01.2022 17:46 Відповісти
"Боротьба з тероризмом" повинна початись з того, що не треба мати нічого спільного з Московією - країною, що фінансує тероризм.
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30.01.2022 17:20 Відповісти
У кого-то маленький юбилей)))
«Известия» 30 января 1992 года
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30.01.2022 17:26 Відповісти
Яке ще розкрадання?))) вони асвабадітєлі, почитайте історію, усі країни, які визволяли расєяни зазвичай були позбавлені свого майна і керування територіями...
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30.01.2022 17:31 Відповісти
Данила Гетьманцев, його компанія та зброя для "вагнерівців".

"Адвокат «Вагнера»... та Гетманцев?"


https://petrimazepa.com/uk/advokat_vahnera_ta_hetmantsev?fbclid=IwAR32IxgjzDOkWD5lHbx7A_1uKv95V16XaWFAtrb89s3J6Y-cmjmYxuDYFQA
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30.01.2022 17:37 Відповісти
Каков поп, таков и приход Перстень "Путина:" подарили или забрал ? Украл
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30.01.2022 17:39 Відповісти
А где же доблестный французский иностранный легион? или в штаны наложили чтоб не напрягать путина?
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30.01.2022 17:39 Відповісти
Франція звинуватила не Росію, а російську ПВК "Вагнера" у розкраданні ресурсів Малі
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30.01.2022 17:49 Відповісти
воу..воу...воу...палегчє...невже ПРИВАТНА військова компанія займається мародерством у інтересах свого ВЛАСНИКА (раз приватна, то він має бути), а не сіє добре, світле і вічне? )))
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30.01.2022 18:12 Відповісти
Не хочу захищати кацапів, але жабоїди ці самі ресурси Малі вже розкрадають чотириста років і вважають Західну Африку своєю вотчиною.
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30.01.2022 18:15 Відповісти
формулу Вам жабоїди ,штанмаєра,особливий статус ,і 600000 тисяч паспортів окремих районів Малі.
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30.01.2022 18:21 Відповісти
рашка всюди вже свій послід залишила, проте що німці, що французи і далі з нею вась-вась... не дай боже образити!
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30.01.2022 19:00 Відповісти
В шо жабоеды наркотики там все употребляете?!
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30.01.2022 19:12 Відповісти
У французов, грабящих в течении десятилетий франкофонную Африку, появились конкуренты.
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30.01.2022 22:19 Відповісти
 
 