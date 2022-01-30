Франція звинуватила російську ПВК "Вагнера" у розкраданні ресурсів Малі
Франція звинуватила російську приватну військову компанію Вагнера у розкраданні ресурсів африканської країни Малі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це заявив Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю тижневику Journal du Dimanche.
"Вони (бойовики ПВК Вагнера. – Ред.) вже зараз використовують ресурси країни,натомість захищаючи хунту. Вони грабують Малі", - заявив Ле Дріан в інтерв'ю.
За даними американських військових, сотні найманців ПВК Вагнера перебувають у малійській провінції Сахель. У Збройних силах Малі цю інформацію заперечують. Бойовики ПВК Вагнера - це "колишні російські солдати", РФ "озброює їх" та забезпечує їм "логістичне супроводження", заявив глава французького МЗС.
Як повідомляють ООН і французька влада, бойовики з групи Вагнера присутні і в Центральноафриканській Республіці. "ПВК Вагнера використовує слабкість певних держав, щоб проникнути до них (...) для посилення російського впливу в Африці", - додав Ле Дріан.
"Наша боротьба з тероризмом має продовжитися, - наголосив він, - але, ймовірно, на інших умовах". Однак, зауважив він, це не означає виведення європейських сил із Малі.
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А шо там доблєсний обісраний Іноземний лєгіон ?
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Наморадерят.наубивают и поедут к Вам в гости тратить непосильным трудом заработанное.Все работает.чего Вы наговариваете.Ну на.рут где Вам под дверь ну поорут пьяными . изобьют кого как этот генерал который пытался захватить Египет https://www.youtube.com/watch?v=1IrXS0eaQ18
орали-сеяли, - не растет кокос
Чисто про нас : "@уйло використовує слабкість зеленої влади, щоб проникнути в Україну для посилення російського впливу ..."
«Известия» 30 января 1992 года
"Адвокат «Вагнера»... та Гетманцев?"
https://petrimazepa.com/uk/advokat_vahnera_ta_hetmantsev?fbclid=IwAR32IxgjzDOkWD5lHbx7A_1uKv95V16XaWFAtrb89s3J6Y-cmjmYxuDYFQA