Франція звинуватила російську ПВК "Вагнера" у розкраданні ресурсів Малі

Франція звинуватила російську приватну військову компанію Вагнера у розкраданні ресурсів африканської країни Малі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це заявив Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю тижневику Journal du Dimanche.

"Вони (бойовики ПВК Вагнера. – Ред.) вже зараз використовують ресурси країни,натомість захищаючи хунту. Вони грабують Малі", - заявив Ле Дріан в інтерв'ю.

За даними американських військових, сотні найманців ПВК Вагнера перебувають у малійській провінції Сахель. У Збройних силах Малі цю інформацію заперечують. Бойовики ПВК Вагнера - це "колишні російські солдати", РФ "озброює їх" та забезпечує їм "логістичне супроводження", заявив глава французького МЗС.

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Як повідомляють ООН і французька влада, бойовики з групи Вагнера присутні і в Центральноафриканській Республіці. "ПВК Вагнера використовує слабкість певних держав, щоб проникнути до них (...) для посилення російського впливу в Африці", - додав Ле Дріан.

"Наша боротьба з тероризмом має продовжитися, - наголосив він, - але, ймовірно, на інших умовах". Однак, зауважив він, це не означає виведення європейських сил із Малі.

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