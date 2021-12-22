Вербувальники збирають у РФ групи найманців для "відряджень" на Донбас, - ЗМІ
У Росії активно вербують військових найманців для "відряджень" на Донбас.
Це з’ясували журналісти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування видання Meduza.
Журналісти поспілкувалися з вісьмома джерелами, які підтвердили активну підготовку груп найманців до "відряджень" на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
Зокрема, вони взяли інтерв’ю у ветеранів спецпідрозділів армії та спецслужб Росії, бойовиків приватної військової компанії "Ваґнер", організації "Союзу добровольців Донбасу" та кількох вербувальників. У виданні не називають їхніх імен, але вони підтвердили особи своїх співрозмовників.
За словами вербувальників, рекрутувати почали ще три місяці тому, але "особливо активізувалися" в останні тижні. Вони стверджують, що найм здійснюють не лише на території Росії, але й також у невизнаних утвореннях "ДНР" і "ЛНР".
Найманці стверджують, що вербувальники вдають ніби є представниками Міністерства оборони РФ. Однак вони їм не вірять, бо ці вербувальники не можуть пояснити мету операцій, конкретних осіб, а також називають різну суму оплати.
Одному бойовику, на питання про мету операцій, вербувальник буцімто сказав "іти звільняти Новоросію". Бойовик відповів йому лайливим словом, що той божевільний.
Багато з них відмовилися й сумніваються, що Росія хоче залучати найманців до масштабних боїв. Бойовики, з якими спілкувалися журналісти, припустили, що радше за все їх планували направити охороняти промислові об’єкти на Донбасі чи боротися з місцевим "бандитизмом".
Один із ветеранів "Ваґнера" розказав журналістам, що пропозицію їхати до України отримав восени, але його це насторожило. Йому пропонували зарплату близько 240 тисяч рублів на місяць (88 тисяч гривень. – Ред.) і почати тренування на військовій базі під Ростовом-на-Дону. Утім він відмовився, адже спершу вербувальник ухилявся від відповіді, куди хочуть скерувати найманців, проте зрештою обмовився, що до України.
"Туди просто не хочуть їхати, тому що там (українська. – Ред.) регулярна армія: проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть дуже великими", - зазначає ветеран ПВК "Ваґнера".
Два джерела журналістів розповіли також, що в невизнаних утвореннях "ДНР" і "ЛНР" сформували перші підрозділи таких найманців із колишніх в’язнів, які назвали "бригадами Дірлеванґера".
"Ті, кого формують у Луганську, сиділи. А потім зненацька опинились у цьому загоні. Це справді кримінально засуджені, до того ж – серйозного віку (старше 45 років). Через два тижні після перебування у військовій частині, їм дали "косар ґріна" (тисяча доларів в жаргонному мовленні. – Ред.). І вони зараз ***** (нічого не роблять – Ред.): дивляться плазму, стають на утримання, отримують форму. Їм поки все подобається. Вони справді вірять, що незабаром "танки на Захід" і "зустрінемося біля Ла-Маншу", - зазначає джерело видання.
Загалом, різні джерела видання повідомляли, що буцімто вербувальники в самій Росії сподівалися зібрати 120 найманців із бойовим досвідом.
Майже всі, з кими спілкувалися журналісти, висловили серйозний сумнів, що російське військове керівництво всерйоз планує застосовувати ці групи найманців у бойових операціях на Донбасі. Також ніхто з них не вірить у можливий повномасштабний наступ Росії в Україні.
У тексті розслідування журналісти не зазначили жодного реального імені або посади своїх співрозмовників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В тексте документа отмечены предпочтительные территории для организации мест массового захоронения, определены нормативы процесса погребения, а также прописаны правила создания запаса гробов, спецсредств и команд по срочному захоронению трупов.
Российские власти разработали специальную инструкцию по рытью братских могил с подробным описанием всех технических параметров процесса: общих размеров, времени рытья могилы и скорости засыпания ямы спецтехникой.
В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил.
По мнению пользователей социальных сетей, документ появился неслучайно на фоне угроз российского вторжения и может служить мерой психологического давления на Украину и страны Запада.
Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".
Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.
Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…
На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.
Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.
Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.
Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...
Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
Ось вам і 120 американських ЧВК бойовиків з бочками хімії.
Все повторяется в этом мире, но сейчас, в случае очередной Войны кацапов со всем адекватным Миром от кацапов в живых останется из их 130 миллионов только 60 миллионов от мордовского города Иваново аж до самого до "Золотого кольца бывшей Московии" города Костромы.
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їб@нуло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого моSSкаля
з 120 чоловіками орді нема що робить на війні . хіба шо якесь село спробувати віджати на годину
Источник:
Коксохим в Авдеевке отжимать у Ахметова их собирались отправить, но, признав, что Blackwater уже на месте, сникли.