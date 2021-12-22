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Новини Війна
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Вербувальники збирають у РФ групи найманців для "відряджень" на Донбас, - ЗМІ

Вербувальники збирають у РФ групи найманців для

У Росії активно вербують військових найманців для "відряджень" на Донбас.

Це з’ясували журналісти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування видання Meduza.

Журналісти поспілкувалися з вісьмома джерелами, які підтвердили активну підготовку груп найманців до "відряджень" на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Зокрема, вони взяли інтерв’ю у ветеранів спецпідрозділів армії та спецслужб Росії, бойовиків приватної військової компанії "Ваґнер", організації "Союзу добровольців Донбасу" та кількох вербувальників. У виданні не називають їхніх імен, але вони підтвердили особи своїх співрозмовників.

За словами вербувальників, рекрутувати почали ще три місяці тому, але "особливо активізувалися" в останні тижні. Вони стверджують, що найм здійснюють не лише на території Росії, але й також у невизнаних утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

Найманці стверджують, що вербувальники вдають ніби є представниками Міністерства оборони РФ. Однак вони їм не вірять, бо ці вербувальники не можуть пояснити мету операцій, конкретних осіб, а також називають різну суму оплати.

Одному бойовику, на питання про мету операцій, вербувальник буцімто сказав "іти звільняти Новоросію". Бойовик відповів йому лайливим словом, що той божевільний.

Багато з них відмовилися й сумніваються, що Росія хоче залучати найманців до масштабних боїв. Бойовики, з якими спілкувалися журналісти, припустили, що радше за все їх планували направити охороняти промислові об’єкти на Донбасі чи боротися з місцевим "бандитизмом".

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Один із ветеранів "Ваґнера" розказав журналістам, що пропозицію їхати до України отримав восени, але його це насторожило. Йому пропонували зарплату близько 240 тисяч рублів на місяць (88 тисяч гривень. – Ред.) і почати тренування на військовій базі під Ростовом-на-Дону. Утім він відмовився, адже спершу вербувальник ухилявся від відповіді, куди хочуть скерувати найманців, проте зрештою обмовився, що до України.

"Туди просто не хочуть їхати, тому що там (українська. – Ред.) регулярна армія: проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть дуже великими", - зазначає ветеран ПВК "Ваґнера".

Два джерела журналістів розповіли також, що в невизнаних утвореннях "ДНР" і "ЛНР" сформували перші підрозділи таких найманців із колишніх в’язнів, які назвали "бригадами Дірлеванґера".

"Ті, кого формують у Луганську, сиділи. А потім зненацька опинились у цьому загоні. Це справді кримінально засуджені, до того ж – серйозного віку (старше 45 років). Через два тижні після перебування у військовій частині, їм дали "косар ґріна" (тисяча доларів в жаргонному мовленні. – Ред.). І вони зараз ***** (нічого не роблять – Ред.): дивляться плазму, стають на утримання, отримують форму. Їм поки все подобається. Вони справді вірять, що незабаром "танки на Захід" і "зустрінемося біля Ла-Маншу", - зазначає джерело видання.

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Загалом, різні джерела видання повідомляли, що буцімто вербувальники в самій Росії сподівалися зібрати 120 найманців із бойовим досвідом.

Майже всі, з кими спілкувалися журналісти, висловили серйозний сумнів, що російське військове керівництво всерйоз планує застосовувати ці групи найманців у бойових операціях на Донбасі. Також ніхто з них не вірить у можливий повномасштабний наступ Росії в Україні.

У тексті розслідування журналісти не зазначили жодного реального імені або посади своїх співрозмовників.

Автор: 

росія (65035) Донбас (22354) найманці рф (2052) ПВК Вагнер (1540) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+19
в авангарде козломордых пустят всякое отребье которое не жалко, чисто посмотреть чем и как их будут бить и как на это отреагирует запад, в этот самый момент есть риск что зебиленок начнет громко громко пищать что готов встать на локти "лишь бы наши ребята не умирали". хорошо бы выдавить из него приказ открывать огонь на поражение, а потом связать и спрятать в шкаф до конца конфликта.
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22.12.2021 15:35
+18
В Украине даже первоклассники знают, что делать с этими человечками
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22.12.2021 17:46
+16
командировка в одну сторону.
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22.12.2021 15:26
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Це - типу "штрафбати па косабськи"?
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22.12.2021 15:20 Відповісти
Норматив массовых захоронений россиян разрабатывал государственный научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Согласно сообщению российской стороны, новый норматив вступит в силу 1 февраля 2022 года.

В тексте документа отмечены предпочтительные территории для организации мест массового захоронения, определены нормативы процесса погребения, а также прописаны правила создания запаса гробов, спецсредств и команд по срочному захоронению трупов.

Российские власти разработали специальную инструкцию по рытью братских могил с подробным описанием всех технических параметров процесса: общих размеров, времени рытья могилы и скорости засыпания ямы спецтехникой.

В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил.

По мнению пользователей социальных сетей, документ появился неслучайно на фоне угроз российского вторжения и может служить мерой психологического давления на Украину и страны Запада.



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22.12.2021 15:24 Відповісти
командировка в одну сторону.
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22.12.2021 15:26 Відповісти
One way ticket . Чтобы всему миру было понятно .
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22.12.2021 15:28 Відповісти
Група "розмінування".
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22.12.2021 15:26 Відповісти
Оптимисты .
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22.12.2021 15:29 Відповісти
Тільки "злива" гробів з дохлими русошвайне на Рабсєю здатна зупинити наступ московської нечисті.
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22.12.2021 15:31 Відповісти
Никаких гробов назад, здесь всех закапываем, чернозём нужно поддерживать...
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22.12.2021 16:57 Відповісти
в авангарде козломордых пустят всякое отребье которое не жалко, чисто посмотреть чем и как их будут бить и как на это отреагирует запад, в этот самый момент есть риск что зебиленок начнет громко громко пищать что готов встать на локти "лишь бы наши ребята не умирали". хорошо бы выдавить из него приказ открывать огонь на поражение, а потом связать и спрятать в шкаф до конца конфликта.
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22.12.2021 15:35 Відповісти
козломордые и отребье это одно целое, не жалко их всех.
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22.12.2021 16:40 Відповісти
Вербувальники збирать у групи найманців. Потрібно і нам підготуватись. Потрібно заказати труни, викопати ями, бо потім не буде часу
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22.12.2021 15:39 Відповісти
...У Петербурзі Газпром веде набір IT-фахівців у новий підрозділ.
Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".

Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.

Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…

На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.

Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.

Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.

Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...

Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********
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22.12.2021 15:55 Відповісти
О ! А шо такое,у атамана кончился золотой запас и хлопцы разбежались кто куда ?
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22.12.2021 16:09 Відповісти
" выяснили журналисты"... Забавная формулировочка! А где Буданов с его"гурмом"??
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22.12.2021 16:18 Відповісти
Смерть маскалям!
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22.12.2021 16:24 Відповісти
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22.12.2021 16:26 Відповісти
це шо, мавп оділи в шинелі?
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22.12.2021 16:42 Відповісти
Це азотні чи калійні добрива ?
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22.12.2021 17:46 Відповісти
біогумус
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22.12.2021 23:54 Відповісти
Побачивши це дагестанці налаштовуюють причандали.
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22.12.2021 20:32 Відповісти
Так там наёмники или войска, это как бы большая разница
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22.12.2021 16:34 Відповісти
А если кому-то захочется чтобы у тебя в голове появилось новое отверстие, то кого ему лучше к этому привлечь, киллера-уголовника, биатлониста. или армейского снайпера? Это же как бы большая разница, особенно для тебя это будет небезразлично, ага?
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22.12.2021 16:48 Відповісти
А должно быть только или так, или так?) Никакого гибрида не может быть?)
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22.12.2021 21:06 Відповісти
Кацапи шакали, то за спинами жінок і дітей ховаються, то провокації влаштовують за допомогою зеків.
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22.12.2021 17:42 Відповісти
***
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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22.12.2021 17:44 Відповісти
замість останнього слова "тоскліво" = "крАсіво"!
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22.12.2021 21:39 Відповісти
В Украине даже первоклассники знают, что делать с этими человечками
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22.12.2021 17:46 Відповісти
вербовщики в самой надеялись собрать 120 наемников с боевым опытом Источник:

Ось вам і 120 американських ЧВК бойовиків з бочками хімії.
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22.12.2021 18:00 Відповісти
чомусь теж подумав про цю провокацію. коли почнеться заміс перевіряти хто були ці 120 трупів буде вже ніколи.
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22.12.2021 19:51 Відповісти
їхні алкаші та зЄки в чомусь розумнішші ніж більшість тут хЄкспертів - в питанні що кАцапія буде іти в "лобову" широкомаштабним ...
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22.12.2021 18:33 Відповісти
120 найманців ?? Це мабуть помилка.
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22.12.2021 19:33 Відповісти
Штуку уе им выдали на похороны, им все нравится
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22.12.2021 20:00 Відповісти
Зебіла на випадок наступу треба десь сховати, бо гнидник впаде на чотири кості і поповзе до Пуйла здаватись. Хлопці на передовій і в тилу ви і тільки ви, наша надія. Хай вас Господь берерже!
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22.12.2021 20:02 Відповісти
С марта по август 1991 года при "хорошем демократе" кацапском имперском коммуняке Ельцине при нападением кацапов на Молдову кацапы отпускали со своих тюрем убийц, насильников и пр. и создавали из них "казацкие сотни" и отправляли этих убийц на войну в Молдову.

Все повторяется в этом мире, но сейчас, в случае очередной Войны кацапов со всем адекватным Миром от кацапов в живых останется из их 130 миллионов только 60 миллионов от мордовского города Иваново аж до самого до "Золотого кольца бывшей Московии" города Костромы.
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22.12.2021 21:04 Відповісти
Сидить моSSкаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їб@нуло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого моSSкаля
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22.12.2021 21:16 Відповісти
свіженького гарматного м'ясьця замовляли містрер пу?
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22.12.2021 21:42 Відповісти
навіть до бандита трішки доходить що його роль це біомасса
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22.12.2021 22:18 Відповісти
якась фігня , може 1200 або 12 000 ну ніяк не 120 душ. автор щось неправильно написав або друкарка загубила нолік : )
з 120 чоловіками орді нема що робить на війні . хіба шо якесь село спробувати віджати на годину
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22.12.2021 23:49 Відповісти
Самых идейных совкодрочерных маразматоров еще в 2014м перестреляли. Молодежь на оркостане уже не та))) разве что нарикам на дозу не хватает и с дуру попрутся.
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23.12.2021 00:01 Відповісти
Всі ледацюги, наркомани , злодюги, шахраї --де б і яка наволоч не завалялася, всіх кинуть на м"ясо--захищати РФ в чужих землях
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23.12.2021 02:09 Відповісти
Почему Украина не проводит мобилизацию??? Украина капитулирует???
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23.12.2021 02:25 Відповісти
О! Свежие удобрения на подходе.
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23.12.2021 03:05 Відповісти
а в это время в ТГК договорились, что стрелять по рашистам не будут
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23.12.2021 03:59 Відповісти
"Боевики, с которыми общались журналисты, предположили, что, скорее всего, их планировали направить охранять промышленные объекты на Донбассе или бороться с местным "бандитизмом"."
Источник:

Коксохим в Авдеевке отжимать у Ахметова их собирались отправить, но, признав, что Blackwater уже на месте, сникли.
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23.12.2021 06:41 Відповісти
 
 