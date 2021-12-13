Санкції ЄС проти "вагнерівців" ґрунтуються на даних від українських розвідників, - Грозєв
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Запроваджені Європейський Союзом санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер" мають в основі інформацію, що була одержана українськими розвідниками під час зірваної спецоперації.
Про це повідомив у твітері головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Запроваджені нещодавно санкції ЄС проти ПВК "Вагнер" ґрунтуються, зокрема, на зізнаннях найманців ПВК "Вагнер" під час фейкових вербувальних дзвінків Сергія Петровича, генія-пранкера української військової розвідки", – вказав він.
Ім'я Сергія Петровича є у розслідуванні, яке Bellingcat та The Insider опублікували про зірвану спецоперацію ГУ розвідки Міноборони із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". За даними журналістів-розслідувачів, під цим вигаданим іменем із найманцями спілкувався український спецпризначенець із реальним бойовим досвідом. Він представлявся "куратором" найму бойовиків нібито з боку російських спецслужб та збирав у членів ПВК особисті дані.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 грудня Європейський Союз запровадив санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер".
The freshly imposed EU sanctions on Wagner PMC rely upon, among others, self-confessions made by the Wagner mercenaries during the fake recruitment calls made by "Sergey Petrovich", the Ukrainian military intelligence prankster genius. pic.twitter.com/TKgKAuaR8c— Christo Grozev (@christogrozev) December 13, 2021
Будь ласка, зачекайте...
І так, для довідки: після 11 вересня на міжнародних рейсах є озброєні маршали у штатському!
Ну і ще, я не слухаю, що говорить Петро там чи Зе, я слухаю, що говорять західні джерела - і Беллінгкет, і CNN, і BBC говорили про злиту операцію. Для вас Беллінгкет, які встановили прізвища всіх кацапів у Буку, не авторитет? А для суду по МН17 вони 100% авторитет і думка цього суду для мене важливіша, ніж думка анонімуса-зебота.
Вони для того кажуть частину правди, щоби втулити проміж нею брехню - киньте звичку слухати цих говнюків…
І зовсім інший розклад був би з санкціями та допомогою…
МОЖНО и не удивляться провалам спецопераций при таком колхозном подходе к делу,
вшанысанкции на Джосефа БайденаСталина