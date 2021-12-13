Санкції ЄС проти "вагнерівців" ґрунтуються на даних від українських розвідників, - Грозєв

Запроваджені Європейський Союзом санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер" мають в основі інформацію, що була одержана українськими розвідниками під час зірваної спецоперації.

Про це повідомив у твітері головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Запроваджені нещодавно санкції ЄС проти ПВК "Вагнер" ґрунтуються, зокрема, на зізнаннях найманців ПВК "Вагнер" під час фейкових вербувальних дзвінків Сергія Петровича, генія-пранкера української військової розвідки", – вказав він.

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Ім'я Сергія Петровича є у розслідуванні, яке Bellingcat та The Insider опублікували про зірвану спецоперацію ГУ розвідки Міноборони із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". За даними журналістів-розслідувачів, під цим вигаданим іменем із найманцями спілкувався український спецпризначенець із реальним бойовим досвідом. Він представлявся "куратором" найму бойовиків нібито з боку російських спецслужб та збирав у членів ПВК особисті дані.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 грудня Європейський Союз запровадив санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер".