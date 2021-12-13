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Санкції ЄС проти "вагнерівців" ґрунтуються на даних від українських розвідників, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Санкції ЄС проти

Запроваджені Європейський Союзом санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер" мають в основі інформацію, що була одержана українськими розвідниками під час зірваної спецоперації.

Про це повідомив у твітері головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Запроваджені нещодавно санкції ЄС проти ПВК "Вагнер" ґрунтуються, зокрема, на зізнаннях найманців ПВК "Вагнер" під час фейкових вербувальних дзвінків Сергія Петровича, генія-пранкера української військової розвідки", – вказав він.

Читайте: ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"

Ім'я Сергія Петровича є у розслідуванні, яке Bellingcat та The Insider опублікували про зірвану спецоперацію ГУ розвідки Міноборони із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". За даними журналістів-розслідувачів, під цим вигаданим іменем із найманцями спілкувався український спецпризначенець із реальним бойовим досвідом. Він представлявся "куратором" найму бойовиків нібито з боку російських спецслужб та збирав у членів ПВК особисті дані.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 грудня Європейський Союз запровадив санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Але ж наше чмо Зе назвало їх аферистами. Уявляєте весь комізм ситуації
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13.12.2021 22:15
+23
Оно вообще срало с вісокой горки на разведку и на страну. Самодовольное, недоразвитое чмо, считающее себя віше всех, великим стратегом.

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13.12.2021 22:20
+15
Якби керував державою лише злочинець - це півбіди. Воно ж ще і колаборант, і зрадник, і просто ворог. Що там з Єрмаком, Татаровим, Шурмою виносити передумали? А поки ми думаємо, режим Зеленського послаблює і здає країну ворогу.
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13.12.2021 22:25
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Але ж наше чмо Зе назвало їх аферистами. Уявляєте весь комізм ситуації
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13.12.2021 22:15 Відповісти
Оно вообще срало с вісокой горки на разведку и на страну. Самодовольное, недоразвитое чмо, считающее себя віше всех, великим стратегом.

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13.12.2021 22:20 Відповісти
Це трагедія, бо й знають, що шут зеленський злив операцію
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13.12.2021 22:21 Відповісти
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13.12.2021 22:38 Відповісти
Блін, от чому зеботи так ******* робити з алкашів-вагнерівців агентів 007? Це не супермени були, нагадаю, що вони погодилися не на війну в Сирії чи Лівії, а на охорону нафтових свердловин - це звичайне "сісуріті"... Чим, по-вашому, вони мали вбити тих 200 людей?

І так, для довідки: після 11 вересня на міжнародних рейсах є озброєні маршали у штатському!

Ну і ще, я не слухаю, що говорить Петро там чи Зе, я слухаю, що говорять західні джерела - і Беллінгкет, і CNN, і BBC говорили про злиту операцію. Для вас Беллінгкет, які встановили прізвища всіх кацапів у Буку, не авторитет? А для суду по МН17 вони 100% авторитет і думка цього суду для мене важливіша, ніж думка анонімуса-зебота.
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13.12.2021 23:32 Відповісти
Неа. Авиамаршалы - внутренняя служба США, курируемая ФБР. В международном варианте ее нет, к сожалению.
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14.12.2021 00:26 Відповісти
Трагизм. Клоун на сцене - комедия. Клоун на троне - трагедия.
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14.12.2021 08:55 Відповісти
.. а українські розвідники ще залишились?
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13.12.2021 22:16 Відповісти
Лещенятам прийшла команда кидатися лайном в розвідників.
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13.12.2021 22:40 Відповісти
ПНХ, зебіл!
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13.12.2021 23:28 Відповісти
Беллінгкет каже інакше. Для нормальних людей думка Беллінгкета, які прославилися розслідуваннями по МН17 і Солсбері, набагато авторитетніша за думку <***** з гори анонімуса **** asr!
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13.12.2021 23:33 Відповісти
Якби керував державою лише злочинець - це півбіди. Воно ж ще і колаборант, і зрадник, і просто ворог. Що там з Єрмаком, Татаровим, Шурмою виносити передумали? А поки ми думаємо, режим Зеленського послаблює і здає країну ворогу.
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13.12.2021 22:25 Відповісти
Тобі теж не завадить пройти - купа помилок у постах! Навчися спочатку хоч писати грамотно, а потім уже корчитимеш із себе "іксперда"...
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13.12.2021 23:34 Відповісти
Так які там конкретні санкції? Так ніхто і не написав.
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13.12.2021 22:27 Відповісти
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13.12.2021 22:31 Відповісти
Ексголова розвідки Бурба розповів, що йому пропонували посаду посла за умови замовчування про "вагнергейт".
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13.12.2021 22:31 Відповісти
хорошо, что не предлагали 50%+1% акций "Мотор Сич"...
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13.12.2021 22:41 Відповісти
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13.12.2021 22:43 Відповісти
Ахаха🤣 Дослідження відбувались з ініціативи Трускавецького турборежимного університету за сприяння народного депутата М. Ти-щенка.
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13.12.2021 22:54 Відповісти
Санкции против убийц с автоматами на танках - это сильный шаг, Зеля, особенно после того, ка ты их русским слил. Так держать.
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13.12.2021 22:31 Відповісти
таке ощущение, что Грозев собирается баллотироваться в депутаты ВР на следующих выборах. Можно даже предположить от какой партии.
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13.12.2021 22:32 Відповісти
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13.12.2021 22:39 Відповісти
это тех которых уволили? те которые "бизнесмены, авантюристы и аферисты и тут им не бесарабка"?
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13.12.2021 22:33 Відповісти
Теперь выясняется, что слить операцию по Вагнеру мог и фсбешник Гоги со своей супружницей.
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13.12.2021 22:35 Відповісти
Гоги парочка - пешки. Виноваты те, кто взял их в ОП.т.е в Кротоферму.
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14.12.2021 09:05 Відповісти
так в 33 "богатырях" "вагнеровцев" то було аж целых найн! Был один - но его сняли с первой очереди, и оставили на берегу.
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13.12.2021 22:36 Відповісти
Лещенята настільки тупі - навіть не знають що вагнерівців було 28 а не 33.
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13.12.2021 22:47 Відповісти
А почему Украина не обьявила их в розыск в интерпол?
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13.12.2021 22:40 Відповісти
Потому же, почему Украина с 2019-го года подыгрывает во всем Роисе - ЗЕ и Ко.
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13.12.2021 23:26 Відповісти
По старой дурацкой украинской традиции следующий президент должен посадить предыдущего. На этот раз хоть есть за что.
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13.12.2021 22:43 Відповісти
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13.12.2021 22:46 Відповісти
Нафігмені думки якихось фєдєрастів???
Вони для того кажуть частину правди, щоби втулити проміж нею брехню - киньте звичку слухати цих говнюків…
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13.12.2021 23:13 Відповісти
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13.12.2021 23:02 Відповісти
Якщо би бєніна макака не злила операцію ворогу, ці покидьки особисто, навипередки зливали б #уйла прокурорам і путька став би зовсім невиїздним, бо чекала б Гаага…
І зовсім інший розклад був би з санкціями та допомогою…
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13.12.2021 23:10 Відповісти
Тех самых разведчиков, которых ублюдок ЗЕ поувольнял.
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13.12.2021 23:25 Відповісти
Поржал. Это как на Чикатило санкции накладывать до его взятия.
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13.12.2021 23:34 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат еще не понял, что вагнеровцы это его "смертный приговор" и срок...
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13.12.2021 23:42 Відповісти
Грозев банально врет. "На сегодняшний день Службой безопасности совместно с другими нашими коллегами установлены более 2000 наемников Вагнера - их имена, фамилии, отчества, места жительства... по каждому идентифицированному гражданину украинские правоохранительные органы позже заводят отдельные производства. В дальнейшем эти данные Украина будет использовать в международных судах. " Источник: https://censor.net/ru/n3044477 15.01.18
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14.12.2021 03:06 Відповісти
Когда заминистра МВД УКРАИНЫ - гражданин РФ , а его жена - секретарь Зе .
МОЖНО и не удивляться провалам спецопераций при таком колхозном подходе к делу,
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14.12.2021 04:17 Відповісти
А почему ТСК по вагнеровцами не допросила секретаршу Зе Левченко ?
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14.12.2021 04:18 Відповісти
... раносильно, если бы ЕС, наложил вшаны санкции на Джосефа Байдена Сталина
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14.12.2021 04:40 Відповісти
І це є стопроцентна відповідь, хто представляю Україну, а хто Росію. На прикладі розвідників і цього гогішвілі видно, на що перетворює державу Косоворотка. І саме головне, що не чути на нацсук, ні швабоди і іншої сволоти, яка колись бігала за Порошенко і до його адміністрації по любому фейку і кричали, показували свою "любов до України". Де ви "націоналісти"? Що Беня і медведчук не видів грошенят і не давав команду? Все нормально?
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14.12.2021 08:22 Відповісти
Делікатно кажучи, ЄС запровадженням "санкцій" проти головорізів мало чим відрізняється від блаЗЄнського.
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14.12.2021 08:23 Відповісти
Та не кажіть. Злив операції ворогу, це така зебільна перемона, що аж дух перехоплює. Це вам такі методички подляк видав?
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14.12.2021 10:53 Відповісти
Та знаємо, чули. Біле це не біле, а світло сіре.
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14.12.2021 11:16 Відповісти
то есть по сути ответить нечего. читайте Грозева и его мнение о там как кгб получило инфу про вагнеров.
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14.12.2021 22:57 Відповісти
Знищити розвідку в Україні вигідно ***** і ВАЗеленському. Яке дивне сОупаденіє.
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14.12.2021 10:51 Відповісти
 
 