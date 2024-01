Санкции ЕС против "вагнеровцев" основываются на данных от украинских разведчиков, - Грозев

Введенные Европейским Союзом санкции против боевиков ЧВК "Вагнер" имеют в основе информацию, полученную украинскими разведчиками во время сорванной спецоперации.

Об этом сообщил в твиттере главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

"Введенные недавно санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" основываются, в частности, на признаниях наемников ЧВК "Вагнер" во время фейковых вербовочных звонков Сергея Петровича, гения-пранкера украинской военной разведки", - указал он.

Имя Сергея Петровича находится в расследовании, которое Bellingcat и The Insider опубликовали о сорванной спецоперации ГУ разведки Минобороны по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". По данным журналистов-расследователей, под этим вымышленным именем с наемниками общался украинский спецназ с реальным боевым опытом. Он представлялся "куратором" найма боевиков якобы со стороны российских спецслужб и собирал у членов ЧВК личные данные.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 декабря Европейский Союз ввел санкции против боевиков ЧВК "Вагнер".

The freshly imposed EU sanctions on Wagner PMC rely upon, among others, self-confessions made by the Wagner mercenaries during the fake recruitment calls made by "Sergey Petrovich", the Ukrainian military intelligence prankster genius. pic.twitter.com/TKgKAuaR8c