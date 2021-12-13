ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский Союз ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций, представляющих угрозу Ливии, Сирии и Украине.
Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Под санкции, кроме самой компании, попали, в том числе, восемь человек. Среди них – указанный как "командующий" Александр Кузнецов, которого в ЕС считают "ответственным за деятельность группы Вагнера, подрывающей мир, стабильность и безопасность в Ливии". Также в санкционном списке фигурирует Дмитрий Уткин, названный там учредителем ЧВК "Вагнер". Под его командованием, как считают в ЕС, были совершены действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
Кроме того, в список санкций попал названный в нем одним из учредителей ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. В то же время, санкции ввели против Андрея Богатова, одного из основных, по мнению ЕС, участников ЧВК "Вагнер".
Санкциям подверглись Денис Харитонов, Сергей Щербаков, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.
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И теперь будут ограничены в передвижении, в распоряжении своими деньгами.
Рашу обкладывают как волков в лесу.
сча они все помрут,
от смеха...
Кишка тонка !?
"Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых - очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают", - передал его слова пресс-служба компании "Конкорд" в ответ на запрос "Интерфакса".
"Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан - Максима Шугалея и Самера Суэйфана", - заявил Пригожин.
15 октября стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Пригожина за помощь деятельности в Ливии частной военной компании "Вагнер", которую в Брюсселе считают многократным нарушителем оружейного эмбарго в этой стране. Бизнесмена ЕС считает причастным к поставкам вооружений в Ливию.
Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов. Теперь, в общей сложности, в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.
В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, в том числе ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. Силы Хафтара с января 2020 года блокировали нефтяные месторождения и порты, препятствуя экспорту нефти из страны. В сентябре Хафтар согласился не препятствовать добыче и экспорту при условии, что доходы от продажи нефти не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма" и что он получит справедливую долю доходов.
Шугалей и Суэйфан, сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей, были арестованы в Ливии в мае 2019 года. По версии фонда, они проводили социологические исследования в этой стране. По сведениям Bloomberg, в документах об их аресте их обвинили в попытке повлиять на готовившиеся в Ливии президентские выборы. Российский МИД добивается их вызволения.
Президентом Фонда защиты национальных ценностей является Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России. В ноябре 2018 года его задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА "Федерального агентства новостей" (ФАН, связывают с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина).
В 2016 спокойно приехал, забрал маму и уехал в наРФию.
Только вот сути безразличного к нему отношения со стороны госорганов Украины это не объясняет.
Спасибо за это и Зеленскому и Порошенко, кстати...