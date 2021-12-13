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Новости За рубежом
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ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС ввел санкции против ЧВК

Европейский Союз ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций, представляющих угрозу Ливии, Сирии и Украине.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Под санкции, кроме самой компании, попали, в том числе, восемь человек. Среди них – указанный как "командующий" Александр Кузнецов, которого в ЕС считают "ответственным за деятельность группы Вагнера, подрывающей мир, стабильность и безопасность в Ливии". Также в санкционном списке фигурирует Дмитрий Уткин, названный там учредителем ЧВК "Вагнер". Под его командованием, как считают в ЕС, были совершены действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Кроме того, в список санкций попал названный в нем одним из учредителей ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. В то же время, санкции ввели против Андрея Богатова, одного из основных, по мнению ЕС, участников ЧВК "Вагнер".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев", - экс-разведчик Червинский

Санкциям подверглись Денис Харитонов, Сергей Щербаков, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.
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Топ комментарии
+17
В Дэйр-эз-Зоре американцы к ним правильные санкции применили. Все остальное - детский лепет.
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13.12.2021 16:56
+8
Істоти, яки зробили вбивства своєю професією, часто - звірячі вбивства. І не тому, що так треба, а тому, що їм подобається, так от вони дуже злякаються санкцій, спати не зможуть
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13.12.2021 16:51
+3
Та воно не ПВК, це приватна армія *****.
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13.12.2021 16:54
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Ага, це як по губках потеребенить
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13.12.2021 16:48 Ответить
Генеральный директор ПВК "Вагнер 2" почесал затылок и задумался - что же делать если и на "Вагнер 2" санкции наложат?...
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13.12.2021 16:51 Ответить
Все не так просто... за скажімо відверто дитячими санкціями, слідують не дуже дитячі ордери інтерполу... Звісно перших осіб держави не чіпатимуть, але ж ці дурники не є такими... Прощавай, Турція, Єгипет та інше...
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14.12.2021 00:54 Ответить
Тепер сам Вагнер мабуть у шоці від ЄС...
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13.12.2021 16:50 Ответить
Істоти, яки зробили вбивства своєю професією, часто - звірячі вбивства. І не тому, що так треба, а тому, що їм подобається, так от вони дуже злякаються санкцій, спати не зможуть
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13.12.2021 16:51 Ответить
"Істоти, яки зробили вбивства своєю професією" - вообщето это про всех военных всех армий мира. Т.к. ещё не встречались армии, которые не собирались убивать своих врагов...
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13.12.2021 17:58 Ответить
Эти "истоты" летают через Европу. Любят тратить деньги в Европе.
И теперь будут ограничены в передвижении, в распоряжении своими деньгами.
Рашу обкладывают как волков в лесу.
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14.12.2021 08:58 Ответить
Ну і в чому тут мораль? Що ці покидьки втратять?
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13.12.2021 16:52 Ответить
сиди дальше на бутылке, не вставай.
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14.12.2021 08:58 Ответить
Наверное, им количество боеприпасов перевозимых одномоментно ограничат. Или не более трех паспортов на разные имена в одни руки.
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13.12.2021 16:53 Ответить
Та воно не ПВК, це приватна армія *****.
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13.12.2021 16:54 Ответить
убийцам пригрозили пальчиком -
сча они все помрут,
от смеха...
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13.12.2021 16:56 Ответить
В Дэйр-эз-Зоре американцы к ним правильные санкции применили. Все остальное - детский лепет.
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13.12.2021 16:56 Ответить
Санкции??? Это какие? Они теперь не могут воевать, отрезать бошки мирному населению и выковыривать ложками глаза на территории ЕС? Ну круто
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13.12.2021 16:56 Ответить
Ай біда! Тепер пітрови і боширови не зможуть дивитись на шпілі... Як діти.
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13.12.2021 17:04 Ответить
А шо там с поваром этой компании и спонсором, бывшим таксистом из кгб ?
Кишка тонка !?
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13.12.2021 17:11 Ответить
Путин - вождь таксистов всея руси.
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13.12.2021 17:19 Ответить
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин через пресс-службу сообщил, что расстроен тем, что попал под санкции Евросоюза, и заверил, что у него нет бизнес-интересов в Ливии.

"Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых - очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают", - передал его слова пресс-служба компании "Конкорд" в ответ на запрос "Интерфакса".

"Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан - Максима Шугалея и Самера Суэйфана", - заявил Пригожин.

15 октября стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Пригожина за помощь деятельности в Ливии частной военной компании "Вагнер", которую в Брюсселе считают многократным нарушителем оружейного эмбарго в этой стране. Бизнесмена ЕС считает причастным к поставкам вооружений в Ливию.

Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов. Теперь, в общей сложности, в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, в том числе ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. Силы Хафтара с января 2020 года блокировали нефтяные месторождения и порты, препятствуя экспорту нефти из страны. В сентябре Хафтар согласился не препятствовать добыче и экспорту при условии, что доходы от продажи нефти не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма" и что он получит справедливую долю доходов.

Шугалей и Суэйфан, сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей, были арестованы в Ливии в мае 2019 года. По версии фонда, они проводили социологические исследования в этой стране. По сведениям Bloomberg, в документах об их аресте их обвинили в попытке повлиять на готовившиеся в Ливии президентские выборы. Российский МИД добивается их вызволения.

Президентом Фонда защиты национальных ценностей является Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России. В ноябре 2018 года его задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА "Федерального агентства новостей" (ФАН, связывают с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина).
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14.12.2021 09:00 Ответить
А свифт им отключили? и запрет на посещение ЕС?
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13.12.2021 17:16 Ответить
Слышу ржач в расположении вагнеровцев.
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13.12.2021 17:24 Ответить
Лиха беда начало : идет к тому , что вагнеровцев начнут отлавливать , как членов наркокартелей, по всему миру . И єто далеко не смешно для самих наемников и их семей .
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13.12.2021 17:30 Ответить
Причем женщину которая считает себя просто опупенной богиней.
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13.12.2021 17:39 Ответить
Что нужно знать про работу СБУ. В Украине Вася Уткин (Вагнер) даже не в розыске!
В 2016 спокойно приехал, забрал маму и уехал в наРФию.
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13.12.2021 17:34 Ответить
потому что Вася не член Вагнер. В отличие от Димы.
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14.12.2021 09:01 Ответить
Согласен. Дмитрий Уткин, он же Вагнер.
Только вот сути безразличного к нему отношения со стороны госорганов Украины это не объясняет.
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14.12.2021 11:10 Ответить
Они типа не пущу гулять в наш прекрасный Париж, или не позволю открыть счет в нашем прекрасном швейцарском банке.
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13.12.2021 17:36 Ответить
Банда
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13.12.2021 18:37 Ответить
А сама дієва санкція - насипати їм на хвіст солі
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13.12.2021 19:16 Ответить
А опущений,тобто двічі потерпілий не збирається телефонувати в ЄС? Ну щоб санкції зняли. Зателефонувавши один раз...
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13.12.2021 19:23 Ответить
євроКлоуни )))
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13.12.2021 20:00 Ответить
И шо за санкции? Запретили иметь жильё в Манхеттене? Арестовали виллы на Лазурном Берегу? Фарс какой-то...
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13.12.2021 22:42 Ответить
сделай больше.
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14.12.2021 09:01 Ответить
На этот раз быстро отдуплились... и 8-ми лет не прошло..
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13.12.2021 23:30 Ответить
до фильма Грозева у них не было никаких доказательств.
Спасибо за это и Зеленскому и Порошенко, кстати...
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14.12.2021 09:02 Ответить
ТьІ что деб...?, Порошенко инициировал ето расследование.
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14.12.2021 09:06 Ответить
взагалі ні про що... Поки гейропа купує в москалів газ по поточним захмарним цінам - їм абсолютно по боку на всі ці недосанкції!
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14.12.2021 03:39 Ответить
начни с себя - перестань пользоваться газом из России и не закупай его в России.
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14.12.2021 09:02 Ответить
вы должны дела против них по линии интерпола открывать.... они и не знают где та европа на карте находится....
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14.12.2021 08:10 Ответить
Почему так долго ждали?
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14.12.2021 09:14 Ответить
Какие санкции??? ЕС визы им не даст??? большинство санкций - то фарс обычный! сомневаюсь, что у ЕС есть какие то возможности по санкциям против Вагнеровцев. Счетов точно нету на Западе у них, только въезд могут запретить. русские будут смеяться с ЕС опять.
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14.12.2021 09:43 Ответить
 
 