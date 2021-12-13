ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський Союз запровадив санкції проти російської ПВК "Вагнер" й низки пов'язаних з нею осіб та організацій, які становили загрозу в Лівії, Сирії та в Україні.
Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Під санкції, окрім самої компанії, потрапили, зокрема, вісім осіб. Серед них - зазначений як "командувач" Олександр Кузнецов, якого в ЄС вважають "відповідальним за діяльність групи Вагнера, яка підриває мир, стабільність та безпеку в Лівії". Також у санкційному списку фігурує Дмитро Уткін, названий там засновником ПВК "Вагнер". Під його командуванням, як вважають у ЄС, були вчинені дії, які "підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".
Крім того, до списку санкцій потрапив названий у ньому одним із засновників ПВК "Вагнер" Андрій Трошев, який, за заявою ЄС, підтримує владу Сирії. Водночас санкції запровадили проти Андрія Богатова, одного з основних, на думку ЄС, учасників ПВК "Вагнер".
Під санкції потрапили Денис Харитонов, Сергій Щербаков, яких у ЄС вважають співробітниками ПВК.
Будь ласка, зачекайте...
И теперь будут ограничены в передвижении, в распоряжении своими деньгами.
Рашу обкладывают как волков в лесу.
сча они все помрут,
от смеха...
Кишка тонка !?
"Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых - очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают", - передал его слова пресс-служба компании "Конкорд" в ответ на запрос "Интерфакса".
"Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан - Максима Шугалея и Самера Суэйфана", - заявил Пригожин.
15 октября стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Пригожина за помощь деятельности в Ливии частной военной компании "Вагнер", которую в Брюсселе считают многократным нарушителем оружейного эмбарго в этой стране. Бизнесмена ЕС считает причастным к поставкам вооружений в Ливию.
Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов. Теперь, в общей сложности, в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.
В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, в том числе ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. Силы Хафтара с января 2020 года блокировали нефтяные месторождения и порты, препятствуя экспорту нефти из страны. В сентябре Хафтар согласился не препятствовать добыче и экспорту при условии, что доходы от продажи нефти не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма" и что он получит справедливую долю доходов.
Шугалей и Суэйфан, сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей, были арестованы в Ливии в мае 2019 года. По версии фонда, они проводили социологические исследования в этой стране. По сведениям Bloomberg, в документах об их аресте их обвинили в попытке повлиять на готовившиеся в Ливии президентские выборы. Российский МИД добивается их вызволения.
Президентом Фонда защиты национальных ценностей является Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России. В ноябре 2018 года его задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА "Федерального агентства новостей" (ФАН, связывают с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина).
В 2016 спокойно приехал, забрал маму и уехал в наРФию.
Только вот сути безразличного к нему отношения со стороны госорганов Украины это не объясняет.
Спасибо за это и Зеленскому и Порошенко, кстати...