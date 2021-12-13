УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9041 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
6 405 42
санкції (6835) Євросоюз (7010) ПВК "Вагнер" (1476)

ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС запровадив санкції проти ПВК

Європейський Союз запровадив санкції проти російської ПВК "Вагнер" й низки пов'язаних з нею осіб та організацій, які становили загрозу в Лівії, Сирії та в Україні.

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під санкції, окрім самої компанії, потрапили, зокрема, вісім осіб. Серед них - зазначений як "командувач" Олександр Кузнецов, якого в ЄС вважають "відповідальним за діяльність групи Вагнера, яка підриває мир, стабільність та безпеку в Лівії". Також у санкційному списку фігурує Дмитро Уткін, названий там засновником ПВК "Вагнер". Під його командуванням, як вважають у ЄС, були вчинені дії, які "підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".

Крім того, до списку санкцій потрапив названий у ньому одним із засновників ПВК "Вагнер" Андрій Трошев, який, за заявою ЄС, підтримує владу Сирії. Водночас санкції запровадили проти Андрія Богатова, одного з основних, на думку ЄС, учасників ПВК "Вагнер".

Також читайте: Кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

Під санкції потрапили Денис Харитонов, Сергій Щербаков, яких у ЄС вважають співробітниками ПВК.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
В Дэйр-эз-Зоре американцы к ним правильные санкции применили. Все остальное - детский лепет.
показати весь коментар
13.12.2021 16:56
+8
Істоти, яки зробили вбивства своєю професією, часто - звірячі вбивства. І не тому, що так треба, а тому, що їм подобається, так от вони дуже злякаються санкцій, спати не зможуть
показати весь коментар
13.12.2021 16:51
+3
Та воно не ПВК, це приватна армія *****.
показати весь коментар
13.12.2021 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, це як по губках потеребенить
показати весь коментар
13.12.2021 16:48 Відповісти
Генеральный директор ПВК "Вагнер 2" почесал затылок и задумался - что же делать если и на "Вагнер 2" санкции наложат?...
показати весь коментар
13.12.2021 16:51 Відповісти
Все не так просто... за скажімо відверто дитячими санкціями, слідують не дуже дитячі ордери інтерполу... Звісно перших осіб держави не чіпатимуть, але ж ці дурники не є такими... Прощавай, Турція, Єгипет та інше...
показати весь коментар
14.12.2021 00:54 Відповісти
Тепер сам Вагнер мабуть у шоці від ЄС...
показати весь коментар
13.12.2021 16:50 Відповісти
Істоти, яки зробили вбивства своєю професією, часто - звірячі вбивства. І не тому, що так треба, а тому, що їм подобається, так от вони дуже злякаються санкцій, спати не зможуть
показати весь коментар
13.12.2021 16:51 Відповісти
"Істоти, яки зробили вбивства своєю професією" - вообщето это про всех военных всех армий мира. Т.к. ещё не встречались армии, которые не собирались убивать своих врагов...
показати весь коментар
13.12.2021 17:58 Відповісти
Эти "истоты" летают через Европу. Любят тратить деньги в Европе.
И теперь будут ограничены в передвижении, в распоряжении своими деньгами.
Рашу обкладывают как волков в лесу.
показати весь коментар
14.12.2021 08:58 Відповісти
Ну і в чому тут мораль? Що ці покидьки втратять?
показати весь коментар
13.12.2021 16:52 Відповісти
сиди дальше на бутылке, не вставай.
показати весь коментар
14.12.2021 08:58 Відповісти
Наверное, им количество боеприпасов перевозимых одномоментно ограничат. Или не более трех паспортов на разные имена в одни руки.
показати весь коментар
13.12.2021 16:53 Відповісти
Та воно не ПВК, це приватна армія *****.
показати весь коментар
13.12.2021 16:54 Відповісти
убийцам пригрозили пальчиком -
сча они все помрут,
от смеха...
показати весь коментар
13.12.2021 16:56 Відповісти
В Дэйр-эз-Зоре американцы к ним правильные санкции применили. Все остальное - детский лепет.
показати весь коментар
13.12.2021 16:56 Відповісти
Санкции??? Это какие? Они теперь не могут воевать, отрезать бошки мирному населению и выковыривать ложками глаза на территории ЕС? Ну круто
показати весь коментар
13.12.2021 16:56 Відповісти
Ай біда! Тепер пітрови і боширови не зможуть дивитись на шпілі... Як діти.
показати весь коментар
13.12.2021 17:04 Відповісти
А шо там с поваром этой компании и спонсором, бывшим таксистом из кгб ?
Кишка тонка !?
показати весь коментар
13.12.2021 17:11 Відповісти
Путин - вождь таксистов всея руси.
показати весь коментар
13.12.2021 17:19 Відповісти
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин через пресс-службу сообщил, что расстроен тем, что попал под санкции Евросоюза, и заверил, что у него нет бизнес-интересов в Ливии.

"Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых - очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают", - передал его слова пресс-служба компании "Конкорд" в ответ на запрос "Интерфакса".

"Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан - Максима Шугалея и Самера Суэйфана", - заявил Пригожин.

15 октября стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Пригожина за помощь деятельности в Ливии частной военной компании "Вагнер", которую в Брюсселе считают многократным нарушителем оружейного эмбарго в этой стране. Бизнесмена ЕС считает причастным к поставкам вооружений в Ливию.

Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов. Теперь, в общей сложности, в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, в том числе ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. Силы Хафтара с января 2020 года блокировали нефтяные месторождения и порты, препятствуя экспорту нефти из страны. В сентябре Хафтар согласился не препятствовать добыче и экспорту при условии, что доходы от продажи нефти не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма" и что он получит справедливую долю доходов.

Шугалей и Суэйфан, сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей, были арестованы в Ливии в мае 2019 года. По версии фонда, они проводили социологические исследования в этой стране. По сведениям Bloomberg, в документах об их аресте их обвинили в попытке повлиять на готовившиеся в Ливии президентские выборы. Российский МИД добивается их вызволения.

Президентом Фонда защиты национальных ценностей является Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России. В ноябре 2018 года его задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА "Федерального агентства новостей" (ФАН, связывают с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина).
показати весь коментар
14.12.2021 09:00 Відповісти
А свифт им отключили? и запрет на посещение ЕС?
показати весь коментар
13.12.2021 17:16 Відповісти
Слышу ржач в расположении вагнеровцев.
показати весь коментар
13.12.2021 17:24 Відповісти
Лиха беда начало : идет к тому , что вагнеровцев начнут отлавливать , как членов наркокартелей, по всему миру . И єто далеко не смешно для самих наемников и их семей .
показати весь коментар
13.12.2021 17:30 Відповісти
Причем женщину которая считает себя просто опупенной богиней.
показати весь коментар
13.12.2021 17:39 Відповісти
Что нужно знать про работу СБУ. В Украине Вася Уткин (Вагнер) даже не в розыске!
В 2016 спокойно приехал, забрал маму и уехал в наРФию.
показати весь коментар
13.12.2021 17:34 Відповісти
потому что Вася не член Вагнер. В отличие от Димы.
показати весь коментар
14.12.2021 09:01 Відповісти
Согласен. Дмитрий Уткин, он же Вагнер.
Только вот сути безразличного к нему отношения со стороны госорганов Украины это не объясняет.
показати весь коментар
14.12.2021 11:10 Відповісти
Они типа не пущу гулять в наш прекрасный Париж, или не позволю открыть счет в нашем прекрасном швейцарском банке.
показати весь коментар
13.12.2021 17:36 Відповісти
Банда
показати весь коментар
13.12.2021 18:37 Відповісти
А сама дієва санкція - насипати їм на хвіст солі
показати весь коментар
13.12.2021 19:16 Відповісти
А опущений,тобто двічі потерпілий не збирається телефонувати в ЄС? Ну щоб санкції зняли. Зателефонувавши один раз...
показати весь коментар
13.12.2021 19:23 Відповісти
євроКлоуни )))
показати весь коментар
13.12.2021 20:00 Відповісти
И шо за санкции? Запретили иметь жильё в Манхеттене? Арестовали виллы на Лазурном Берегу? Фарс какой-то...
показати весь коментар
13.12.2021 22:42 Відповісти
сделай больше.
показати весь коментар
14.12.2021 09:01 Відповісти
На этот раз быстро отдуплились... и 8-ми лет не прошло..
показати весь коментар
13.12.2021 23:30 Відповісти
до фильма Грозева у них не было никаких доказательств.
Спасибо за это и Зеленскому и Порошенко, кстати...
показати весь коментар
14.12.2021 09:02 Відповісти
ТьІ что деб...?, Порошенко инициировал ето расследование.
показати весь коментар
14.12.2021 09:06 Відповісти
взагалі ні про що... Поки гейропа купує в москалів газ по поточним захмарним цінам - їм абсолютно по боку на всі ці недосанкції!
показати весь коментар
14.12.2021 03:39 Відповісти
начни с себя - перестань пользоваться газом из России и не закупай его в России.
показати весь коментар
14.12.2021 09:02 Відповісти
вы должны дела против них по линии интерпола открывать.... они и не знают где та европа на карте находится....
показати весь коментар
14.12.2021 08:10 Відповісти
Почему так долго ждали?
показати весь коментар
14.12.2021 09:14 Відповісти
Какие санкции??? ЕС визы им не даст??? большинство санкций - то фарс обычный! сомневаюсь, что у ЕС есть какие то возможности по санкциям против Вагнеровцев. Счетов точно нету на Западе у них, только въезд могут запретить. русские будут смеяться с ЕС опять.
показати весь коментар
14.12.2021 09:43 Відповісти
 
 