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ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера", - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС утвердил санкции против ЧВК

Евросоюз утвердил санкции против группы ЧВК "Вагнера", а также против трех энергетических компаний.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний, а также 8 человек, связанных с группировкой наемников, утверждены", - говорится в сообщении.

По его словам, решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже.

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ЕС утвердил санкции против ЧВК Вагнера, - Йозвяк 01
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Фсе. ****@ Вагнеру.
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13.12.2021 12:03 Ответить
Спасибо .
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13.12.2021 12:03 Ответить
А Зєля зірвав операцію по захопленню цих злочинців.
Йому вони, вбивці українців, не вороги.
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13.12.2021 12:05 Ответить
хорошо то и правильно... но а что написано против 8 особей санкции? надеюсь это главари их имеются ввиду! так как этих бандитов десятки ведь тысяч....
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13.12.2021 12:06 Ответить
нічо, козирь їм "орден дасть"....
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13.12.2021 12:11 Ответить
ну вот...а могли б не только санкции но и уголовные дела... если б всякие завхозы и секретутки квартальские вместе с главнюком-членограйским не слили красивую операцию....
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13.12.2021 12:27 Ответить
А то їм це не до ср@ки?
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13.12.2021 12:37 Ответить
кормушка ***** пердёжпром под санкциями?
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13.12.2021 12:54 Ответить
Оперативно сработали
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13.12.2021 13:17 Ответить
Ого.Это как типа наказать за убийство нож,а не того человека,который этим ножом убил.Гениально!
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13.12.2021 13:31 Ответить
 
 