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ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера", - Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз утвердил санкции против группы ЧВК "Вагнера", а также против трех энергетических компаний.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний, а также 8 человек, связанных с группировкой наемников, утверждены", - говорится в сообщении.
По его словам, решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже.
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Йому вони, вбивці українців, не вороги.