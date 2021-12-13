ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера", - Йозвяк

Евросоюз утвердил санкции против группы ЧВК "Вагнера", а также против трех энергетических компаний.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний, а также 8 человек, связанных с группировкой наемников, утверждены", - говорится в сообщении.

По его словам, решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже.

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