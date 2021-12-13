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ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера", - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС затвердив санкції проти ПВК

Євросоюз затвердив санкції проти групи ПВК "Вагнера", а також проти трьох енергетичних компаній.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції проти групи "Вагнера", 3 енергетичних компаній, а також 8 осіб, пов'язаних з угрупованням найманців, наразі затверджено", - йдеться в повідомленні.

За його словами, рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше.

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ЄС затвердив санкції проти ПВК Вагнера, - Йозвяк 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Фсе. ****@ Вагнеру.
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13.12.2021 12:03 Відповісти
Спасибо .
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13.12.2021 12:03 Відповісти
А Зєля зірвав операцію по захопленню цих злочинців.
Йому вони, вбивці українців, не вороги.
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13.12.2021 12:05 Відповісти
хорошо то и правильно... но а что написано против 8 особей санкции? надеюсь это главари их имеются ввиду! так как этих бандитов десятки ведь тысяч....
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13.12.2021 12:06 Відповісти
нічо, козирь їм "орден дасть"....
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13.12.2021 12:11 Відповісти
ну вот...а могли б не только санкции но и уголовные дела... если б всякие завхозы и секретутки квартальские вместе с главнюком-членограйским не слили красивую операцию....
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13.12.2021 12:27 Відповісти
А то їм це не до ср@ки?
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13.12.2021 12:37 Відповісти
кормушка ***** пердёжпром под санкциями?
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13.12.2021 12:54 Відповісти
Оперативно сработали
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13.12.2021 13:17 Відповісти
Ого.Это как типа наказать за убийство нож,а не того человека,который этим ножом убил.Гениально!
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13.12.2021 13:31 Відповісти
 
 