3 038 10
ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера", - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Євросоюз затвердив санкції проти групи ПВК "Вагнера", а також проти трьох енергетичних компаній.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції проти групи "Вагнера", 3 енергетичних компаній, а також 8 осіб, пов'язаних з угрупованням найманців, наразі затверджено", - йдеться в повідомленні.
За його словами, рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Йому вони, вбивці українців, не вороги.