ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера", - Йозвяк

Євросоюз затвердив санкції проти групи ПВК "Вагнера", а також проти трьох енергетичних компаній.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції проти групи "Вагнера", 3 енергетичних компаній, а також 8 осіб, пов'язаних з угрупованням найманців, наразі затверджено", - йдеться в повідомленні.

За його словами, рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше.

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