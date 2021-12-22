Вербовщики собирают в РФ группы наемников для "командировок" на Донбасс, - СМИ
В России активно вербуют военных наемников для "командировок" на Донбасс.
Это выяснили журналисты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование издания Meduza.
Журналисты пообщались с восемью источниками, подтвердившими активную подготовку групп наемников к "командировкам" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
В частности, они взяли интервью у ветеранов спецподразделений армии и спецслужб России, боевиков частной военной компании "Вагнер", организации "Союза добровольцев Донбасса" и нескольких вербовщиков. В издании не называют их имена, но они подтвердили личности своих собеседников.
По словам вербовщиков, рекрутировать начали еще три месяца назад, но "особо активизировались" в последние недели. Они утверждают, что найм производят не только на территории России, но и также в непризнанных образованиях "ДНР" и "ЛНР".
Наемники утверждают, что вербовщики делают вид, что являются представителями Министерства обороны РФ. Однако они им не верят, потому что эти вербовщики не могут объяснить цель сделок, конкретных лиц, а также называют разную сумму оплаты.
Одному боевику, на вопрос о целях операций, вербовщик якобы сказал "идти освобождать Новороссию". Боевик ответил ему бранным словом, что он сумасшедший.
Многие отказались и сомневаются, что Россия хочет привлекать наемников к масштабным боям. Боевики, с которыми общались журналисты, предположили, что, скорее всего, их планировали направить охранять промышленные объекты на Донбассе или бороться с местным "бандитизмом".
Один из ветеранов Вагнера рассказал журналистам, что предложение ехать в Украину получил осенью, но его это насторожило. Ему предлагали зарплату около 240 тысяч рублей в месяц (88 тысяч гривен. – Ред.) и начать тренировку на военной базе под Ростовом-на-Дону. Впрочем, он отказался, ведь сначала вербовщик уклонялся от ответа, куда хотят направить наемников, однако в конце концов оговорился, что в Украину.
"Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская. – Ред.) регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут очень большими", - отмечает ветеран ПВК "Вагнера".
Два источника журналистов рассказали также, что в непризнанных образованиях "ДНР" и "ЛНР" сформировали первые подразделения таких наемников из бывших заключенных, которые назвали "бригадами Дирлевангера".
"Те, кто формируются в Луганске, сидели. А потом внезапно оказались в этом отряде. Это реально уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте [от 45 лет]. Через две недели после пребывания в расположении части им дали косарь грина (тысяча долларов в жаргонной речи. – Ред.). И они сейчас ***** [ничего] не делают: смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, получают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что скоро "танки на Запад" и "у Ла-Манша встретимся"", - отмечает источник издания.
В целом, разные источники издания сообщали, что вербовщики в самой России надеялись собрать 120 наемников с боевым опытом.
Почти все, с кем общались журналисты, выразили серьезное сомнение, что российское военное руководство всерьез планирует использовать эти группы наемников в боевых операциях на Донбассе. Также никто из них не верит в возможное полномасштабное наступление России в Украине.
В тексте расследования журналисты не указали ни одного реального имени или должности своих собеседников.
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В тексте документа отмечены предпочтительные территории для организации мест массового захоронения, определены нормативы процесса погребения, а также прописаны правила создания запаса гробов, спецсредств и команд по срочному захоронению трупов.
Российские власти разработали специальную инструкцию по рытью братских могил с подробным описанием всех технических параметров процесса: общих размеров, времени рытья могилы и скорости засыпания ямы спецтехникой.
В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил.
По мнению пользователей социальных сетей, документ появился неслучайно на фоне угроз российского вторжения и может служить мерой психологического давления на Украину и страны Запада.
Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".
Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.
Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…
На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.
Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.
Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.
Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...
Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
Ось вам і 120 американських ЧВК бойовиків з бочками хімії.
Все повторяется в этом мире, но сейчас, в случае очередной Войны кацапов со всем адекватным Миром от кацапов в живых останется из их 130 миллионов только 60 миллионов от мордовского города Иваново аж до самого до "Золотого кольца бывшей Московии" города Костромы.
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їб@нуло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого моSSкаля
з 120 чоловіками орді нема що робить на війні . хіба шо якесь село спробувати віджати на годину
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Коксохим в Авдеевке отжимать у Ахметова их собирались отправить, но, признав, что Blackwater уже на месте, сникли.