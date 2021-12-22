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Новости Война
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Вербовщики собирают в РФ группы наемников для "командировок" на Донбасс, - СМИ

Вербовщики собирают в РФ группы наемников для

В России активно вербуют военных наемников для "командировок" на Донбасс.

Это выяснили журналисты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование издания Meduza.

Журналисты пообщались с восемью источниками, подтвердившими активную подготовку групп наемников к "командировкам" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, они взяли интервью у ветеранов спецподразделений армии и спецслужб России, боевиков частной военной компании "Вагнер", организации "Союза добровольцев Донбасса" и нескольких вербовщиков. В издании не называют их имена, но они подтвердили личности своих собеседников.

По словам вербовщиков, рекрутировать начали еще три месяца назад, но "особо активизировались" в последние недели. Они утверждают, что найм производят не только на территории России, но и также в непризнанных образованиях "ДНР" и "ЛНР".

Наемники утверждают, что вербовщики делают вид, что являются представителями Министерства обороны РФ. Однако они им не верят, потому что эти вербовщики не могут объяснить цель сделок, конкретных лиц, а также называют разную сумму оплаты.

Одному боевику, на вопрос о целях операций, вербовщик якобы сказал "идти освобождать Новороссию". Боевик ответил ему бранным словом, что он сумасшедший.

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Многие отказались и сомневаются, что Россия хочет привлекать наемников к масштабным боям. Боевики, с которыми общались журналисты, предположили, что, скорее всего, их планировали направить охранять промышленные объекты на Донбассе или бороться с местным "бандитизмом".

Один из ветеранов Вагнера рассказал журналистам, что предложение ехать в Украину получил осенью, но его это насторожило. Ему предлагали зарплату около 240 тысяч рублей в месяц (88 тысяч гривен. – Ред.) и начать тренировку на военной базе под Ростовом-на-Дону. Впрочем, он отказался, ведь сначала вербовщик уклонялся от ответа, куда хотят направить наемников, однако в конце концов оговорился, что в Украину.

"Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская. – Ред.) регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут очень большими", - отмечает ветеран ПВК "Вагнера".

Два источника журналистов рассказали также, что в непризнанных образованиях "ДНР" и "ЛНР" сформировали первые подразделения таких наемников из бывших заключенных, которые назвали "бригадами Дирлевангера".

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"Те, кто формируются в Луганске, сидели. А потом внезапно оказались в этом отряде. Это реально уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте [от 45 лет]. Через две недели после пребывания в расположении части им дали косарь грина (тысяча долларов в жаргонной речи. – Ред.). И они сейчас ***** [ничего] не делают: смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, получают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что скоро "танки на Запад" и "у Ла-Манша встретимся"", - отмечает источник издания.

В целом, разные источники издания сообщали, что вербовщики в самой России надеялись собрать 120 наемников с боевым опытом.

Почти все, с кем общались журналисты, выразили серьезное сомнение, что российское военное руководство всерьез планирует использовать эти группы наемников в боевых операциях на Донбассе. Также никто из них не верит в возможное полномасштабное наступление России в Украине.

В тексте расследования журналисты не указали ни одного реального имени или должности своих собеседников.

Автор: 

россия (95441) Донбасс (26955) наемники рф (2079) ЧВК Вагнер (1332) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+19
в авангарде козломордых пустят всякое отребье которое не жалко, чисто посмотреть чем и как их будут бить и как на это отреагирует запад, в этот самый момент есть риск что зебиленок начнет громко громко пищать что готов встать на локти "лишь бы наши ребята не умирали". хорошо бы выдавить из него приказ открывать огонь на поражение, а потом связать и спрятать в шкаф до конца конфликта.
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22.12.2021 15:35
+18
В Украине даже первоклассники знают, что делать с этими человечками
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22.12.2021 17:46
+16
командировка в одну сторону.
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22.12.2021 15:26
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Правила форума Совет форумчан
Це - типу "штрафбати па косабськи"?
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22.12.2021 15:20 Ответить
Норматив массовых захоронений россиян разрабатывал государственный научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Согласно сообщению российской стороны, новый норматив вступит в силу 1 февраля 2022 года.

В тексте документа отмечены предпочтительные территории для организации мест массового захоронения, определены нормативы процесса погребения, а также прописаны правила создания запаса гробов, спецсредств и команд по срочному захоронению трупов.

Российские власти разработали специальную инструкцию по рытью братских могил с подробным описанием всех технических параметров процесса: общих размеров, времени рытья могилы и скорости засыпания ямы спецтехникой.

В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил.

По мнению пользователей социальных сетей, документ появился неслучайно на фоне угроз российского вторжения и может служить мерой психологического давления на Украину и страны Запада.



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22.12.2021 15:24 Ответить
командировка в одну сторону.
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22.12.2021 15:26 Ответить
One way ticket . Чтобы всему миру было понятно .
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22.12.2021 15:28 Ответить
Група "розмінування".
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22.12.2021 15:26 Ответить
Оптимисты .
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22.12.2021 15:29 Ответить
Тільки "злива" гробів з дохлими русошвайне на Рабсєю здатна зупинити наступ московської нечисті.
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22.12.2021 15:31 Ответить
Никаких гробов назад, здесь всех закапываем, чернозём нужно поддерживать...
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22.12.2021 16:57 Ответить
в авангарде козломордых пустят всякое отребье которое не жалко, чисто посмотреть чем и как их будут бить и как на это отреагирует запад, в этот самый момент есть риск что зебиленок начнет громко громко пищать что готов встать на локти "лишь бы наши ребята не умирали". хорошо бы выдавить из него приказ открывать огонь на поражение, а потом связать и спрятать в шкаф до конца конфликта.
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22.12.2021 15:35 Ответить
козломордые и отребье это одно целое, не жалко их всех.
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22.12.2021 16:40 Ответить
Вербувальники збирать у групи найманців. Потрібно і нам підготуватись. Потрібно заказати труни, викопати ями, бо потім не буде часу
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22.12.2021 15:39 Ответить
...У Петербурзі Газпром веде набір IT-фахівців у новий підрозділ.
Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".

Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.

Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…

На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.

Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.

Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.

Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...

Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********
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22.12.2021 15:55 Ответить
О ! А шо такое,у атамана кончился золотой запас и хлопцы разбежались кто куда ?
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22.12.2021 16:09 Ответить
" выяснили журналисты"... Забавная формулировочка! А где Буданов с его"гурмом"??
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22.12.2021 16:18 Ответить
Смерть маскалям!
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22.12.2021 16:24 Ответить
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22.12.2021 16:26 Ответить
це шо, мавп оділи в шинелі?
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22.12.2021 16:42 Ответить
Це азотні чи калійні добрива ?
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22.12.2021 17:46 Ответить
біогумус
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22.12.2021 23:54 Ответить
Побачивши це дагестанці налаштовуюють причандали.
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22.12.2021 20:32 Ответить
Так там наёмники или войска, это как бы большая разница
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22.12.2021 16:34 Ответить
А если кому-то захочется чтобы у тебя в голове появилось новое отверстие, то кого ему лучше к этому привлечь, киллера-уголовника, биатлониста. или армейского снайпера? Это же как бы большая разница, особенно для тебя это будет небезразлично, ага?
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22.12.2021 16:48 Ответить
А должно быть только или так, или так?) Никакого гибрида не может быть?)
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22.12.2021 21:06 Ответить
Кацапи шакали, то за спинами жінок і дітей ховаються, то провокації влаштовують за допомогою зеків.
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22.12.2021 17:42 Ответить
***
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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22.12.2021 17:44 Ответить
замість останнього слова "тоскліво" = "крАсіво"!
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22.12.2021 21:39 Ответить
В Украине даже первоклассники знают, что делать с этими человечками
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22.12.2021 17:46 Ответить
вербовщики в самой надеялись собрать 120 наемников с боевым опытом Источник:

Ось вам і 120 американських ЧВК бойовиків з бочками хімії.
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22.12.2021 18:00 Ответить
чомусь теж подумав про цю провокацію. коли почнеться заміс перевіряти хто були ці 120 трупів буде вже ніколи.
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22.12.2021 19:51 Ответить
їхні алкаші та зЄки в чомусь розумнішші ніж більшість тут хЄкспертів - в питанні що кАцапія буде іти в "лобову" широкомаштабним ...
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22.12.2021 18:33 Ответить
120 найманців ?? Це мабуть помилка.
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22.12.2021 19:33 Ответить
Штуку уе им выдали на похороны, им все нравится
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22.12.2021 20:00 Ответить
Зебіла на випадок наступу треба десь сховати, бо гнидник впаде на чотири кості і поповзе до Пуйла здаватись. Хлопці на передовій і в тилу ви і тільки ви, наша надія. Хай вас Господь берерже!
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22.12.2021 20:02 Ответить
С марта по август 1991 года при "хорошем демократе" кацапском имперском коммуняке Ельцине при нападением кацапов на Молдову кацапы отпускали со своих тюрем убийц, насильников и пр. и создавали из них "казацкие сотни" и отправляли этих убийц на войну в Молдову.

Все повторяется в этом мире, но сейчас, в случае очередной Войны кацапов со всем адекватным Миром от кацапов в живых останется из их 130 миллионов только 60 миллионов от мордовского города Иваново аж до самого до "Золотого кольца бывшей Московии" города Костромы.
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22.12.2021 21:04 Ответить
Сидить моSSкаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їб@нуло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого моSSкаля
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22.12.2021 21:16 Ответить
свіженького гарматного м'ясьця замовляли містрер пу?
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22.12.2021 21:42 Ответить
навіть до бандита трішки доходить що його роль це біомасса
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22.12.2021 22:18 Ответить
якась фігня , може 1200 або 12 000 ну ніяк не 120 душ. автор щось неправильно написав або друкарка загубила нолік : )
з 120 чоловіками орді нема що робить на війні . хіба шо якесь село спробувати віджати на годину
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22.12.2021 23:49 Ответить
Самых идейных совкодрочерных маразматоров еще в 2014м перестреляли. Молодежь на оркостане уже не та))) разве что нарикам на дозу не хватает и с дуру попрутся.
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23.12.2021 00:01 Ответить
Всі ледацюги, наркомани , злодюги, шахраї --де б і яка наволоч не завалялася, всіх кинуть на м"ясо--захищати РФ в чужих землях
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23.12.2021 02:09 Ответить
Почему Украина не проводит мобилизацию??? Украина капитулирует???
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23.12.2021 02:25 Ответить
О! Свежие удобрения на подходе.
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23.12.2021 03:05 Ответить
а в это время в ТГК договорились, что стрелять по рашистам не будут
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23.12.2021 03:59 Ответить
"Боевики, с которыми общались журналисты, предположили, что, скорее всего, их планировали направить охранять промышленные объекты на Донбассе или бороться с местным "бандитизмом"."
Источник:

Коксохим в Авдеевке отжимать у Ахметова их собирались отправить, но, признав, что Blackwater уже на месте, сникли.
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23.12.2021 06:41 Ответить
 
 