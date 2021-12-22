Вербовщики собирают в РФ группы наемников для "командировок" на Донбасс, - СМИ

В России активно вербуют военных наемников для "командировок" на Донбасс.

Это выяснили журналисты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование издания Meduza.

Журналисты пообщались с восемью источниками, подтвердившими активную подготовку групп наемников к "командировкам" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, они взяли интервью у ветеранов спецподразделений армии и спецслужб России, боевиков частной военной компании "Вагнер", организации "Союза добровольцев Донбасса" и нескольких вербовщиков. В издании не называют их имена, но они подтвердили личности своих собеседников.

По словам вербовщиков, рекрутировать начали еще три месяца назад, но "особо активизировались" в последние недели. Они утверждают, что найм производят не только на территории России, но и также в непризнанных образованиях "ДНР" и "ЛНР".

Наемники утверждают, что вербовщики делают вид, что являются представителями Министерства обороны РФ. Однако они им не верят, потому что эти вербовщики не могут объяснить цель сделок, конкретных лиц, а также называют разную сумму оплаты.

Одному боевику, на вопрос о целях операций, вербовщик якобы сказал "идти освобождать Новороссию". Боевик ответил ему бранным словом, что он сумасшедший.

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Многие отказались и сомневаются, что Россия хочет привлекать наемников к масштабным боям. Боевики, с которыми общались журналисты, предположили, что, скорее всего, их планировали направить охранять промышленные объекты на Донбассе или бороться с местным "бандитизмом".

Один из ветеранов Вагнера рассказал журналистам, что предложение ехать в Украину получил осенью, но его это насторожило. Ему предлагали зарплату около 240 тысяч рублей в месяц (88 тысяч гривен. – Ред.) и начать тренировку на военной базе под Ростовом-на-Дону. Впрочем, он отказался, ведь сначала вербовщик уклонялся от ответа, куда хотят направить наемников, однако в конце концов оговорился, что в Украину.

"Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская. – Ред.) регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут очень большими", - отмечает ветеран ПВК "Вагнера".

Два источника журналистов рассказали также, что в непризнанных образованиях "ДНР" и "ЛНР" сформировали первые подразделения таких наемников из бывших заключенных, которые назвали "бригадами Дирлевангера".

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"Те, кто формируются в Луганске, сидели. А потом внезапно оказались в этом отряде. Это реально уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте [от 45 лет]. Через две недели после пребывания в расположении части им дали косарь грина (тысяча долларов в жаргонной речи. – Ред.). И они сейчас ***** [ничего] не делают: смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, получают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что скоро "танки на Запад" и "у Ла-Манша встретимся"", - отмечает источник издания.

В целом, разные источники издания сообщали, что вербовщики в самой России надеялись собрать 120 наемников с боевым опытом.

Почти все, с кем общались журналисты, выразили серьезное сомнение, что российское военное руководство всерьез планирует использовать эти группы наемников в боевых операциях на Донбассе. Также никто из них не верит в возможное полномасштабное наступление России в Украине.

В тексте расследования журналисты не указали ни одного реального имени или должности своих собеседников.