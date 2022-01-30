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Франция обвинила российскую ЧВК Вагнера в хищении ресурсов Мали

Франция обвинила российскую ЧВК Вагнера в хищении ресурсов Мали

Франция обвинила российскую частную военную компанию Вагнера в хищении ресурсов африканской страны Мали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

"Они (боевики ПВК Вагнера. – Ред.) уже сейчас используют ресурсы страны, в обмен защищая хунту. Они грабят Мали", - заявил Ле Дриан в интервью.

По данным американских военных, сотни наемников ЧВК Вагнера находятся в малийской провинции Сахель. В Вооруженных силах Мали эту информацию отрицают. Боевики ЧВК Вагнера - это "бывшие российские солдаты", РФ "вооружает их" и обеспечивает им "логистическое сопровождение", заявил глава французского МИД.

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Как сообщают ООН и французские власти, боевики из группы Вагнера присутствуют и в Центральноафриканской Республике. "ЧВК Вагнера использует слабость определенных государств, чтобы внедриться в них (...) для усиления российского влияния в Африке", - добавил Ле Дриан.

"Наша борьба с терроризмом должна продолжиться, - подчеркнул он, - но, вероятно, на других условиях". Однако, заметил он, это не означает вывода европейских сил из Мали.

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Автор: 

Франция (3541) Мали (44) Ле Дриан (88) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+51
Я СТУРБОВАНЫЙ И ГЛУБОКО ЗАНЕПОКОЕНЫЙ! НЕТ НАСИЛИЮ, ВЫ Ж ТАМ НЕ ВЗДУМАЙТЕ СТРЕЛЯТЬ В РУССКИХ. ПЕРЕГОВОРЫ ВЕДИТЕ, УСТУПИТЕ ГДЕ МОЖЕТЕ! ЧЕ УЖ ТАМ
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30.01.2022 16:13 Ответить
+42
Диалог и только диалог поможет решить вашу проблему. С глубокой обеспокоенностью к французам.
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30.01.2022 16:20 Ответить
+36
взбунтовались....когда коснулось их интересов там.....))
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30.01.2022 16:11 Ответить
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взбунтовались....когда коснулось их интересов там.....))
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30.01.2022 16:11 Ответить
Опять унитазы потащили!
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30.01.2022 16:11 Ответить
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30.01.2022 19:29 Ответить
Я СТУРБОВАНЫЙ И ГЛУБОКО ЗАНЕПОКОЕНЫЙ! НЕТ НАСИЛИЮ, ВЫ Ж ТАМ НЕ ВЗДУМАЙТЕ СТРЕЛЯТЬ В РУССКИХ. ПЕРЕГОВОРЫ ВЕДИТЕ, УСТУПИТЕ ГДЕ МОЖЕТЕ! ЧЕ УЖ ТАМ
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30.01.2022 16:13 Ответить
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30.01.2022 17:04 Ответить
Відправте туди пару Апачів. У відрядження.
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30.01.2022 16:13 Ответить
Диалог и только диалог поможет решить вашу проблему. С глубокой обеспокоенностью к французам.
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30.01.2022 16:20 Ответить
та ну...не может быть когда это кацаповояки брали три дня на разграбление городов
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30.01.2022 16:21 Ответить
Там на забухать подраться, и ты меня уважаешь недели не хватит.
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30.01.2022 17:47 Ответить
Якиц Вагнер, це місцеві шахтарі і збирачі бананів. Висловлюємо глибоко занепокоєність. Потрібні термнові переговори Малі з Малійською народною республікою.
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30.01.2022 16:22 Ответить
оррр))))
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30.01.2022 17:08 Ответить
Французи-потрібно вімкнути режими занепокоєнного занепокоєння та стурбованої стурбованості-це точно допоможе...
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30.01.2022 16:22 Ответить
Жабоїдам цюцюркою по губах водять,але брата-десантника пожалітися немає
А шо там доблєсний обісраний Іноземний лєгіон ?
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30.01.2022 16:23 Ответить
Они сруские с ними Бог, чего вы от них хотите?
Сруским позволено все!
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30.01.2022 16:23 Ответить
Мы просто офигенно обеспокоены за судьбу Мали
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30.01.2022 16:24 Ответить
Надо срочно сесть за стол переговоров, с представителями Малийской Народной Республики! Я обеспокоен ситуацией в регионе! Призываю все стороны к деэскалации 😁😁
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30.01.2022 16:25 Ответить
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30.01.2022 17:12 Ответить
Робер Денар и Майк Хоар в гробах переворачиваются от такой новой африканской реальности...
А ведь вопрос можно решить мгновенно...
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30.01.2022 16:26 Ответить
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30.01.2022 16:27 Ответить
У ********** вагнерастов была нашивка "наш бизнес-смерть". Цивилизованному сообществу(в т.ч. и жабоедам) не понятно, что это за бабуины и что с ними нужно делать?
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30.01.2022 16:28 Ответить
Як що? Написано "смерть." То чого дивитись на них? Смерть так смерть. 9 грамів в серце, і кінці у воду .... смерті.
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30.01.2022 17:31 Ответить
может передать французам пару десятков касок?
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30.01.2022 16:29 Ответить
Те которые немцы нам дали?)
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30.01.2022 16:37 Ответить
асвабадітєлі, мля
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30.01.2022 16:30 Ответить
deutsche welle на русском это помойка. на немецком ничего подобного нет
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30.01.2022 16:31 Ответить
А таб тоже рсскоязичних притісняють?!
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30.01.2022 16:32 Ответить
звичайно! За такий термін малійці вже пару матюків кацапською мали вивчити
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30.01.2022 17:35 Ответить
Да вы шо.а мы то думали что они туда мир привезли.трубу газовую проложили.
Наморадерят.наубивают и поедут к Вам в гости тратить непосильным трудом заработанное.Все работает.чего Вы наговариваете.Ну на.рут где Вам под дверь ну поорут пьяными . изобьют кого как этот генерал который пытался захватить Египет https://www.youtube.com/watch?v=1IrXS0eaQ18
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30.01.2022 16:35 Ответить
Не понятно почему тому мудаку не наваляли п...зды и не выкинули в море к акулам. Что с ним цацкались!
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30.01.2022 16:41 Ответить
много ходов очка приведет только к энергетическому эмбарго
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30.01.2022 16:35 Ответить
Проблема решаетсч просто. Пошлите туда своих ихтамнетов без шевронов и пусть выпилят вагнеров. Если что то вы ничего не знаете. И все. Проблема будет решена.
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30.01.2022 16:36 Ответить
Не та вже Франція. Не можуть дати пи.ди якійсь тисячі найманців не найкращої якості, та ще й жаліються на них.
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30.01.2022 18:17 Ответить
Малийские трактористы просят защитить их от тлетворного запада,
орали-сеяли, - не растет кокос
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30.01.2022 16:41 Ответить
"ПВК Вагнера використовує слабкість певних держав, щоб проникнути до них (...) для посилення російського впливу в Африці", Джерело:
Чисто про нас : "@уйло використовує слабкість зеленої влади, щоб проникнути в Україну для посилення російського впливу ..."
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30.01.2022 16:49 Ответить
Це тиск на Макрона. Перестаньте підтримувати Україну, а ми заберемося з Малі (може).
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30.01.2022 18:16 Ответить
Не пойму чего жабоеды возмущаются, не нужно злить Пудинга, с ним нужно вести переговоры😂😂
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30.01.2022 16:53 Ответить
Ці хоч тепер прозріли, а що повинні кацапи зробити німцям щоб ті роздуплилис?
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30.01.2022 17:08 Ответить
А чи прозріли? Це ще питання)
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30.01.2022 17:19 Ответить
та ніхріна не прозріди! як завжди - "ошибочка вийшла.." та "бєс попутал..."
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30.01.2022 19:03 Ответить
Я призываю обе стороны конфликта к мирному диалогу!
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30.01.2022 17:10 Ответить
Гам немає конфлікту. Там є вагнерівці. Ось і не знають французи як витягти звідти смертників живими. А якщо всерйоз, то капля до каплі і ...йло вже майже готовий до зливу ..... у каналізацію. Таки дістав старий бздун своєю газовою атакою стару Європу.
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30.01.2022 17:46 Ответить
"Боротьба з тероризмом" повинна початись з того, що не треба мати нічого спільного з Московією - країною, що фінансує тероризм.
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30.01.2022 17:20 Ответить
У кого-то маленький юбилей)))
«Известия» 30 января 1992 года
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30.01.2022 17:26 Ответить
Яке ще розкрадання?))) вони асвабадітєлі, почитайте історію, усі країни, які визволяли расєяни зазвичай були позбавлені свого майна і керування територіями...
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30.01.2022 17:31 Ответить
Данила Гетьманцев, його компанія та зброя для "вагнерівців".

"Адвокат «Вагнера»... та Гетманцев?"


https://petrimazepa.com/uk/advokat_vahnera_ta_hetmantsev?fbclid=IwAR32IxgjzDOkWD5lHbx7A_1uKv95V16XaWFAtrb89s3J6Y-cmjmYxuDYFQA
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30.01.2022 17:37 Ответить
Каков поп, таков и приход Перстень "Путина:" подарили или забрал ? Украл
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30.01.2022 17:39 Ответить
А где же доблестный французский иностранный легион? или в штаны наложили чтоб не напрягать путина?
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30.01.2022 17:39 Ответить
Франція звинуватила не Росію, а російську ПВК "Вагнера" у розкраданні ресурсів Малі
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30.01.2022 17:49 Ответить
воу..воу...воу...палегчє...невже ПРИВАТНА військова компанія займається мародерством у інтересах свого ВЛАСНИКА (раз приватна, то він має бути), а не сіє добре, світле і вічне? )))
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30.01.2022 18:12 Ответить
Не хочу захищати кацапів, але жабоїди ці самі ресурси Малі вже розкрадають чотириста років і вважають Західну Африку своєю вотчиною.
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30.01.2022 18:15 Ответить
формулу Вам жабоїди ,штанмаєра,особливий статус ,і 600000 тисяч паспортів окремих районів Малі.
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30.01.2022 18:21 Ответить
рашка всюди вже свій послід залишила, проте що німці, що французи і далі з нею вась-вась... не дай боже образити!
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30.01.2022 19:00 Ответить
В шо жабоеды наркотики там все употребляете?!
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30.01.2022 19:12 Ответить
У французов, грабящих в течении десятилетий франкофонную Африку, появились конкуренты.
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30.01.2022 22:19 Ответить
 
 