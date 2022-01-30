Франция обвинила российскую ЧВК Вагнера в хищении ресурсов Мали

Франция обвинила российскую частную военную компанию Вагнера в хищении ресурсов африканской страны Мали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

"Они (боевики ПВК Вагнера. – Ред.) уже сейчас используют ресурсы страны, в обмен защищая хунту. Они грабят Мали", - заявил Ле Дриан в интервью.

По данным американских военных, сотни наемников ЧВК Вагнера находятся в малийской провинции Сахель. В Вооруженных силах Мали эту информацию отрицают. Боевики ЧВК Вагнера - это "бывшие российские солдаты", РФ "вооружает их" и обеспечивает им "логистическое сопровождение", заявил глава французского МИД.

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Как сообщают ООН и французские власти, боевики из группы Вагнера присутствуют и в Центральноафриканской Республике. "ЧВК Вагнера использует слабость определенных государств, чтобы внедриться в них (...) для усиления российского влияния в Африке", - добавил Ле Дриан.

"Наша борьба с терроризмом должна продолжиться, - подчеркнул он, - но, вероятно, на других условиях". Однако, заметил он, это не означает вывода европейских сил из Мали.

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