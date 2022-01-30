Франция обвинила российскую ЧВК Вагнера в хищении ресурсов Мали
Франция обвинила российскую частную военную компанию Вагнера в хищении ресурсов африканской страны Мали.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.
"Они (боевики ПВК Вагнера. – Ред.) уже сейчас используют ресурсы страны, в обмен защищая хунту. Они грабят Мали", - заявил Ле Дриан в интервью.
По данным американских военных, сотни наемников ЧВК Вагнера находятся в малийской провинции Сахель. В Вооруженных силах Мали эту информацию отрицают. Боевики ЧВК Вагнера - это "бывшие российские солдаты", РФ "вооружает их" и обеспечивает им "логистическое сопровождение", заявил глава французского МИД.
Как сообщают ООН и французские власти, боевики из группы Вагнера присутствуют и в Центральноафриканской Республике. "ЧВК Вагнера использует слабость определенных государств, чтобы внедриться в них (...) для усиления российского влияния в Африке", - добавил Ле Дриан.
"Наша борьба с терроризмом должна продолжиться, - подчеркнул он, - но, вероятно, на других условиях". Однако, заметил он, это не означает вывода европейских сил из Мали.
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А шо там доблєсний обісраний Іноземний лєгіон ?
Сруским позволено все!
А ведь вопрос можно решить мгновенно...
Наморадерят.наубивают и поедут к Вам в гости тратить непосильным трудом заработанное.Все работает.чего Вы наговариваете.Ну на.рут где Вам под дверь ну поорут пьяными . изобьют кого как этот генерал который пытался захватить Египет https://www.youtube.com/watch?v=1IrXS0eaQ18
орали-сеяли, - не растет кокос
Чисто про нас : "@уйло використовує слабкість зеленої влади, щоб проникнути в Україну для посилення російського впливу ..."
«Известия» 30 января 1992 года
"Адвокат «Вагнера»... та Гетманцев?"
https://petrimazepa.com/uk/advokat_vahnera_ta_hetmantsev?fbclid=IwAR32IxgjzDOkWD5lHbx7A_1uKv95V16XaWFAtrb89s3J6Y-cmjmYxuDYFQA