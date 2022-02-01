УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11291 відвідувач онлайн
Новини Війна
840 2

Канада відстоюватиме право України на членство в НАТО, - депутат Вірані

Канада відстоюватиме право України на членство в НАТО, - депутат Вірані

Україна має повне право намагатися отримати членство у НАТО й Канада готова відстоювати це.

Про це під час виступу у парламенті Канади заявив депутат від Ліберальної партії Аріф Вірані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Канада залишатиметься непохитною у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Йдеться про відстоювання необмеженого права України на прагнення до НАТО, захист її кордонів та розбудову економіки", - сказав Вірані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим, - Столтенберг

Він наголосив, що Канада "не похитнеться у захисті України". "Будь-яке подальше вторгнення Росії на українську територію викличе економічні санкції", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, сьогодні у канадському парламенті мають пройти дебати, присвячені російській агресії проти України.

Автор: 

Канада (2220) НАТО (6561) санкції (12131) членство в НАТО (1745)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Канадійцям-черговий респект...
показати весь коментар
01.02.2022 09:06 Відповісти
Грінпоцу знову стало зле ...
показати весь коментар
01.02.2022 09:22 Відповісти
 
 