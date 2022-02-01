Канада відстоюватиме право України на членство в НАТО, - депутат Вірані

Україна має повне право намагатися отримати членство у НАТО й Канада готова відстоювати це.

Про це під час виступу у парламенті Канади заявив депутат від Ліберальної партії Аріф Вірані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Канада залишатиметься непохитною у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Йдеться про відстоювання необмеженого права України на прагнення до НАТО, захист її кордонів та розбудову економіки", - сказав Вірані.

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Він наголосив, що Канада "не похитнеться у захисті України". "Будь-яке подальше вторгнення Росії на українську територію викличе економічні санкції", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, сьогодні у канадському парламенті мають пройти дебати, присвячені російській агресії проти України.