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Новини Війна
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Можливо, фіскальне поле дозволить підвищити зарплату військовослужбовцям всередині року, - Резніков

Можливо, фіскальне поле дозволить підвищити зарплату військовослужбовцям всередині року, - Резніков

Підвищення зарплат військовим є нагальним питанням для держави і до 2023 року передбачається прив’язати базову ставку для грошового забезпечення в Збройних силах до двох мінімальних зарплат.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню "Лівий берег", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Проблема номер один – це грошове забезпечення. Я говорив з трибуни Верховної Ради, що солдат отримує 10300 гривень, а на ринку праці мінімальний дохід, який може отримати хлопець чи дівчина цього віку, – 14 тисяч гривень. Різниця суттєва. Повторюю, Збройні сили – найбільший роботодавець у країні. З 261 тисячі військових строкова служба складає лише 10%, решта – контрактники. Відповідно, збільшення всім грошового забезпечення вимагає величезних видатків бюджету. Тому є указ Президента про прив’язку до 2023 року базової ставки для грошового забезпечення в Збройних силах до двох мінімальних зарплат. Наша амбіція – поступово робити такі збільшення, наскільки дозволятиме ресурс. Можливо, фіскальне поле дозволить зробити це всередині року, і я проситиму Сергія Марченка (міністр фінансів. - Ред.)винести це питання на голосування в парламенті. Але у 2023 році ми маємо вийти на реальне збільшення", - повідомив міністр.

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Резніков відзначив, що підвищення зарплат вже почались серед найбільш чутливих професій – військових медиків, льотчиків, військовослужбовців Сил спеціальних операцій.

Щодо "паперової армії", то Резніков відзначив, що наразі шукається золота середина, аби позбутись певної старорадянщини, з одного боку, але й залишити питання обліку, щоб потім звітувати про списання набоїв, палива, речового майна тощо.

"Ми шукаємо баланс: як залишити облік, але зменшити паперовий обіг. Мій заступник Олег Гайдук отримав завдання активно взаємодіяти з офісом віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, його міністерством для максимальної цифровізації обліку. Моя мрія – персональна, захищена картка військового, де зазначатиметься в тому числі обіг майна, яке йому видано, зброя, і одночасно вона буде перепусткою. Буде можливість в електронному режимі списувати й обліковувати. Ми мінімізуємо стоси паперів, які мають вести командири, але, певно, якісь речі залишаться", - розповів міністр.

Автор: 

армія (3780) військовослужбовці (4812) ЗСУ (7679) Резніков Олексій (1446) зарплата (2261)


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Топ коментарі
+9
Можна перестати красти на великому крадівництві на 10% і це збільшить фінансування армії у 2 рази.
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01.02.2022 09:56 Відповісти
+4
бачу, що п.Рєзніков є банальним пахолком блаЗЄнського. Особливо з його "мрією". На порозі війна, а він про "картку_військового". Серед боїв саме час буде вносити зміни, особливо про майно та зброю. Тьху!
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01.02.2022 09:59 Відповісти
+3
ну якщо влада вважае що бізнес це поле.
ще й до того ні чиє і його можна косити коли хочеш та як хочеш
то таку владу треба гнати сраним віником
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01.02.2022 09:58 Відповісти
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Можна перестати красти на великому крадівництві на 10% і це збільшить фінансування армії у 2 рази.
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01.02.2022 09:56 Відповісти
всередені року ви вже можете підвищувати зарплату рашкованскім солдатам,

УРОДИ !!!!!!!!!!!!
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01.02.2022 10:02 Відповісти
ну якщо влада вважае що бізнес це поле.
ще й до того ні чиє і його можна косити коли хочеш та як хочеш
то таку владу треба гнати сраним віником
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01.02.2022 09:58 Відповісти
Або велике крадівництво або армія. І хто переможе..?
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01.02.2022 09:59 Відповісти
в ЗЕ-льонського, Абрахашки та інших ЗЕ-уродів в Україні немає ніяких активів !!!!!!

від слова абсолютно ніяких !!!
ЗЕ-льонський навіть хату продав

тільки зубну щітку в гелікоптер закинути й бувай милая Україна
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01.02.2022 10:06 Відповісти
бачу, що п.Рєзніков є банальним пахолком блаЗЄнського. Особливо з його "мрією". На порозі війна, а він про "картку_військового". Серед боїв саме час буде вносити зміни, особливо про майно та зброю. Тьху!
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01.02.2022 09:59 Відповісти
У них є ресурс для "своїх" -- по 20-50 тисяч зелених в місяць.
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01.02.2022 10:01 Відповісти
"МОЖЛИВО підвищать" !
А можливо й ні.

Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80%.

Джерело:
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01.02.2022 10:14 Відповісти
Отже, на армію грошей немає. Це ще раз підтверджує, що ЗЕшобла або тупі популісти з їх "великим крадівництвом" і ковідними тисячами, або недоумки, або і досі шукають мир в очах путіна. Ганьба!!!
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01.02.2022 10:18 Відповісти
Якось на фоні міліонних (космічних) виплат банкірам та державним службовцям виглядає паскудно. Управляючий державним банком "Укргазбанк" тільки за ГРУДЕНЬ отримав 16,2 міліона грн. Щось не так в цій країні.
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01.02.2022 10:20 Відповісти
Шел восьмой год войны...
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01.02.2022 10:24 Відповісти
"фіскальне поле"??? Це що, планується "фіскалізація" повітря???
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01.02.2022 11:07 Відповісти
Я щось не розумію, зєля підписує якісь срані укази про збільшення арміїі, а грошей нема, щоб підняти зарплату наявному складу. Це як. Вони, уроди, що, навіть кокс не разом вживають?
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01.02.2022 11:29 Відповісти
 
 