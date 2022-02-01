Можливо, фіскальне поле дозволить підвищити зарплату військовослужбовцям всередині року, - Резніков
Підвищення зарплат військовим є нагальним питанням для держави і до 2023 року передбачається прив’язати базову ставку для грошового забезпечення в Збройних силах до двох мінімальних зарплат.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю виданню "Лівий берег", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Проблема номер один – це грошове забезпечення. Я говорив з трибуни Верховної Ради, що солдат отримує 10300 гривень, а на ринку праці мінімальний дохід, який може отримати хлопець чи дівчина цього віку, – 14 тисяч гривень. Різниця суттєва. Повторюю, Збройні сили – найбільший роботодавець у країні. З 261 тисячі військових строкова служба складає лише 10%, решта – контрактники. Відповідно, збільшення всім грошового забезпечення вимагає величезних видатків бюджету. Тому є указ Президента про прив’язку до 2023 року базової ставки для грошового забезпечення в Збройних силах до двох мінімальних зарплат. Наша амбіція – поступово робити такі збільшення, наскільки дозволятиме ресурс. Можливо, фіскальне поле дозволить зробити це всередині року, і я проситиму Сергія Марченка (міністр фінансів. - Ред.)винести це питання на голосування в парламенті. Але у 2023 році ми маємо вийти на реальне збільшення", - повідомив міністр.
Резніков відзначив, що підвищення зарплат вже почались серед найбільш чутливих професій – військових медиків, льотчиків, військовослужбовців Сил спеціальних операцій.
Щодо "паперової армії", то Резніков відзначив, що наразі шукається золота середина, аби позбутись певної старорадянщини, з одного боку, але й залишити питання обліку, щоб потім звітувати про списання набоїв, палива, речового майна тощо.
"Ми шукаємо баланс: як залишити облік, але зменшити паперовий обіг. Мій заступник Олег Гайдук отримав завдання активно взаємодіяти з офісом віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, його міністерством для максимальної цифровізації обліку. Моя мрія – персональна, захищена картка військового, де зазначатиметься в тому числі обіг майна, яке йому видано, зброя, і одночасно вона буде перепусткою. Буде можливість в електронному режимі списувати й обліковувати. Ми мінімізуємо стоси паперів, які мають вести командири, але, певно, якісь речі залишаться", - розповів міністр.
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УРОДИ !!!!!!!!!!!!
ще й до того ні чиє і його можна косити коли хочеш та як хочеш
то таку владу треба гнати сраним віником
від слова абсолютно ніяких !!!
ЗЕ-льонський навіть хату продав
тільки зубну щітку в гелікоптер закинути й бувай милая Україна
А можливо й ні.
Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80%.
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