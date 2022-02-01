Виступ Зеленського на відкритті сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. ВIДЕО

Сьогодні, 1 лютого, стартує сьома сесія Верховної Ради дев'ятого скликання. Вона триватиме до 22 липня 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відкритті сесії ВР виступив президент України Володимир Зеленський.

Також народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 1 лютого, мають намір ратифікувати низку міжнародних угод. Першим питанням для розгляду запропоновано проєкт постанови №6575 "Про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання".

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У першому читанні до розгляду заплановані законопроєкти №6354 "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу" та №6445 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності".

Окрім цього, народні депутати планують ратифікувати низку міжнародних угод та утворити чотири парламентських тимчасових слідчих комісії.

Порядком денним також пропонується перейменувати чотири населених пункти.