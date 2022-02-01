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Выступление Зеленского на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва. ВИДЕО

Сегодня, 1 февраля, стартует седьмая сессия Верховной Рады девятого созыва. Она продлится до 22 июля 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на открытии сессии ВР выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Также народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 1 февраля, намерены ратифицировать ряд международных соглашений. Первым вопросом для рассмотрения предложен проект постановления №6575 "О повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

В первом чтении к рассмотрению запланированы законопроекты №6354 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" касательно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защите прав участников образовательного процесса" и №6445 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приоритетных направлений развития науки и техники и инновационной деятельности.

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Кроме того, народные депутаты планируют ратифицировать ряд международных соглашений и создать четыре парламентских временных следственных комиссии.

Повесткой дня также предлагается переименовать четыре населенных пункта.

Автор: 

ВР (29288) Зеленский Владимир (20906)


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Топ комментарии
+30
Найгірша рада за всю історію. Навіть в 90-х такого не було.
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01.02.2022 10:07 Ответить
+22
Відкриття сессії Верховної Зради, а точніше філіала малоросії, які дують в одну дудку з московитами. Вчорашнє засідадання Радбезу ООН це довели не тільки українцям, а всьому світу. Бізнес Найвелічайшого на расєї не постраждав.
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01.02.2022 10:03 Ответить
+20
Наркоманы из СлугУродов уже собрались? Или на кумаре сидят
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01.02.2022 10:03 Ответить
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ЗЕгальмо
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01.02.2022 21:40 Ответить
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02.02.2022 07:50 Ответить
Борменталь, дайте ему селедки!)
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02.02.2022 10:46 Ответить
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