У монобольшинства нет голосов для принятия законов, - нардеп "Голоса" Рудик
Монобольшинство не может принимать законопроекты.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в кулуарах в интервью журналистам глава партии "Голос" Кира Рудик.
"За прошлую неделю мы увидели, что у монобольшинства нет плана, нет депутатов и нет возможности собрать достаточно голосов. Поэтому у нас такая повестка дня", - отметила нардеп.
Она привела пример принятия законопроекта о национальном сопротивлении, который удалось принять из-за того, что голосовали практически все фракции.
"Но монобольшинство хочет протягивать законы, против которых протестует оппозиция. Например, об экономическом паспорте, то есть тех, которые сейчас не ко времени. Конечно, на это в парламенте у них нет поддержки", - подчеркнула Рудик.
Глава партии "Голос" также отметила, что "кризисы, с которыми столкнулись украинцы, никуда не деваются", но власти продолжают их игнорировать.
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так як скурпульозно викунуєш завдання зевіслюка , в кожному коментарі
нагадати про Порошенка 😡