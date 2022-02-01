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У монобольшинства нет голосов для принятия законов, - нардеп "Голоса" Рудик

У монобольшинства нет голосов для принятия законов, - нардеп

Монобольшинство не может принимать законопроекты.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в кулуарах в интервью журналистам глава партии "Голос" Кира Рудик.

"За прошлую неделю мы увидели, что у монобольшинства нет плана, нет депутатов и нет возможности собрать достаточно голосов. Поэтому у нас такая повестка дня", - отметила нардеп.

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Она привела пример принятия законопроекта о национальном сопротивлении, который удалось принять из-за того, что голосовали практически все фракции.

"Но монобольшинство хочет протягивать законы, против которых протестует оппозиция. Например, об экономическом паспорте, то есть тех, которые сейчас не ко времени. Конечно, на это в парламенте у них нет поддержки", - подчеркнула Рудик.

Глава партии "Голос" также отметила, что "кризисы, с которыми столкнулись украинцы, никуда не деваются", но власти продолжают их игнорировать.

Автор: 

ВР (29285) Слуга народа (2636) Рудик Кира (97)


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Госпідарі догоспідарювались...
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01.02.2022 09:46 Ответить
Да ,только Голос имеет голоса для принятия законов видать Вакарчук им с чем-то весёлым посылку прислал ..
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01.02.2022 09:47 Ответить
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01.02.2022 10:00 Ответить
У них ещё нет права вести себя бы как большинство,для избирателей они уже плинтусное меньшинство,пусть берут за шкирку агента кремля гетьмановича и идут на новые выборы.
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01.02.2022 10:03 Ответить
Голосу краще б не розповідати казки, а щось заспівати а капелла. Бо роялю вже не буде. А казки зараз розповідають лише скабєєви і порошенківці.
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01.02.2022 10:08 Ответить
Ти точно казковий , зелений довбень 😠
так як скурпульозно викунуєш завдання зевіслюка , в кожному коментарі
нагадати про Порошенка 😡
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01.02.2022 10:13 Ответить
 
 