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У монобільшості немає голосів для прийняття законів, - нардеп "Голосу" Рудик

У монобільшості немає голосів для прийняття законів, - нардеп

Монобільшість не може ухвалювати законопроєкти.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в кулуарах в інтерв’ю журналістам голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"За минулий тиждень ми побачили, що у монобільшості немає плану, немає депутатів і немає можливості зібрати достатньо голосів. Тому у нас такий порядок денний", - зауважила нардеп.

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Вона навела приклад прийняття законопроєкту про національний спротив, який вдалося ухвалити через те, що голосували практично всі фракції.

"Але монобільшість хоче протягувати закони, проти яких протестує опозиція. Наприклад, про економічний паспорт, тобто ті, які зараз не на часі. Звичайно, на це в парламенті у них немає підтримки", - наголосила Рудик.

Голова партії "Голос" також зауважила, що "кризи, з якими стикнулися українці, нікуди не діваються", але влада продовжує їх ігнорувати.

Автор: 

ВР (15048) Слуга народу (2820) Рудик Кіра (104)


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01.02.2022 09:46 Відповісти
Да ,только Голос имеет голоса для принятия законов видать Вакарчук им с чем-то весёлым посылку прислал ..
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01.02.2022 09:47 Відповісти
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01.02.2022 10:00 Відповісти
У них ещё нет права вести себя бы как большинство,для избирателей они уже плинтусное меньшинство,пусть берут за шкирку агента кремля гетьмановича и идут на новые выборы.
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01.02.2022 10:03 Відповісти
Голосу краще б не розповідати казки, а щось заспівати а капелла. Бо роялю вже не буде. А казки зараз розповідають лише скабєєви і порошенківці.
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01.02.2022 10:08 Відповісти
Ти точно казковий , зелений довбень 😠
так як скурпульозно викунуєш завдання зевіслюка , в кожному коментарі
нагадати про Порошенка 😡
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01.02.2022 10:13 Відповісти
 
 