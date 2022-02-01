У монобільшості немає голосів для прийняття законів, - нардеп "Голосу" Рудик
Монобільшість не може ухвалювати законопроєкти.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в кулуарах в інтерв’ю журналістам голова партії "Голос" Кіра Рудик.
"За минулий тиждень ми побачили, що у монобільшості немає плану, немає депутатів і немає можливості зібрати достатньо голосів. Тому у нас такий порядок денний", - зауважила нардеп.
Вона навела приклад прийняття законопроєкту про національний спротив, який вдалося ухвалити через те, що голосували практично всі фракції.
"Але монобільшість хоче протягувати закони, проти яких протестує опозиція. Наприклад, про економічний паспорт, тобто ті, які зараз не на часі. Звичайно, на це в парламенті у них немає підтримки", - наголосила Рудик.
Голова партії "Голос" також зауважила, що "кризи, з якими стикнулися українці, нікуди не діваються", але влада продовжує їх ігнорувати.
Будь ласка, зачекайте...
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так як скурпульозно викунуєш завдання зевіслюка , в кожному коментарі
нагадати про Порошенка 😡