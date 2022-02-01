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Новини Опалювальний сезон
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В Україні достатньо запасів газу та вугілля, - Зеленський

В Україні достатньо запасів газу та вугілля, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вперше в історії Україна використовує весь потенціал атомної енергетики.

Про це президент заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас достатні запаси газу, достатні запаси вугілля", - наголосив президент.

За словами Зеленського, вперше в історії Україна використовує весь потенціал атомної енергетики.

"Вперше за роки незалежності працюють всі атомні блоки наших АЕС. Золотовалютні резерви залишаються на рекордному рівні, це захищає від різних коливань та зміцнює економічний імунітет, як і сигнали про готовність фінансової підтримки України, які ми чуємо від наших партнерів і за які я дякую ЄС, лідерам багатьох європейських держав, США, Канади та всім, хто незабаром буде готовий оголосити подібні рішення", - додав глава держави.

Також читайте: ДТЕК для підтримки енергосистеми імпортував рекордні 1,2 млн. тонн вугілля

Автор: 

газ (10499) Зеленський Володимир (24391) вугілля (2477) опалювальний сезон (1754) Теплокомуненерго (543)


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Топ коментарі
+7
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01.02.2022 10:21 Відповісти
+6
Вперше в історії працюють всі блоки АЕС коли є достатній запас вугілля...Брехня собача. Може вини працюють бо вугілля зовсім обмаль?? Ця Сук# підла(Володимир Зеленський) і некомпетентна ні в чому бреше як завжди...
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01.02.2022 10:25 Відповісти
+5
Запасів таких баранів теж вистачає
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01.02.2022 10:21 Відповісти
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Запасів таких баранів теж вистачає
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01.02.2022 10:21 Відповісти
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01.02.2022 10:21 Відповісти
Европейские цены на природный газ пошли вниз (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/european-gas-prices-tumble-as-russia-boosts-flows-via-ukraine) после возобновления российских поставок по ключевому маршруту через Украину.

Увеличение поставок из России оказывает давление на цены в то время, как мягкая погода приводит к снижению спроса, а несколько судов со СПГ прибывают к европейским берегам.
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01.02.2022 10:22 Відповісти
"... Наша пісня гарна й нова, - починаймо її знову...".
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01.02.2022 10:22 Відповісти
І все це на одній сторінці "Цензора":

1) ...Ахметов шантажує владу аномальною аварійністю і нестачею вугілля, - Bihus.Info.

2) ...В Україні достатньо запасів газу та вугілля, - Зеленський
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01.02.2022 10:23 Відповісти
Через недостаток угля запустить и нагрузить по полной все АЭС.... Ну такое себе решение....
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01.02.2022 10:24 Відповісти
Оманське брехло.
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01.02.2022 10:24 Відповісти
Вперше в історії працюють всі блоки АЕС коли є достатній запас вугілля...Брехня собача. Може вини працюють бо вугілля зовсім обмаль?? Ця Сук# підла(Володимир Зеленський) і некомпетентна ні в чому бреше як завжди...
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01.02.2022 10:25 Відповісти
Эта кучка жидовского говна постоянно врёт
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01.02.2022 10:34 Відповісти
та ні, правду каже, "ізмєнщик" Ахметка навіз вугілля, а

ЗЄ-ля цим вугіллям #***** з трибуни Ради торгує....
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01.02.2022 10:37 Відповісти
Зеленський ворог України, бо вже під кінець 2018 року декілька ТЕЦ були перероблені на споживання вугілля групи ГР, що виробляють на території Західного Донбасу. Витратили кошти щоб не бути залежними від антрацитних порід, які залишилися на окупованих територіях, а Володя через Беню знову перейшли на вугілля групи антрацит, які почали купувати в росії і звичайно з окупованих територій через росію. А наші шати закриваються. Такий Володя патріот. Для лохів говорить гарно, а робить все навпаки на вигоду виключно росії і Бені.
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01.02.2022 10:47 Відповісти
 
 