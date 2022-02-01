В Україні достатньо запасів газу та вугілля, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що вперше в історії Україна використовує весь потенціал атомної енергетики.

Про це президент заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас достатні запаси газу, достатні запаси вугілля", - наголосив президент.

За словами Зеленського, вперше в історії Україна використовує весь потенціал атомної енергетики.

"Вперше за роки незалежності працюють всі атомні блоки наших АЕС. Золотовалютні резерви залишаються на рекордному рівні, це захищає від різних коливань та зміцнює економічний імунітет, як і сигнали про готовність фінансової підтримки України, які ми чуємо від наших партнерів і за які я дякую ЄС, лідерам багатьох європейських держав, США, Канади та всім, хто незабаром буде готовий оголосити подібні рішення", - додав глава держави.

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