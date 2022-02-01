УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10833 відвідувача онлайн
Новини Оборона
349 0

Словаччина підтримає посилення НАТО у Східній Європі, - прем'єр Геґер

Словаччина підтримає посилення НАТО у Східній Європі, - прем'єр Геґер

Словаччина дозволить посилити присутність НАТО на своєму східному кордоні, якщо це знадобиться в інтересах безпеки республіки та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у твітері прем'єр-міністр країни Едуард Геґер.

"Якщо інтереси безпеки Європи вимагають зміцнення військових можливостей на наших східних кордонах, то ми, звісно, підемо на це. Один за всіх, усі за одного", - уточнив у публікації Геґер.

Також словацький прем'єр зазначив, що НАТО є гарантом миру в Європі.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини відвідають Донбас на початку лютого

Словаччина підтримає посилення НАТО у Східній Європі, - премєр Геґер 01

НАТО (6561) оборона (4833) Словаччина (1118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 