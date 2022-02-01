Словаччина підтримає посилення НАТО у Східній Європі, - прем'єр Геґер

Словаччина дозволить посилити присутність НАТО на своєму східному кордоні, якщо це знадобиться в інтересах безпеки республіки та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у твітері прем'єр-міністр країни Едуард Геґер.

"Якщо інтереси безпеки Європи вимагають зміцнення військових можливостей на наших східних кордонах, то ми, звісно, підемо на це. Один за всіх, усі за одного", - уточнив у публікації Геґер.

Також словацький прем'єр зазначив, що НАТО є гарантом миру в Європі.

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