Словаччина підтримає посилення НАТО у Східній Європі, - прем'єр Геґер
Словаччина дозволить посилити присутність НАТО на своєму східному кордоні, якщо це знадобиться в інтересах безпеки республіки та Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці у твітері прем'єр-міністр країни Едуард Геґер.
"Якщо інтереси безпеки Європи вимагають зміцнення військових можливостей на наших східних кордонах, то ми, звісно, підемо на це. Один за всіх, усі за одного", - уточнив у публікації Геґер.
Також словацький прем'єр зазначив, що НАТО є гарантом миру в Європі.
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