Підсилення обороноздатності, пенсійна реформа, децентралізація та діджиталізація: Стефанчук озвучив плани Ради на нову сесію

Парламент продовжить працювати над запровадженням важливих для суспільства реформ.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, відкриваючи сьому сесію Верховної Ради дев’ятого скликання, сказав спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, йдеться зокрема про підсилення обороноздатності країни, підтримку українських військових, медиків, вчителів, про чесну та справедливу пенсійну реформу, а також про реформу децентралізації, про антикорупційну стратегію та про діджиталізацію.

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"Це все далеко не повний список того, що ми ставимо собі в плани на цю сесію", - зазначив спікер.

Стефанчук наголосив, що перед Україною стоїть чимало викликів, але Верховна Рада залишається відданою присязі, яку давав кожен народний депутат. "Ми перебуваємо на зламі історичних подій, які ще мають належним чином бути оцінені часом. Тому ми усвідомлюємо відповідальність кожного з нас: від прагнення боротися за ідеали, за незалежну Україну та від відданості своєму народу залежить багато", - додав він.