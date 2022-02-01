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Новини
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Підсилення обороноздатності, пенсійна реформа, децентралізація та діджиталізація: Стефанчук озвучив плани Ради на нову сесію

Підсилення обороноздатності, пенсійна реформа, децентралізація та діджиталізація: Стефанчук озвучив плани Ради на нову сесію

Парламент продовжить працювати над запровадженням важливих для суспільства реформ.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, відкриваючи сьому сесію Верховної Ради дев’ятого скликання, сказав спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, йдеться зокрема про підсилення обороноздатності країни, підтримку українських військових, медиків, вчителів, про чесну та справедливу пенсійну реформу, а також про реформу децентралізації, про антикорупційну стратегію та про діджиталізацію.

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"Це все далеко не повний список того, що ми ставимо собі в плани на цю сесію", - зазначив спікер.

Стефанчук наголосив, що перед Україною стоїть чимало викликів, але Верховна Рада залишається відданою присязі, яку давав кожен народний депутат. "Ми перебуваємо на зламі історичних подій, які ще мають належним чином бути оцінені часом. Тому ми усвідомлюємо відповідальність кожного з нас: від прагнення боротися за ідеали, за незалежну Україну та від відданості своєму народу залежить багато", - додав він.

Автор: 

ВР (15048) пенсійна реформа (727) децентралізація (453) диджиталізація (281)


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Топ коментарі
+4
Щас с пенсійною реформою щрось намутять!
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01.02.2022 11:56 Відповісти
+1
Хороший ети его мать план ,забористый ...
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01.02.2022 10:55 Відповісти
+1
Як що мова зайшла за справедливі пенсії то слід очікувати Жопу
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01.02.2022 10:59 Відповісти
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Смотри не перепутай, Склифосовский.
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01.02.2022 10:49 Відповісти
Кнур вгодований геть себе на роботі не щадить…
Мабуть, теж дітей своїх небачить ….
Парламентсько-президентська Україна !!!!
Свято наближається !!!
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01.02.2022 10:54 Відповісти
Хороший ети его мать план ,забористый ...
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01.02.2022 10:55 Відповісти
Як що мова зайшла за справедливі пенсії то слід очікувати Жопу
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01.02.2022 10:59 Відповісти
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01.02.2022 11:00 Відповісти
"Діджиталізація".
А чому не судова реформа?

Ті, що вломились у владу з перекошеними пиками "ЧОМУ не проведена судова реформа?!!!", через три роки свого правління стали "реалістами".

Арахамия: «Я теперь реалист, на судебную реформу уйдет 5-7 лет».

https://sud.ua/ru/news/publication/227289-arakhamiya-ya-teper-realist-na-sudebnuyu-reformu-uydet-5-7-let
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01.02.2022 11:02 Відповісти
про підсилення обороноздатності країни, підтримку українських військових, медиків, вчителів, про чесну та справедливу пенсійну реформу, а також про реформу децентралізації, про антикорупційну стратегію та про діджиталізацію.
Пинзес этим отраслям...
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01.02.2022 11:14 Відповісти
Когда уже остановят "Велике крадівництво"?
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01.02.2022 11:34 Відповісти
Щас с пенсійною реформою щрось намутять!
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01.02.2022 11:56 Відповісти
Кварталовцам и слугам реформ доверять НЕЛЬЗЯ! Такое наворотят, что потом десятилетия разгребать! И откуда такое стремление реформировать? Хотят войти в историю как гробовщики Украины?
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01.02.2022 12:50 Відповісти
діджиталізація - ПНХ
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01.02.2022 12:44 Відповісти
Яка діджитал.....я! Одна нормальна хакерська атака русні і дані або вкрадені, або зіпсовані.
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01.02.2022 13:19 Відповісти
 
 