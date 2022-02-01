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Новини Коронавірус і карантин
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Температура або кашель - не підстава для виклику швидкої та госпіталізації, - Ляшко

Температура або кашель - не підстава для виклику швидкої та госпіталізації, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців ставитися із розумінням до роботи медичних працівників.

Про це Ляшко заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі в Україні триває четвертий тиждень зростання кількості випадків на COVID-19. Відповідно збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги. Тому прошу з розумінням ставитись до того, що сімейний лікар можливо не з першого разу відповість на ваш телефонний дзвінок, а диспетчер екстреної медичної допомоги відповість, що сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 350 тис. українців вже отримали бустерну дозу вакцини від СOVID-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) швидка (268) Ляшко Віктор (1518) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Серьезно? А чтобы антибиотики выписать ПО РЕЦЕПТУ нужно идти с температурой в очереди день в поликлиннике стоять? Сами же козлы понапринимали дебильных антинародных законов. Сами же страну и в колапс и введете.
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01.02.2022 11:26 Відповісти
+8
Да ублюдки, у ребенка 39, 7 температура была и хер кто приехал или тоже "не підстава", спасибо частникам хоть они приехали и назначили нормальное лечение Вы уже едите когда выносить нужно вперед ногами
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01.02.2022 11:21 Відповісти
+5
С семейными врачами есть проблема: к ним почему-то тяжело попасть😏. Конкретные примеры: у жены панариций вылез(воспаление возле ногтя), все знают, что нужно идти к хирургу, но нужно направление семейного врача, звоним в регистратуру (ДОЛГО) - ближайший свободный номерок через 3 дня, пришлось с руганью прорываться за направлением. Второй случай: тещу начало штормить давление, выше 200, скорая приехала сделала укольчик, дальше к семейному, но семейный на вызова не ходит, а ее все равно штормит идти к врачу не в состоянии сама.... Вообще непонятно, вроде как все педиатры и терапевты стали все семейными врачами, но раньше на вызова к детям и старикам ходили и больных в кабинетах успевали принимать, а сейчас (и до ковида) перестали успевать совсем. Может надо за вызов на дом платить больше чем за прием в кабинете и время появится
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01.02.2022 11:42 Відповісти
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Так наворовали на медиках.,что на вызовы нечем выехать и заправить ?
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01.02.2022 11:19 Відповісти
Да ублюдки, у ребенка 39, 7 температура была и хер кто приехал или тоже "не підстава", спасибо частникам хоть они приехали и назначили нормальное лечение Вы уже едите когда выносить нужно вперед ногами
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01.02.2022 11:21 Відповісти
а вы не пробовали обратиться к семейному врачу? или там, где вы живете, семейные врачи не положены...
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01.02.2022 11:25 Відповісти
Пробовали конечно, один в отпуске, другой заболел, кто на подмене трубу не взял.
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01.02.2022 11:28 Відповісти
у нас семейный в любое время дня и ночи (разумно конечно) дает ответы в Вайбере можно на ее прямой телефон... пишет рекомендации уточняет дает голосовые сообщения... кратко но емко поясняет ситуацию почему так а не иначе...
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01.02.2022 11:49 Відповісти
Уже тоже ищу нового, повезло Вам.
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01.02.2022 11:54 Відповісти
не знаю...да повезло..... наверное.. доктор молодая после института.. когда ушла в декрет со вторым ребенком было сложно НО ЗАМЕНА БЫЛА ВСЕГДА ОПЕРАТИВНО И БЫСТРО.. нет бывают накладки сбои это житие но в массе своей да доктор ответственная опытная в курсе всех новаций по всем направлениям в медицине фармацевтике... дает советы но выслушает твое мнение может согласиться или нет или найти 3 вариант удобный всем.. нет от доктора навязывая типа я врач- а вы идиоты молча все исполнять...
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01.02.2022 11:57 Відповісти
Такой как у вас доктор один на миллион
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01.02.2022 15:32 Відповісти
"з розумінням ставитись до того, що сімейний лікар можливо не з першого разу відповість"
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01.02.2022 11:29 Відповісти
и что скажет тот семейный врач,тупая система эти семейные врачи
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01.02.2022 11:30 Відповісти
Витамин C и парацетамол
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01.02.2022 11:33 Відповісти
скоро и их по рецепту сделают
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01.02.2022 11:35 Відповісти
это да, а рецепт только в семейного, который на Мальдивах и такой квест
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01.02.2022 11:38 Відповісти
С семейными врачами есть проблема: к ним почему-то тяжело попасть😏. Конкретные примеры: у жены панариций вылез(воспаление возле ногтя), все знают, что нужно идти к хирургу, но нужно направление семейного врача, звоним в регистратуру (ДОЛГО) - ближайший свободный номерок через 3 дня, пришлось с руганью прорываться за направлением. Второй случай: тещу начало штормить давление, выше 200, скорая приехала сделала укольчик, дальше к семейному, но семейный на вызова не ходит, а ее все равно штормит идти к врачу не в состоянии сама.... Вообще непонятно, вроде как все педиатры и терапевты стали все семейными врачами, но раньше на вызова к детям и старикам ходили и больных в кабинетах успевали принимать, а сейчас (и до ковида) перестали успевать совсем. Может надо за вызов на дом платить больше чем за прием в кабинете и время появится
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01.02.2022 11:42 Відповісти
пошли бы сразу в любую хирургию за гроши вам все сделают.. если есть гроши естественно...
мы моя семья... давно к спецам ходим в частные приватные коммунальные по прямому договору разовая оплата.... если долгое лечение наблюдение надо разбираться включаемся в карточку но все по делу пришел к своему времени и тебя приняли... у нас в 10 ГКБ больница Одесса было 3 этажное поликлиническое... закрыли спецов разогнали на территории частная святая Екатерина....
а если по ТАЛОНЧИКАМ ТО.. если у вас х..ня (идиома) то после стояния в очередях толчее получите песец.. полный...
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01.02.2022 11:54 Відповісти
1. Hanka Panyanka написала про семейных врачей, я именно это и прокомментировал.
2. По сути вашего комента: мы живем в небольшем городе, в двух частных клиниках, где есть хирурги, нам отказали в приеме, с мотивировкой "такой чепухой не занимаемся". Чепуха не чепуха, но хирургу пришлось и разрезать и чистить, а жене еще раза 3 с интервалами в 2-3 дня к нему ходить на контроль и перевязки. Предполагаю это не настолько денежно что бы заинтересовать частную клинику.
3. Из моего личного опыта обращения в частные клиники, тоже не все так радужно. Врачи-специалисты приходящие, принимают пару раз в неделю, записи к ним могут переноситься ( у меня так и было), т.е. к нужному мне врачу я попал ч.з 8 дней после того как к нему записался. К тому же неясна степень ответственности частных специалистов за назначенное ими лечение, хотя это ко всем относиться☹️
Возможно, это все зависит от конкретной частной клиники, но повторюсь: в нашем городке особого выбора нет.
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04.02.2022 11:43 Відповісти
Мізки включи ! Чи аби тільки "па-рускі паумнічять"?
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01.02.2022 12:05 Відповісти
Да ,доХтор сказал в морг ,значит в морг ...
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01.02.2022 11:26 Відповісти
Серьезно? А чтобы антибиотики выписать ПО РЕЦЕПТУ нужно идти с температурой в очереди день в поликлиннике стоять? Сами же козлы понапринимали дебильных антинародных законов. Сами же страну и в колапс и введете.
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01.02.2022 11:26 Відповісти
Только их отсутствие.
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01.02.2022 11:26 Відповісти
Ульяне с Педро велике дякуемо.
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01.02.2022 11:36 Відповісти
...только понос....
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01.02.2022 11:42 Відповісти
Все по ситуації. Але дійсно, вистачає всяких неврастєніків, які по будь-якому поводу викликають швидку, чим відволікають від важчих пацієнтів.
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01.02.2022 11:46 Відповісти
Яжматєрі завжди викликають швидку, коли у дитини температура, вони ж не знають, що це імунка так добре працює, а у цей час десь помирає очікуючи швидку чоловік з інфарктом чи жіночка з інсультом.
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01.02.2022 11:48 Відповісти
Але лідирує таки дитяча смертність
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01.02.2022 11:55 Відповісти
Де вона лідирує? В Україні?
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01.02.2022 12:04 Відповісти
Да, больше всего в понижение продолжительности жизни в Украине вносит именно смертность в раннем возрасте.
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01.02.2022 12:12 Відповісти
Яка саме: смертність немовлят, дитяча смертність чи у ранньому віці? Конкретизуйте.

Висока дитяча смертність у країнах третього світу, де взагалі майже немає медичного обслуговування. У нас ще не все так погано. Але тренд на невакцинованих дітей серед тупих матусь набирає обертів.
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01.02.2022 12:19 Відповісти
У нищих слуг нет. Ищите сами.
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01.02.2022 12:23 Відповісти
От що означає почати культурний діалог з неадекватом.

Звичайно, що я вже все знайшла.
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01.02.2022 12:49 Відповісти
Підсумувати можна наступним чином. "КОВІД не привід для госпіталізації." Така вся вітчизняна медицина. Все, припливли.
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01.02.2022 11:52 Відповісти
А як же ще можна легкий перебіг організувати? Раніше всі з групи ризику з корона+ підлягали госпіталізації.
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01.02.2022 12:01 Відповісти
Підсумувати можна наступним чином: усім іпохондрикам з синдром Мюнхгаузена випити заспокійливе та лягати у ліжко.

Щоб не лягати у лікарню з ковідом - треба вакцинуватись.
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01.02.2022 12:54 Відповісти
Черговий довбень від зеленої мухи на посаді в КМУ…
Попередній накрав і затихарили, бо свої відкати за масочки з Китаю …, інша теж по Новим Санжарам в скафандрі бігала перед камерами ЗМІ…
Який піп, така і єпархія!!!
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01.02.2022 12:03 Відповісти
І якщо в тебе ковід - іноді таке зволікання = швл, смерть.... і тут же статистика по смертності від ковід.
А висока температура буває при любому запалювальному процесі в організмі і потребує іноді екстренної допомоги лікаря. як можна самому визначити це апендицит чи просто грип?
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01.02.2022 12:56 Відповісти
На это в цивилизованых странах и существует медицина.
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01.02.2022 13:30 Відповісти
Которую у нас невозможно получить. Не скорую вызвать, не к семейному врачу попасть.
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01.02.2022 16:06 Відповісти
Кашель можно и дома лечить если за больным наблюдает семейный врач. У меня так было. Бронхит, но с ним справился на ура. Правда без антибиотиков не обошлось. Принимал https://009.xn--p1ai/moskva/kupit-amoksiklav амоксиклав цена на него нормальная, и во всех аптеках практически он есть
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05.11.2022 13:00 Відповісти
 
 