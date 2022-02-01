Температура або кашель - не підстава для виклику швидкої та госпіталізації, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців ставитися із розумінням до роботи медичних працівників.
Про це Ляшко заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі в Україні триває четвертий тиждень зростання кількості випадків на COVID-19. Відповідно збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги. Тому прошу з розумінням ставитись до того, що сімейний лікар можливо не з першого разу відповість на ваш телефонний дзвінок, а диспетчер екстреної медичної допомоги відповість, що сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації", - сказав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
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мы моя семья... давно к спецам ходим в частные приватные коммунальные по прямому договору разовая оплата.... если долгое лечение наблюдение надо разбираться включаемся в карточку но все по делу пришел к своему времени и тебя приняли... у нас в 10 ГКБ больница Одесса было 3 этажное поликлиническое... закрыли спецов разогнали на территории частная святая Екатерина....
а если по ТАЛОНЧИКАМ ТО.. если у вас х..ня (идиома) то после стояния в очередях толчее получите песец.. полный...
2. По сути вашего комента: мы живем в небольшем городе, в двух частных клиниках, где есть хирурги, нам отказали в приеме, с мотивировкой "такой чепухой не занимаемся". Чепуха не чепуха, но хирургу пришлось и разрезать и чистить, а жене еще раза 3 с интервалами в 2-3 дня к нему ходить на контроль и перевязки. Предполагаю это не настолько денежно что бы заинтересовать частную клинику.
3. Из моего личного опыта обращения в частные клиники, тоже не все так радужно. Врачи-специалисты приходящие, принимают пару раз в неделю, записи к ним могут переноситься ( у меня так и было), т.е. к нужному мне врачу я попал ч.з 8 дней после того как к нему записался. К тому же неясна степень ответственности частных специалистов за назначенное ими лечение, хотя это ко всем относиться☹️
Возможно, это все зависит от конкретной частной клиники, но повторюсь: в нашем городке особого выбора нет.
Висока дитяча смертність у країнах третього світу, де взагалі майже немає медичного обслуговування. У нас ще не все так погано. Але тренд на невакцинованих дітей серед тупих матусь набирає обертів.
Звичайно, що я вже все знайшла.
Щоб не лягати у лікарню з ковідом - треба вакцинуватись.
Попередній накрав і затихарили, бо свої відкати за масочки з Китаю …, інша теж по Новим Санжарам в скафандрі бігала перед камерами ЗМІ…
Який піп, така і єпархія!!!
А висока температура буває при любому запалювальному процесі в організмі і потребує іноді екстренної допомоги лікаря. як можна самому визначити це апендицит чи просто грип?