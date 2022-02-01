Температура або кашель - не підстава для виклику швидкої та госпіталізації, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців ставитися із розумінням до роботи медичних працівників.

Про це Ляшко заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі в Україні триває четвертий тиждень зростання кількості випадків на COVID-19. Відповідно збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги. Тому прошу з розумінням ставитись до того, що сімейний лікар можливо не з першого разу відповість на ваш телефонний дзвінок, а диспетчер екстреної медичної допомоги відповість, що сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації", - сказав Ляшко.

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