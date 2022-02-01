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Новини Коронавірус і карантин
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Наразі хворіють близько 30 нардепів, - Корнієнко

Наразі хворіють близько 30 нардепів, - Корнієнко

Станом на сьогодні близько 30 народних депутатів хворіють.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в кулуарах в інтерв’ю журналістам перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"У скількох із них підтверджений COVID-19 я не можу сказати. Там десь 25-27 (депутатів. – Ред.). Вчора було якесь таке погане кіно: кожну годину мені приходило ще одне прізвище (хворого депутата. – Ред.). За вчорашній день так було у 12-13 випадках", - зазначив він.

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Корнієнко нагадав, що штам "Омікрон" не є таким небезпечним, як попередні: "Добре, що цей "Омікрон" не такий злісний, що майже не викликає ускладнень у вакцинованих людей. Але з іншого боку, для невакцинованих людей він може проходити важче. Тому ми закликаємо всіх вакцинуватися".

Автор: 

ВР (15048) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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А болеют ли? или просто засцали? УРОДЫ.
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01.02.2022 11:48 Відповісти
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Дупатати теж смертні...
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01.02.2022 11:46 Відповісти
...навіть якщо це корабельні сосни, да Карнєнко?...
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01.02.2022 11:48 Відповісти
Срочно на оздоровление денег дайте, кормильцам нашим.
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01.02.2022 11:47 Відповісти
А болеют ли? или просто засцали? УРОДЫ.
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01.02.2022 11:48 Відповісти
Профессор Титанушкин быстро осмотрел всех четырех и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогло сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом. Профессор Титанушкин не уважал симулянтов (с)
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01.02.2022 11:52 Відповісти
маловато будет вона у жули тоже нибось *болеет* под зонтом
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01.02.2022 12:00 Відповісти
Даже нет 10% процентов от числа депутатов
Это не эпидемия
А как же предприятия
Я думаю половина болеют ,,условно,,
Бедные депутаты,, как говорил работаем
денно и ношно,,-- с изберателями на мальдивах
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01.02.2022 12:24 Відповісти
В всі хворі з слуг або опзж, так ???????
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01.02.2022 12:24 Відповісти
Цікаво, лише 30 хворих, але на зустріч з потерпілим зібралося лише 269 депутатів. Де інші, вже на морях в комітетах працюють?
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01.02.2022 13:07 Відповісти
Это без учета заболеваний психического характера.
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01.02.2022 13:27 Відповісти
Захворіли на Сейшелах. Зараз там в карантині на пляжі сидять.
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01.02.2022 14:16 Відповісти
 
 