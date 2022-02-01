Наразі хворіють близько 30 нардепів, - Корнієнко
Станом на сьогодні близько 30 народних депутатів хворіють.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в кулуарах в інтерв’ю журналістам перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко.
"У скількох із них підтверджений COVID-19 я не можу сказати. Там десь 25-27 (депутатів. – Ред.). Вчора було якесь таке погане кіно: кожну годину мені приходило ще одне прізвище (хворого депутата. – Ред.). За вчорашній день так було у 12-13 випадках", - зазначив він.
Корнієнко нагадав, що штам "Омікрон" не є таким небезпечним, як попередні: "Добре, що цей "Омікрон" не такий злісний, що майже не викликає ускладнень у вакцинованих людей. Але з іншого боку, для невакцинованих людей він може проходити важче. Тому ми закликаємо всіх вакцинуватися".
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Это не эпидемия
А как же предприятия
Я думаю половина болеют ,,условно,,
Бедные депутаты,, как говорил работаем
денно и ношно,,-- с изберателями на мальдивах