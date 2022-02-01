Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини наступного тижня відвідають Україну, - Ніколенко
Міністри закордонних справ Австрії, Чеської Республіки та Словаччини відвідають Україну наступного тижня.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наступного тижня Дмитро Кулеба також проведе переговори в Києві з міністрами закордонних справ Австрії, Чеської Республіки та Словаччини", - повідомив він.
За його словами, за декілька днів в Україні також прийматимуть президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, а 7-8 лютого із спільним візитом до України прибудуть міністри закордонних справ Німеччини та Франції, які здійснять поїздку на Донбас.
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