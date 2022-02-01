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Новини Коронавірус і карантин
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Діти важко переносять "Омікрон", - Радуцький

Діти важко переносять

Штам коронавірусу "Омікрон" важко протікає у дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Дом".

"Не можна сказати, що "Омікрон" не такий страшний. Бо на сьогодні ми зіштовхнулися з тим, що авіакомпанії скасовують рейси, бо немає кому летіти, немає екіпажів. Дуже велика кількість хворих. Ми це бачимо й по Верховній Раді", — наголосив він.

Радуцький нагадав, що порівняно з іншими варіантами "Омікрон" вирізняється більш високою швидкістю розповсюдження. Крім того, відзначається тяжкий перебіг захворювання у дітей.

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"І "Омікрон" має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: на "Омікрон" дуже важко хворіють діти, чого (раніше. — Ред.) не було — за тих штамів діти практично не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже важко переносять "Омікрон", — уточнив він.

За його словами, такі дані підтверджує статистика щодо завантаженості стаціонарів.

"І ми це бачимо за завантаженістю ліжок. Якщо дорослі ліжка загалом по країні завантажені трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, завантажені у деяких регіонах на 70-80%", — підсумував Радуцький.

Автор: 

діти (5154) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Тварюка лиса.
Станом на вчора пыд ковід на всю країну виділено 69 340 ліжок, із них дитячі - 4 406 (або 6% від загальної кількості виділених ліжок).
Падло брехливе так і хоче вштирити дітей, ніяк не нажереся гнида?
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01.02.2022 16:34 Відповісти
+10
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
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Це ця тварина, що продала маски на початку епідемії.
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01.02.2022 16:31 Відповісти
+8
Вот зачем врать !!!.. или это заброс чтобы подобраться ближе со своим чудо-шмурдяком к детям !? ....ох и МРАЗИ
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01.02.2022 17:21 Відповісти
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Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Це ця тварина, що продала маски на початку епідемії.
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01.02.2022 16:31 Відповісти
Тварюка лиса.
Станом на вчора пыд ковід на всю країну виділено 69 340 ліжок, із них дитячі - 4 406 (або 6% від загальної кількості виділених ліжок).
Падло брехливе так і хоче вштирити дітей, ніяк не нажереся гнида?
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01.02.2022 16:34 Відповісти
Із загальної кількості зайнятих 25 340 ліжок у країні, дітьми зайнято 2 430.
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01.02.2022 16:39 Відповісти
Ваш допис і правильне розуміння сказаного цим шахраєм і злодієм:
"І ми це бачимо за завантаженістю ліжок. Якщо дорослі ліжка загалом по країні завантажені трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, завантажені у деяких регіонах на 70-80%" як раз показує, як вони маніпулюють статистикою з метою формування потрібного емоційного фону і реакції у наріду
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01.02.2022 17:23 Відповісти
ТА НІ, ЛЕГКО
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01.02.2022 16:42 Відповісти

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01.02.2022 16:46 Відповісти
А Кузин говорит что дети в основном легко переносят омикрон. Так кого слушать, кому верить?
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01.02.2022 16:58 Відповісти
Мне поверь!ковида нет,небыло и небудет.жаль упоротых,но уже всё,поезд ушел!
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01.02.2022 17:46 Відповісти
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01.02.2022 20:39 Відповісти
Вонючим 3,14дорам (руский дух), веры нет, пошол нах** лаптеногий
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01.02.2022 21:12 Відповісти
Это ты про себя? реклама так,неочень.
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01.02.2022 21:40 Відповісти
Вот зачем врать !!!.. или это заброс чтобы подобраться ближе со своим чудо-шмурдяком к детям !? ....ох и МРАЗИ
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01.02.2022 17:21 Відповісти
Очень большое количество больных. Мы это видим и по Верховной Раде", - подчеркнул он.

каким боком дети к верховной зраде (для сравнения))) ну разве по уровню развитию ....у некоторых
так если смотреть по зраде - так там половина идиотов и шизофреников... нелеченных !!! )))
так шо?
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01.02.2022 17:28 Відповісти
Та то как в "12стульев" возле провала"...милиционеры приравниваются к детям... "😂 а вообще - имбецилы не могут связно сформулировать мысли (если они есть)
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01.02.2022 19:28 Відповісти
Подруга, ее дочка и внучка очень тяжело переносят Омикрон. Волнами идет рвота, тошнота... как у взрослых, так и у внучки.
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01.02.2022 18:11 Відповісти
А они привитые?
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01.02.2022 18:20 Відповісти
насколько знаю - да, привитые. Только какое отношение прививка от ковида - работает и на Омикрон. Первая заболела внучка - 8 лет, потом Дочка и подруга. Сегодняс утра подруга сообщила, что ей полегчало, но сейчас снова волна - тошнота и рвота.
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01.02.2022 18:34 Відповісти
Тошнота и рвота сопровождаются поносом или нет?
ПС: это не праздное любопытство.
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02.02.2022 15:37 Відповісти
Рвота... Странные симптомы как для Короны. Точно Омикрон? Может траванулись чем-то дружно?
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01.02.2022 18:39 Відповісти
Я перенес Омикрон дней 7 назад, а сегодня та же фигня, что описана выше.
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01.02.2022 19:40 Відповісти
Вы любой недуг, ЛЮБОЙ называете одним словом микрон,вы болеете чем угодно но только не модной болезнью, потому что её НЕТ, небыло и не будет!
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01.02.2022 20:14 Відповісти
У вас есть хрустальный шар, в котором вы видите как я называю любой недуг?
Реальность такова, что в этом мире миллиарды лет существуют вирусы, которые атакуют другие живые существа, в т.ч. человека, а сегодня человечество переживает эпидемию одного из таких вирусов, который распознается ПЦР тестами. И когда в моем офисе в один день заболевает сразу 6 человек, а на следующий день еще 5, то я не начинаю думать, что все это совпадение или подстроено рептилоидами и жыдомасонами, живущими на плоской земле без вирусов. Оставьте подобные рассуждения таким как вы.
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01.02.2022 22:43 Відповісти
Я не собираюсь вас переубеждать, оставайтесь при своём мнении,колитесь,глотайте, ставьте клизьму от вашей болезни,короче личите друг друга!но не лезьте к нормальным,чистым людям!нам это НЕ НАДО! вообще!
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02.02.2022 04:51 Відповісти
Насчет "не лезьте" - так это вы написали мне под моим комментарием, я вас вообще не трогал. Живите как хотите - естественный отбор сделает свое дело.
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02.02.2022 11:01 Відповісти
тошнота и рвота первые признаки Омикрона... вчера у подруги вечером снова пошла волна, вроде с утра полегчало, к вечеру по-новой.
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02.02.2022 09:24 Відповісти
так вколись містер радуцький разів 25 і будеш захищений і корешів поколи по раді а ми й без тебе подохнемо трарюки ви всі наші обрані гімнюки
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01.02.2022 18:27 Відповісти
А кто вообще в Украине производит секвенирование вируса? Очередная брехня от преступника.
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01.02.2022 18:50 Відповісти
 
 