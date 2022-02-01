Діти важко переносять "Омікрон", - Радуцький
Штам коронавірусу "Омікрон" важко протікає у дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Дом".
"Не можна сказати, що "Омікрон" не такий страшний. Бо на сьогодні ми зіштовхнулися з тим, що авіакомпанії скасовують рейси, бо немає кому летіти, немає екіпажів. Дуже велика кількість хворих. Ми це бачимо й по Верховній Раді", — наголосив він.
Радуцький нагадав, що порівняно з іншими варіантами "Омікрон" вирізняється більш високою швидкістю розповсюдження. Крім того, відзначається тяжкий перебіг захворювання у дітей.
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"І "Омікрон" має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: на "Омікрон" дуже важко хворіють діти, чого (раніше. — Ред.) не було — за тих штамів діти практично не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже важко переносять "Омікрон", — уточнив він.
За його словами, такі дані підтверджує статистика щодо завантаженості стаціонарів.
"І ми це бачимо за завантаженістю ліжок. Якщо дорослі ліжка загалом по країні завантажені трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, завантажені у деяких регіонах на 70-80%", — підсумував Радуцький.
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Це ця тварина, що продала маски на початку епідемії.
Станом на вчора пыд ковід на всю країну виділено 69 340 ліжок, із них дитячі - 4 406 (або 6% від загальної кількості виділених ліжок).
Падло брехливе так і хоче вштирити дітей, ніяк не нажереся гнида?
"І ми це бачимо за завантаженістю ліжок. Якщо дорослі ліжка загалом по країні завантажені трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, завантажені у деяких регіонах на 70-80%" як раз показує, як вони маніпулюють статистикою з метою формування потрібного емоційного фону і реакції у наріду
каким боком дети к верховной зраде (для сравнения))) ну разве по уровню развитию ....у некоторых
так если смотреть по зраде - так там половина идиотов и шизофреников... нелеченных !!! )))
так шо?
ПС: это не праздное любопытство.
Реальность такова, что в этом мире миллиарды лет существуют вирусы, которые атакуют другие живые существа, в т.ч. человека, а сегодня человечество переживает эпидемию одного из таких вирусов, который распознается ПЦР тестами. И когда в моем офисе в один день заболевает сразу 6 человек, а на следующий день еще 5, то я не начинаю думать, что все это совпадение или подстроено рептилоидами и жыдомасонами, живущими на плоской земле без вирусов. Оставьте подобные рассуждения таким как вы.